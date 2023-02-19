https://ria.ru/20230219/kadyrov-1852982904.html

Кадыров рассказал о соратниках из группы "Вагнер"

Кадыров рассказал о соратниках из группы "Вагнер" - РИА Новости, 19.02.2023

Кадыров рассказал о соратниках из группы "Вагнер"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что группа "Вагнер" железно доказала свою эффективность в военном плане и подвела черту под разговорами о необходимости... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T16:09

2023-02-19T16:09

2023-02-19T16:09

специальная военная операция на украине

россия

рамзан кадыров

владимир путин

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что группа "Вагнер" железно доказала свою эффективность в военном плане и подвела черту под разговорами о необходимости частных военных компаний (ЧВК). Глава Чечни отметил, что продолжает радоваться успехам группы "Вагнер" в зоне спецоперации, которая всегда берет на себя тяжелую часть работы и достигает цели. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские власти рассматривают вопрос о поддержке тех, кто участвует в спецоперации - и в качестве добровольцев, и через частные военные компании.

https://ria.ru/20230218/prigozhin-1852850003.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, рамзан кадыров, владимир путин, чвк "вагнер"