Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала заявление Макрона о нежелании разгрома России - РИА Новости, 19.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852954682.html
Захарова прокомментировала заявление Макрона о нежелании разгрома России
Захарова прокомментировала заявление Макрона о нежелании разгрома России - РИА Новости, 19.02.2023
Захарова прокомментировала заявление Макрона о нежелании разгрома России
Париж, поставляя оружие на Украину, на фоне заявлений о недопустимости победы РФ, хочет поражения Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T12:21
2023-02-19T12:39
в мире
россия
франция
париж
мария захарова
эммануэль макрон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790684284_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_20669ddc0115dabcd6c6e71b813e40d9.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Париж, поставляя оружие на Украину, на фоне заявлений о недопустимости победы РФ, хочет поражения Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон ранее заявил, что Франция никогда не хотела разгрома России и никогда не поддержит такую позицию, в отличие от ряда восточноевропейских государств. Он также отметил, что несмотря на военную поддержку Украины Францией, он "убежден, что конфликт не закончится военным путем". "Поставки оружия на фоне заявлений о недопустимости победы России не оставляют иного логического вывода, кроме одного - нам хотят поражения. Перехотят", - написала Захарова в своём телеграм-канале. Она также добавила, что Франция началась не с Макрона, а останки Наполеона, почитаемого на государственном уровне, покоятся в центре Парижа, "чтобы и Франция всё понимала, и Россия". "Франция - член НАТО. Альянс во всех документах прописывал в качестве противника Россию. Париж, возможно и сопротивлялся, но сделать ничего не смог и солидаризировался с этим", - добавила Захарова. Она также прокомментировала заявление Макрона на Мюнхенской конференции по безопасности о смене режима в России. "Он открыто признался, что все эти годы Запад занимался не просто вмешательством во внутренние дела России, но пытался поменять власть... То есть он бесконечно набивался в собеседники российскому руководству, зная, что против страны развёрнута кампания по антиконституционной смене власти. Шарман, как говорится", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20230219/nato-1852953372.html
https://ria.ru/20230218/makron-1852871143.html
россия
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790684284_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_80d04f1625a9f711589d92c3fbccef8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, париж, мария захарова, эммануэль макрон, нато
В мире, Россия, Франция, Париж, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, НАТО
12:21 19.02.2023 (обновлено: 12:39 19.02.2023)
 
Захарова прокомментировала заявление Макрона о нежелании разгрома России

Захарова: Париж, поставляя оружие Киеву, хочет поражения Москвы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Париж, поставляя оружие на Украину, на фоне заявлений о недопустимости победы РФ, хочет поражения Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона.
Макрон ранее заявил, что Франция никогда не хотела разгрома России и никогда не поддержит такую позицию, в отличие от ряда восточноевропейских государств. Он также отметил, что несмотря на военную поддержку Украины Францией, он "убежден, что конфликт не закончится военным путем".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
12:10
НАТО не смогла объяснить свои цели России, считает Макрон
"Поставки оружия на фоне заявлений о недопустимости победы России не оставляют иного логического вывода, кроме одного - нам хотят поражения. Перехотят", - написала Захарова в своём телеграм-канале.
Она также добавила, что Франция началась не с Макрона, а останки Наполеона, почитаемого на государственном уровне, покоятся в центре Парижа, "чтобы и Франция всё понимала, и Россия". "Франция - член НАТО. Альянс во всех документах прописывал в качестве противника Россию. Париж, возможно и сопротивлялся, но сделать ничего не смог и солидаризировался с этим", - добавила Захарова.
Она также прокомментировала заявление Макрона на Мюнхенской конференции по безопасности о смене режима в России. "Он открыто признался, что все эти годы Запад занимался не просто вмешательством во внутренние дела России, но пытался поменять власть... То есть он бесконечно набивался в собеседники российскому руководству, зная, что против страны развёрнута кампания по антиконституционной смене власти. Шарман, как говорится", - отметила Захарова.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 17:03
Во Франции обратились с требованием к Макрону после его заявления о России
 
В миреРоссияФранцияПарижМария ЗахароваЭммануэль МакронНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала