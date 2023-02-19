https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html

Деколонизация Африки: почему Францию и ЕС выдворяют с континента

Деколонизация Африки: почему Францию и ЕС выдворяют с континента - РИА Новости, 19.02.2023

Деколонизация Африки: почему Францию и ЕС выдворяют с континента

Африка всегда привлекала развитые страны природными ресурсами. На фоне украинского конфликта борьба за влияние на континенте резко обострилась. Многие страны... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T08:00

2023-02-19T08:00

2023-02-19T08:16

в мире

франция

африка

париж

эммануэль макрон

сергей лавров

шарль мишель

европейский совет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151655/14/1516551467_0:193:3680:2263_1920x0_80_0_0_62a91cc6576e16a720e0432df4b2f219.jpg

ПАРИЖ, 19 фев — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Африка всегда привлекала развитые страны природными ресурсами. На фоне украинского конфликта борьба за влияние на континенте резко обострилась. Многие страны разворачиваются в сторону России и Китая, европейцев больше не желают видеть. Почему так происходит и к чему это ведет — в материале РИА Новости."Русский неоколониализм"На днях, комментируя ситуацию в Мали, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что переходное правительство нелегитимно — в стране произошел госпереворот, регион наводнили террористы. При этом Европа якобы изо всех сил стремится обеспечить там безопасность, тогда как Москва хочет рассорить Запад с Африкой, чтобы завладеть природными богатствами."Многим африканским лидерам не нравится то, как действует Россия, пытаясь заполучить (на самом деле украсть) ресурсы и в то же время усилить свою геополитическую повестку, направленную против ЕС и Соединенных Штатов", — сообщил он в интервью телеканалу TV5Monde-Afrique.С соцсетях это назвали гнусным и циничным. "Какая ложь и мерзкая подтасовка фактов. Европа хочет навязать себя Африке как единственно возможного партнера, а Россию выставляет хищником в охоте за ресурсами. Смешно, вор пытается кого-то обличить", — написал один из африканцев.Припомнили Мишелю и то, что 10-15 лет назад его отец, бывший министр иностранных дел Бельгии, публично защищал рьяного сторонника колониализма, короля Леопольда II, как "героя с амбициями для маленькой страны". Зверства, которые подданные этого монарха творили в Конго и Руанде, там не забудут никогда.В унисон с Шарлем Мишелем выступают и во Франции. "Сегодня в Африке мы наблюдаем развертывание Россией неоколониальной политики, угрожающей суверенитету государств и безопасности населения. Наймиты Кремля расхищают ресурсы", — утверждает официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр."С больной головы на здоровую"В Москве на это лишь разводят руками. Постпред при ООН Василий Небензя в интервью RT рассказал такой случай. Пару лет назад на сессии Генеральной Ассамблеи министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с нынешним главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.Представитель ЕС поинтересовался, с какой целью Москва развивает отношения с Мали и почему республика идет на сотрудничество. Министр ответил, что это независимое государство, малийцы сами решают, с кем сотрудничать. И Боррель заявил: "Не копайтесь у нас на заднем дворе".Сам Лавров, завершивший недавно визит на Ближний Восток и в Африку, в ответ на обвинения ЕС отметил, что это Париж и другие европейские державы на протяжении десятилетий совершали кровавые преступления в Африке. Москва же сыграла решающую роль в освобождении многих стран от колониального гнета, содействовала становлению их государственности, формированию экономики и обороноспособности."Случай клинический. Как говорится, с больной головы на здоровую. Комментарии излишни", — заключил глава МИД.По его словам, западные страны крайне озабочены сдачей позиций в Африке, поэтому буквально преследуют российскую делегацию, посещая те же государства. Это говорит о том, что Запад отрицает право Черного континента на самостоятельную политику.Как известно, Боррель недавно особенно отличился, сравнив ЕС с раем. На встрече с молодыми дипломатами он сказал буквально следующее: "Европа — это сад. Мы создали этот сад. <…> Все работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности. <…> Остальной мир — это не совсем сад. Большая часть — это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад".И призвал "оставаться в саду", но быть осторожнее и принимать во внимание, что "джунгли нас слушают". А еще посоветовал "не говорить всей правды".Утрата позицийФранция в последние годы утратила традиционное влияние и вес в странах Магриба и Сахеля (Северная Африка).Еще кандидатом в президенты Макрон много внимания уделял Черному континенту: говорил о развитии взаимовыгодного сотрудничества, стратегическом партнерстве с франкоговорящими странами. Часто обращался к африканской молодежи, делая упор на то, что дружба с Европой приведет к росту благосостояния. Скоро, уверял он, молодым африканцам будет комфортнее оставаться на родине, чем искать лучшую жизнь в Старом Свете.Но ни средств, ни нужных инструментов для воплощения этих прекрасных идей в жизнь у французов не было. Нигер, Центрально-Африканская Республика, Чад, Буркина-Фасо, Мали по-прежнему в списке беднейших стран мира. Смысла оставаться под патронажем Франции уже нет. Во франко-африканский проект никто не верит.Кроме того, из-за скандалов и противоречий Париж сдает военные позиции. Особенно болезненный удар — требование прекратить антитеррористическую операцию "Бархан" в Мали и частично в Буркина-Фасо, Нигерии и Чаде. С 2014 года там находились 4,5 тысячи французских солдат. В августе 2022-го Париж вывел контингент в Нигер, а в ноябре Макрон объявил о завершении миссии.Французов сменили российские военные специалисты. Интересно, что в ходе недавнего визита в Мали Сергей Лавров получил в подарок от малийского коллеги Абдулая Диопа туарегский меч — такуба. Именно так — "Такуба" — называлась военная оперативная группа европейских стран, которая под французским командованием содействовала операции "Бархан".С точки зрения финансовых вливаний в Африку безусловный лидер — Китай. Французский экспорт на континент сегодня уступает даже немецкому и едва ли достигает четверти китайского. В плане инвестиций Пекин выигрывает у всех западных стран, вместе взятых. При этом КНР, в отличие от Запада, не ставит африканцам никаких политических условий.Один из последних способов Парижа вернуть доверие — попытки обвинить Москву и Пекин в разграблении Черного континента под видом сотрудничества. Однако у африканцев это вызывает либо раздражение, либо улыбку: кто, как не французы, на протяжении многих десятков лет жадно тянули из них ресурсы?Не забудут, не простятВ странах Магриба тоже усиливается российское влияние. В ноябре Алжир подал заявку в БРИКС, куда вместе с Россией входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.Пророссийски настроены и в Марокко. Обе эти страны не поддерживают антироссийские резолюции в ООН и выступают против санкций.Стоит отметить, что в Магрибе отношение к французам испортилось не без личного участия Эммануэля Макрона.Несколько лет назад Франция на фоне миграционного кризиса разругалась с Алжиром, Марокко и Тунисом из-за их нежелания принимать высылаемых из Европы нелегалов и преступников. Париж пытался действовать по-старому, оказывая давление на номенклатуру. Вдвое сократили выдачу виз, пригрозили другими мерами. Однако североафриканские страны шантажу не поддались и только оскорбились.Интересный факт: в 2017-м Макрон в телеинтервью в ходе президентской гонки назвал колонизацию Алжира варварством и преступлением против человечности, а также публично извинился перед всеми, кто пострадал от французов. Громкое, решительное и однозначно выходящее за рамки традиционного политического дискурса заявление произвело сенсацию: одни его приветствовали, другие обвинили кандидата в ненависти к прошлому собственного народа.А вот еще одна цитата из Макрона (по газете Monde), но уже 2021 года, на фоне кризиса с мигрантами: "Создание Алжира еще предстоит оценить. Существовала ли алжирская нация до французской колонизации — вот в чем вопрос".Тогда глава государства на встрече с арабской молодежью в Елисейском дворце выразил недовольство тем, что в Алжире не хотят забыть о колониальном прошлом. По словам Макрона, в бывшей колонии выстроили военно-политическую систему, которая полностью переписала историю и основывает государственность на мемориальной ренте, продвигая ненависть к Парижу и дистанцируясь от бывшей метрополии.Алжирцы сомнения Макрона в их существовании расценили как фактическое одобрение колониальной политики. Разразился дипломатический скандал, и эту обиду африканцы долго не простят.

https://ria.ru/20230109/frantsiya-1841867417.html

https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849225660.html

https://ria.ru/20221218/evropa-1839236645.html

https://ria.ru/20221126/politika-1833605745.html

франция

африка

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, африка, париж, эммануэль макрон, сергей лавров, шарль мишель, европейский совет, оон, евросоюз, политика