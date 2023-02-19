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В США признали, что Украина не сможет стать членом НАТО - РИА Новости, 19.02.2023
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В США признали, что Украина не сможет стать членом НАТО
В США признали, что Украина не сможет стать членом НАТО - РИА Новости, 19.02.2023
В США признали, что Украина не сможет стать членом НАТО
Украина вряд ли станет членом НАТО, но может рассчитывать на партнерство со стороны Европы и США, написал член совета по внешнеполитическим вопросам при... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T17:20
2023-02-19T17:32
в мире
украина
сша
европа
владимир зеленский
нато
евросоюз
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украина вряд ли станет членом НАТО, но может рассчитывать на партнерство со стороны Европы и США, написал член совета по внешнеполитическим вопросам при госдепартаменте США, колумнист агентства Блумберг Хол Брэндс. "План "А" для Украины может заключаться в членстве в НАТО... Увы, это вряд ли произойдет", - считает Брэндс. Он напомнил, что страны с территориальными спорами не могут присоединиться к альянсу. Согласно Брэндсу, у Украины также есть план "Б": поддерживать связи с Западом без официального участия в альянсах и создать свою сильную армию. Однако отмечается, что укреплению украинских войск могут помешать экономические трудности из-за конфликта. "Украина, скорее всего, останется экономической подопечной Запада, Вашингтон и его союзники в обозримом будущем будут финансировать оборону страны", - пишет эксперт. Окончание конфликта на Украине может оказаться началом долгосрочных обязательств Запада перед Киевом, констатирует он. Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
https://ria.ru/20230219/ukraina-1852937583.html
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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, нато, евросоюз, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Верховная Рада Украины
17:20 19.02.2023 (обновлено: 17:32 19.02.2023)
 
В США признали, что Украина не сможет стать членом НАТО

Блумберг: Хол Брэндс считает, что Украина не войдет в НАТО из-за территориального спора

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украина вряд ли станет членом НАТО, но может рассчитывать на партнерство со стороны Европы и США, написал член совета по внешнеполитическим вопросам при госдепартаменте США, колумнист агентства Блумберг Хол Брэндс.
"План "А" для Украины может заключаться в членстве в НАТО... Увы, это вряд ли произойдет", - считает Брэндс. Он напомнил, что страны с территориальными спорами не могут присоединиться к альянсу.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
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"Жестокая ирония". На Западе признали неприятную правду об Украине и НАТО
Согласно Брэндсу, у Украины также есть план "Б": поддерживать связи с Западом без официального участия в альянсах и создать свою сильную армию. Однако отмечается, что укреплению украинских войск могут помешать экономические трудности из-за конфликта.
"Украина, скорее всего, останется экономической подопечной Запада, Вашингтон и его союзники в обозримом будущем будут финансировать оборону страны", - пишет эксперт. Окончание конфликта на Украине может оказаться началом долгосрочных обязательств Запада перед Киевом, констатирует он.
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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Киев ожидает приглашения в НАТО летом, заявил спикер Рады
 
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