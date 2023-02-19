https://ria.ru/20230219/istrebiteli-1853005040.html

В США подтвердили, что обсуждают с Украиной поставки истребителей

В США подтвердили, что обсуждают с Украиной поставки истребителей - РИА Новости, 19.02.2023

В США подтвердили, что обсуждают с Украиной поставки истребителей

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон регулярно обсуждает нужны Киева в вооружениях. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T18:56

2023-02-19T18:56

2023-02-19T19:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

линда томас-гринфилд

сергей лавров

дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон регулярно обсуждает нужны Киева в вооружениях. Так она ответила на вопрос ведущей, исключает ли США передачу Украине истребителей. Томас-Гринфилд в своих ответах боевые машины не упоминала, но подчеркнула, что Украине "не поможет, предоставление систем, которые там не смогут использовать и обслуживать". По словам постпреда, США не намерены оставлять поддержку Украины, а обсуждения о необходимых военных возможностях продолжаются. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230217/istrebiteli-1852795961.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, линда томас-гринфилд, сергей лавров, дмитрий песков, нато, оон