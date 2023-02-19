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ВС Франции завершили операции в рамках миссии Sabre в Буркина-Фасо - РИА Новости, 19.02.2023
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ВС Франции завершили операции в рамках миссии Sabre в Буркина-Фасо
ВС Франции завершили операции в рамках миссии Sabre в Буркина-Фасо - РИА Новости, 19.02.2023
ВС Франции завершили операции в рамках миссии Sabre в Буркина-Фасо
Операции в рамках миссии Sabre ВС Франции в Буркина-Фасо официально завершены. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T20:46
2023-02-19T20:46
в мире
буркина-фасо
себастьян лекорню
франция
сахель
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Операции в рамках миссии Sabre ВС Франции в Буркина-Фасо официально завершены. СМИ в конце января сообщили, что правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии ВС Франции, в связи с чем французские военные должны в течение месяца покинуть территорию страны. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню затем подтвердил, что в течение месяца территорию Буркина-Фасо покинут 400 французских военных.Отмечается, что вывоз оборудования французскими военными из страны продолжается. В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
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в мире, буркина-фасо, себастьян лекорню, франция, сахель
В мире, Буркина-Фасо, Себастьян Лекорню, Франция, Сахель
20:46 19.02.2023
 
ВС Франции завершили операции в рамках миссии Sabre в Буркина-Фасо

ВС Франции официально завершили операции в рамках миссии Sabre в Буркина-Фасо

CC BY-SA 2.0 / NATO / Французские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
CC BY-SA 2.0 / NATO /
Французские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Операции в рамках миссии Sabre ВС Франции в Буркина-Фасо официально завершены.
СМИ в конце января сообщили, что правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии ВС Франции, в связи с чем французские военные должны в течение месяца покинуть территорию страны. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню затем подтвердил, что в течение месяца территорию Буркина-Фасо покинут 400 французских военных.
"Генштаб вооруженных сил и командование спецгруппы Sabre организовали на базе... в Камбуансе торжественную церемонию спуска флагов, ознаменовавшую официальное окончание операций спецгруппы на территории Буркина-Фасо", - говорится в заявлении генштаба ВС страны, опубликованном в соцсетях.
Отмечается, что вывоз оборудования французскими военными из страны продолжается.
В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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Буркина-Фасо интересуется российским военным опытом, заявила глава МИД
 
В миреБуркина-ФасоСебастьян ЛекорнюФранцияСахель
 
 
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