https://ria.ru/20230219/missiya-1853021377.html

ВС Франции завершили операции в рамках миссии Sabre в Буркина-Фасо

ВС Франции завершили операции в рамках миссии Sabre в Буркина-Фасо - РИА Новости, 19.02.2023

ВС Франции завершили операции в рамках миссии Sabre в Буркина-Фасо

Операции в рамках миссии Sabre ВС Франции в Буркина-Фасо официально завершены. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T20:46

2023-02-19T20:46

2023-02-19T20:46

в мире

буркина-фасо

себастьян лекорню

франция

сахель

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Операции в рамках миссии Sabre ВС Франции в Буркина-Фасо официально завершены. СМИ в конце января сообщили, что правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии ВС Франции, в связи с чем французские военные должны в течение месяца покинуть территорию страны. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню затем подтвердил, что в течение месяца территорию Буркина-Фасо покинут 400 французских военных.Отмечается, что вывоз оборудования французскими военными из страны продолжается. В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20230218/opyt-1852831935.html

буркина-фасо

франция

сахель

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в мире, буркина-фасо, себастьян лекорню, франция, сахель