18:56 19.02.2023 (обновлено: 19:10 19.02.2023)
В США подтвердили, что обсуждают с Украиной поставки истребителей
CNN: постпред США при ООН ответила на вопрос о возможных поставках истребителей Украине
Истребители ВВС США F-15E Strike Eagle. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон регулярно обсуждает нужны Киева в вооружениях.
"Мы работаем очень близко и напрямую с украинцами, чтобы определить, что им нужно и когда, а также чтобы быть уверенными, что они обучены для использования систем вооружения, которые мы предоставляем. Эти обсуждения продолжаются", - сказала Томас-Гринфилд в интервью CNN.
Так она ответила на вопрос ведущей, исключает ли США передачу Украине истребителей. Томас-Гринфилд в своих ответах боевые машины не упоминала, но подчеркнула, что Украине "не поможет, предоставление систем, которые там не смогут использовать и обслуживать". По словам постпреда, США не намерены оставлять поддержку Украины, а обсуждения о необходимых военных возможностях продолжаются.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.