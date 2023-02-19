https://ria.ru/20230219/italiya-1852987879.html

Вице-премьер Италии заявил, что в стране нет пророссийской пропаганды

Вице-премьер Италии заявил, что в стране нет пророссийской пропаганды - РИА Новости, 19.02.2023

Вице-премьер Италии заявил, что в стране нет пророссийской пропаганды

В Италии нет "пророссийской пропаганды" в СМИ, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T16:43

2023-02-19T16:43

2023-02-19T16:43

в мире

италия

россия

антонио таяни

медиа - общество

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РИМ, 19 фев - РИА Новости. В Италии нет "пророссийской пропаганды" в СМИ, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. "В моей стране русской пропаганды нет, 99% населения поддерживает Украину", - заявил он, выступая на панельной сессии Мюнхенской конференции по безопасности. Отвечая на вопрос об ограничении вещания российских СМИ в Италии, Таяни отметил, что "в Италии никто не смотрит российское ТВ и не читает российские газеты". "Эта проблема в Италии не существует", - сказал министр. По его словам, Италия ведёт активную работу по выявлению и заморозке активов российских лиц, попавших в санкционные списки ЕС. Говоря о распространении информации в соцсетях, Таяни подчеркнул, что Италии поддерживает общеевропейские решения в сфере авторского права, которые позволяют определять происхождение информации. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ. Официальные российские представители называли обвинения голословными. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС "создал опасный прецедент, который несёт угрозу для свободы прессы". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230219/vooruzhenie-1852983406.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, италия, россия, антонио таяни, медиа - общество