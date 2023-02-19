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Кадыров рассказал о соратниках из группы "Вагнер" - РИА Новости, 19.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Кадыров рассказал о соратниках из группы "Вагнер"
Кадыров рассказал о соратниках из группы "Вагнер" - РИА Новости, 19.02.2023
Кадыров рассказал о соратниках из группы "Вагнер"
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что группа "Вагнер" железно доказала свою эффективность в военном плане и подвела черту под разговорами о необходимости... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T16:09
2023-02-19T16:09
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
владимир путин
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что группа "Вагнер" железно доказала свою эффективность в военном плане и подвела черту под разговорами о необходимости частных военных компаний (ЧВК). Глава Чечни отметил, что продолжает радоваться успехам группы "Вагнер" в зоне спецоперации, которая всегда берет на себя тяжелую часть работы и достигает цели. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские власти рассматривают вопрос о поддержке тех, кто участвует в спецоперации - и в качестве добровольцев, и через частные военные компании.
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россия, рамзан кадыров, владимир путин, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, ЧВК "Вагнер"
16:09 19.02.2023
 
Кадыров рассказал о соратниках из группы "Вагнер"

Кадыров: "Вагнер" доказал свою эффективность в военном плане и подтвердил важность ЧВК

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что группа "Вагнер" железно доказала свою эффективность в военном плане и подвела черту под разговорами о необходимости частных военных компаний (ЧВК).
"Уже сейчас можно уверенно говорить, что "Вагнер" железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Глава Чечни отметил, что продолжает радоваться успехам группы "Вагнер" в зоне спецоперации, которая всегда берет на себя тяжелую часть работы и достигает цели.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские власти рассматривают вопрос о поддержке тех, кто участвует в спецоперации - и в качестве добровольцев, и через частные военные компании.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровВладимир ПутинЧВК "Вагнер"
 
 
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