17:20 19.02.2023 (обновлено: 17:32 19.02.2023)
В США признали, что Украина не сможет стать членом НАТО
Блумберг: Хол Брэндс считает, что Украина не войдет в НАТО из-за территориального спора
© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украина вряд ли станет членом НАТО, но может рассчитывать на партнерство со стороны Европы и США, написал член совета по внешнеполитическим вопросам при госдепартаменте США, колумнист агентства Блумберг Хол Брэндс.
"План "А" для Украины может заключаться в членстве в НАТО... Увы, это вряд ли произойдет", - считает Брэндс. Он напомнил, что страны с территориальными спорами не могут присоединиться к альянсу.
Согласно Брэндсу, у Украины также есть план "Б": поддерживать связи с Западом без официального участия в альянсах и создать свою сильную армию. Однако отмечается, что укреплению украинских войск могут помешать экономические трудности из-за конфликта.
"Украина, скорее всего, останется экономической подопечной Запада, Вашингтон и его союзники в обозримом будущем будут финансировать оборону страны", - пишет эксперт. Окончание конфликта на Украине может оказаться началом долгосрочных обязательств Запада перед Киевом, констатирует он.
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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