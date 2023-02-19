https://ria.ru/20230219/konferentsiya-1852997313.html

У Запада больше выдержки, чем у Путина, заявил глава Мюнхенской конференции

У Запада больше выдержки, чем у Путина, заявил глава Мюнхенской конференции - РИА Новости, 19.02.2023

У Запада больше выдержки, чем у Путина, заявил глава Мюнхенской конференции

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в завершающей речи заявил, что у Запада "больше выдержки", чем у Владимира Путина. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T17:45

2023-02-19T17:45

2023-02-19T19:43

в мире

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украина

мюнхен

владимир зеленский

владимир путин

мюнхенская конференция по безопасности

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БЕРЛИН, 19 фев — РИА Новости. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в завершающей речи заявил, что у Запада "больше выдержки", чем у Владимира Путина.Его речь транслировалась на сайте форума. Среди прочего Хойсген рассказал о "трансатлантическом единстве". По его словам, Запад дал "четкий сигнал". "Пришли, чтобы остаться. И у нас больше выдержки, чем у Владимира Путина", — подчеркнул председатель конференции. Он добавил, что Западу необходимо "сделать свои домашние задания" — повысить расходы на оборонную индустрию для поддержки Украины. "Мир через диалог. Мы очень рады, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности — как и в прошлом году — состоялось очень много диалога", — указал Хойсген. По его словам, одним из главных впечатлений в этом году стало видеовыступление Владимира Зеленского. Хойсген выразил надежду, что в следующем году украинский президент прибудет на форум лично. Мюнхенская конференция открылась в пятницу. В ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции — кризис на Украине.

https://ria.ru/20230219/mir-1852960191.html

https://ria.ru/20230219/konferentsiya-1852883543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, россия, украина, мюнхен, владимир зеленский, владимир путин, мюнхенская конференция по безопасности