https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852954682.html

Захарова прокомментировала заявление Макрона о нежелании разгрома России

Захарова прокомментировала заявление Макрона о нежелании разгрома России - РИА Новости, 19.02.2023

Захарова прокомментировала заявление Макрона о нежелании разгрома России

Париж, поставляя оружие на Украину, на фоне заявлений о недопустимости победы РФ, хочет поражения Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T12:21

2023-02-19T12:21

2023-02-19T12:39

в мире

россия

франция

париж

мария захарова

эммануэль макрон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790684284_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_20669ddc0115dabcd6c6e71b813e40d9.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Париж, поставляя оружие на Украину, на фоне заявлений о недопустимости победы РФ, хочет поражения Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон ранее заявил, что Франция никогда не хотела разгрома России и никогда не поддержит такую позицию, в отличие от ряда восточноевропейских государств. Он также отметил, что несмотря на военную поддержку Украины Францией, он "убежден, что конфликт не закончится военным путем". "Поставки оружия на фоне заявлений о недопустимости победы России не оставляют иного логического вывода, кроме одного - нам хотят поражения. Перехотят", - написала Захарова в своём телеграм-канале. Она также добавила, что Франция началась не с Макрона, а останки Наполеона, почитаемого на государственном уровне, покоятся в центре Парижа, "чтобы и Франция всё понимала, и Россия". "Франция - член НАТО. Альянс во всех документах прописывал в качестве противника Россию. Париж, возможно и сопротивлялся, но сделать ничего не смог и солидаризировался с этим", - добавила Захарова. Она также прокомментировала заявление Макрона на Мюнхенской конференции по безопасности о смене режима в России. "Он открыто признался, что все эти годы Запад занимался не просто вмешательством во внутренние дела России, но пытался поменять власть... То есть он бесконечно набивался в собеседники российскому руководству, зная, что против страны развёрнута кампания по антиконституционной смене власти. Шарман, как говорится", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20230219/nato-1852953372.html

https://ria.ru/20230218/makron-1852871143.html

россия

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, франция, париж, мария захарова, эммануэль макрон, нато