Вице-премьер Италии заявил, что в стране нет пророссийской пропаганды
Вице-премьер Италии Таяни утверждает, что 99 процентов жителей страны поддерживают Украину
Антонио Таяни. Архивное фото
РИМ, 19 фев - РИА Новости. В Италии нет "пророссийской пропаганды" в СМИ, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
"В моей стране русской пропаганды нет, 99% населения поддерживает Украину", - заявил он, выступая на панельной сессии Мюнхенской конференции по безопасности.
Отвечая на вопрос об ограничении вещания российских СМИ в Италии, Таяни отметил, что "в Италии никто не смотрит российское ТВ и не читает российские газеты". "Эта проблема в Италии не существует", - сказал министр.
По его словам, Италия ведёт активную работу по выявлению и заморозке активов российских лиц, попавших в санкционные списки ЕС. Говоря о распространении информации в соцсетях, Таяни подчеркнул, что Италии поддерживает общеевропейские решения в сфере авторского права, которые позволяют определять происхождение информации.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ. Официальные российские представители называли обвинения голословными. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС "создал опасный прецедент, который несёт угрозу для свободы прессы".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Вчера, 08:00Мюнхен уже не тот