04:29 19.02.2023 (обновлено: 04:30 19.02.2023)
Япония и Южная Корея условились работать над полной денуклеаризацией КНДР
Главы МИД Японии и Южной Кореи подтвердили намерение реализовать денуклеаризацию КНДР
© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
ТОКИО, 19 фев – РИА Новости. Главы МИД Японии и Южной Кореи в ходе встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили намерение на укрепление двустороннего сотрудничества, а также сотрудничества с США для повышения сдерживающих возможностей в регионе, а также для реализации полной денуклеаризации КНДР.
"Министры заявили о важности для Японии и Южной Кореи сотрудничать для решения различных вопросов международного сообщества", - отмечается в пресс-релизе японского МИД по итогам саммита Ёсимасы Хаяси и Пак Чина.
Стороны также вновь подвергли жесткой критике осуществленный КНДР накануне пуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая упала внутри японской исключительной экономической зоны примерно в 200 километрах от острова Осима префектуры Хоккайдо.
"Было также подтверждено, что стороны будут тесно взаимодействовать между Японией и Южной Корее, а также между Японией, Южной Кореей и США по вопросу повышения сдерживающих возможностей в регионе, в том числе за счет трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности, а также для реализации полной денуклеаризации КНДР в соответствии с положениями резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в документе.
Министры также условились расширять взаимодействие для разрешения вопросов, тормозящих двусторонние отношения.
КНДР в субботу провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Как сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), пуск был осуществлен из международного аэропорта Пхеньяна. Ракета достигла высоты 5768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд.
Как заявлял, в свою очередь, накануне министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, по оценкам военных, выпущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета при пуске по обычной траектории способна преодолеть расстояние в 14 тысяч километров и достичь континентальной территории США.