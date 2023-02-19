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Вице-премьер Италии заявил, что в стране нет пророссийской пропаганды - РИА Новости, 19.02.2023
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Вице-премьер Италии заявил, что в стране нет пророссийской пропаганды
Вице-премьер Италии заявил, что в стране нет пророссийской пропаганды - РИА Новости, 19.02.2023
Вице-премьер Италии заявил, что в стране нет пророссийской пропаганды
В Италии нет "пророссийской пропаганды" в СМИ, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T16:43
2023-02-19T16:43
в мире
италия
россия
антонио таяни
медиа - общество
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РИМ, 19 фев - РИА Новости. В Италии нет "пророссийской пропаганды" в СМИ, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. "В моей стране русской пропаганды нет, 99% населения поддерживает Украину", - заявил он, выступая на панельной сессии Мюнхенской конференции по безопасности. Отвечая на вопрос об ограничении вещания российских СМИ в Италии, Таяни отметил, что "в Италии никто не смотрит российское ТВ и не читает российские газеты". "Эта проблема в Италии не существует", - сказал министр. По его словам, Италия ведёт активную работу по выявлению и заморозке активов российских лиц, попавших в санкционные списки ЕС. Говоря о распространении информации в соцсетях, Таяни подчеркнул, что Италии поддерживает общеевропейские решения в сфере авторского права, которые позволяют определять происхождение информации. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ. Официальные российские представители называли обвинения голословными. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС "создал опасный прецедент, который несёт угрозу для свободы прессы". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230219/vooruzhenie-1852983406.html
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в мире, италия, россия, антонио таяни, медиа - общество
В мире, Италия, Россия, Антонио Таяни, Медиа - Общество
16:43 19.02.2023
 
Вице-премьер Италии заявил, что в стране нет пророссийской пропаганды

Вице-премьер Италии Таяни утверждает, что 99 процентов жителей страны поддерживают Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАнтонио Таяни
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Антонио Таяни. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 19 фев - РИА Новости. В Италии нет "пророссийской пропаганды" в СМИ, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
"В моей стране русской пропаганды нет, 99% населения поддерживает Украину", - заявил он, выступая на панельной сессии Мюнхенской конференции по безопасности.
Отвечая на вопрос об ограничении вещания российских СМИ в Италии, Таяни отметил, что "в Италии никто не смотрит российское ТВ и не читает российские газеты". "Эта проблема в Италии не существует", - сказал министр.
По его словам, Италия ведёт активную работу по выявлению и заморозке активов российских лиц, попавших в санкционные списки ЕС. Говоря о распространении информации в соцсетях, Таяни подчеркнул, что Италии поддерживает общеевропейские решения в сфере авторского права, которые позволяют определять происхождение информации.
Верховный представитель Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фонтельес выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
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Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ. Официальные российские представители называли обвинения голословными. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС "создал опасный прецедент, который несёт угрозу для свободы прессы".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Сотрудники стоят перед отелем Bayerischer Hof в Мюнхене, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Вчера, 08:00
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