12:21 19.02.2023 (обновлено: 12:39 19.02.2023)
Захарова прокомментировала заявление Макрона о нежелании разгрома России
Захарова: Париж, поставляя оружие Киеву, хочет поражения Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Париж, поставляя оружие на Украину, на фоне заявлений о недопустимости победы РФ, хочет поражения Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона.
Макрон ранее заявил, что Франция никогда не хотела разгрома России и никогда не поддержит такую позицию, в отличие от ряда восточноевропейских государств. Он также отметил, что несмотря на военную поддержку Украины Францией, он "убежден, что конфликт не закончится военным путем".
"Поставки оружия на фоне заявлений о недопустимости победы России не оставляют иного логического вывода, кроме одного - нам хотят поражения. Перехотят", - написала Захарова в своём телеграм-канале.
Она также добавила, что Франция началась не с Макрона, а останки Наполеона, почитаемого на государственном уровне, покоятся в центре Парижа, "чтобы и Франция всё понимала, и Россия". "Франция - член НАТО. Альянс во всех документах прописывал в качестве противника Россию. Париж, возможно и сопротивлялся, но сделать ничего не смог и солидаризировался с этим", - добавила Захарова.
Она также прокомментировала заявление Макрона на Мюнхенской конференции по безопасности о смене режима в России. "Он открыто признался, что все эти годы Запад занимался не просто вмешательством во внутренние дела России, но пытался поменять власть... То есть он бесконечно набивался в собеседники российскому руководству, зная, что против страны развёрнута кампания по антиконституционной смене власти. Шарман, как говорится", - отметила Захарова.