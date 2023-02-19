https://ria.ru/20230219/nato-1852993144.html

В США признали, что Украина не сможет стать членом НАТО

В США признали, что Украина не сможет стать членом НАТО - РИА Новости, 19.02.2023

В США признали, что Украина не сможет стать членом НАТО

Украина вряд ли станет членом НАТО, но может рассчитывать на партнерство со стороны Европы и США, написал член совета по внешнеполитическим вопросам при... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T17:20

2023-02-19T17:20

2023-02-19T17:32

в мире

украина

сша

европа

владимир зеленский

нато

евросоюз

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846913952_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f14953b4ee18b5990a29f2ff3ba77e11.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украина вряд ли станет членом НАТО, но может рассчитывать на партнерство со стороны Европы и США, написал член совета по внешнеполитическим вопросам при госдепартаменте США, колумнист агентства Блумберг Хол Брэндс. "План "А" для Украины может заключаться в членстве в НАТО... Увы, это вряд ли произойдет", - считает Брэндс. Он напомнил, что страны с территориальными спорами не могут присоединиться к альянсу. Согласно Брэндсу, у Украины также есть план "Б": поддерживать связи с Западом без официального участия в альянсах и создать свою сильную армию. Однако отмечается, что укреплению украинских войск могут помешать экономические трудности из-за конфликта. "Украина, скорее всего, останется экономической подопечной Запада, Вашингтон и его союзники в обозримом будущем будут финансировать оборону страны", - пишет эксперт. Окончание конфликта на Украине может оказаться началом долгосрочных обязательств Запада перед Киевом, констатирует он. Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20230219/ukraina-1852937583.html

https://ria.ru/20230218/nato-1852861824.html

украина

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, нато, евросоюз, верховная рада украины