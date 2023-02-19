17:45 19.02.2023 (обновлено: 19:43 19.02.2023)
У Запада больше выдержки, чем у Путина, заявил глава Мюнхенской конференции
Глава форума в Мюнхене Хойсген заявил, что у Запада больше выдержки, чем у Путина
© Фото : Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz (gemeinnützige) GmbHОнлайн-сессия Мюнхенской конференции по безопасности
Онлайн-сессия Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 фев — РИА Новости. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в завершающей речи заявил, что у Запада "больше выдержки", чем у Владимира Путина.
Его речь транслировалась на сайте форума. Среди прочего Хойсген рассказал о "трансатлантическом единстве". По его словам, Запад дал "четкий сигнал".
"Пришли, чтобы остаться. И у нас больше выдержки, чем у Владимира Путина", — подчеркнул председатель конференции.
Он добавил, что Западу необходимо "сделать свои домашние задания" — повысить расходы на оборонную индустрию для поддержки Украины.
"Мир через диалог. Мы очень рады, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности — как и в прошлом году — состоялось очень много диалога", — указал Хойсген.
По его словам, одним из главных впечатлений в этом году стало видеовыступление Владимира Зеленского. Хойсген выразил надежду, что в следующем году украинский президент прибудет на форум лично.
Мюнхенская конференция открылась в пятницу. В ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции — кризис на Украине.
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