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Деколонизация Африки: почему Францию и ЕС выдворяют с континента - РИА Новости, 19.02.2023
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Деколонизация Африки: почему Францию и ЕС выдворяют с континента
Деколонизация Африки: почему Францию и ЕС выдворяют с континента - РИА Новости, 19.02.2023
Деколонизация Африки: почему Францию и ЕС выдворяют с континента
Африка всегда привлекала развитые страны природными ресурсами. На фоне украинского конфликта борьба за влияние на континенте резко обострилась. Многие страны... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T08:00
2023-02-19T08:16
в мире
франция
африка
париж
эммануэль макрон
сергей лавров
шарль мишель
европейский совет
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ПАРИЖ, 19 фев — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Африка всегда привлекала развитые страны природными ресурсами. На фоне украинского конфликта борьба за влияние на континенте резко обострилась. Многие страны разворачиваются в сторону России и Китая, европейцев больше не желают видеть. Почему так происходит и к чему это ведет — в материале РИА Новости."Русский неоколониализм"На днях, комментируя ситуацию в Мали, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что переходное правительство нелегитимно — в стране произошел госпереворот, регион наводнили террористы. При этом Европа якобы изо всех сил стремится обеспечить там безопасность, тогда как Москва хочет рассорить Запад с Африкой, чтобы завладеть природными богатствами."Многим африканским лидерам не нравится то, как действует Россия, пытаясь заполучить (на самом деле украсть) ресурсы и в то же время усилить свою геополитическую повестку, направленную против ЕС и Соединенных Штатов", — сообщил он в интервью телеканалу TV5Monde-Afrique.С соцсетях это назвали гнусным и циничным. "Какая ложь и мерзкая подтасовка фактов. Европа хочет навязать себя Африке как единственно возможного партнера, а Россию выставляет хищником в охоте за ресурсами. Смешно, вор пытается кого-то обличить", — написал один из африканцев.Припомнили Мишелю и то, что 10-15 лет назад его отец, бывший министр иностранных дел Бельгии, публично защищал рьяного сторонника колониализма, короля Леопольда II, как "героя с амбициями для маленькой страны". Зверства, которые подданные этого монарха творили в Конго и Руанде, там не забудут никогда.В унисон с Шарлем Мишелем выступают и во Франции. "Сегодня в Африке мы наблюдаем развертывание Россией неоколониальной политики, угрожающей суверенитету государств и безопасности населения. Наймиты Кремля расхищают ресурсы", — утверждает официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр."С больной головы на здоровую"В Москве на это лишь разводят руками. Постпред при ООН Василий Небензя в интервью RT рассказал такой случай. Пару лет назад на сессии Генеральной Ассамблеи министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с нынешним главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.Представитель ЕС поинтересовался, с какой целью Москва развивает отношения с Мали и почему республика идет на сотрудничество. Министр ответил, что это независимое государство, малийцы сами решают, с кем сотрудничать. И Боррель заявил: "Не копайтесь у нас на заднем дворе".Сам Лавров, завершивший недавно визит на Ближний Восток и в Африку, в ответ на обвинения ЕС отметил, что это Париж и другие европейские державы на протяжении десятилетий совершали кровавые преступления в Африке. Москва же сыграла решающую роль в освобождении многих стран от колониального гнета, содействовала становлению их государственности, формированию экономики и обороноспособности."Случай клинический. Как говорится, с больной головы на здоровую. Комментарии излишни", — заключил глава МИД.По его словам, западные страны крайне озабочены сдачей позиций в Африке, поэтому буквально преследуют российскую делегацию, посещая те же государства. Это говорит о том, что Запад отрицает право Черного континента на самостоятельную политику.Как известно, Боррель недавно особенно отличился, сравнив ЕС с раем. На встрече с молодыми дипломатами он сказал буквально следующее: "Европа — это сад. Мы создали этот сад. &lt;…&gt; Все работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности. &lt;…&gt; Остальной мир — это не совсем сад. Большая часть — это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад".И призвал "оставаться в саду", но быть осторожнее и принимать во внимание, что "джунгли нас слушают". А еще посоветовал "не говорить всей правды".Утрата позицийФранция в последние годы утратила традиционное влияние и вес в странах Магриба и Сахеля (Северная Африка).Еще кандидатом в президенты Макрон много внимания уделял Черному континенту: говорил о развитии взаимовыгодного сотрудничества, стратегическом партнерстве с франкоговорящими странами. Часто обращался к африканской молодежи, делая упор на то, что дружба с Европой приведет к росту благосостояния. Скоро, уверял он, молодым африканцам будет комфортнее оставаться на родине, чем искать лучшую жизнь в Старом Свете.Но ни средств, ни нужных инструментов для воплощения этих прекрасных идей в жизнь у французов не было. Нигер, Центрально-Африканская Республика, Чад, Буркина-Фасо, Мали по-прежнему в списке беднейших стран мира. Смысла оставаться под патронажем Франции уже нет. Во франко-африканский проект никто не верит.Кроме того, из-за скандалов и противоречий Париж сдает военные позиции. Особенно болезненный удар — требование прекратить антитеррористическую операцию "Бархан" в Мали и частично в Буркина-Фасо, Нигерии и Чаде. С 2014 года там находились 4,5 тысячи французских солдат. В августе 2022-го Париж вывел контингент в Нигер, а в ноябре Макрон объявил о завершении миссии.Французов сменили российские военные специалисты. Интересно, что в ходе недавнего визита в Мали Сергей Лавров получил в подарок от малийского коллеги Абдулая Диопа туарегский меч — такуба. Именно так — "Такуба" — называлась военная оперативная группа европейских стран, которая под французским командованием содействовала операции "Бархан".С точки зрения финансовых вливаний в Африку безусловный лидер — Китай. Французский экспорт на континент сегодня уступает даже немецкому и едва ли достигает четверти китайского. В плане инвестиций Пекин выигрывает у всех западных стран, вместе взятых. При этом КНР, в отличие от Запада, не ставит африканцам никаких политических условий.Один из последних способов Парижа вернуть доверие — попытки обвинить Москву и Пекин в разграблении Черного континента под видом сотрудничества. Однако у африканцев это вызывает либо раздражение, либо улыбку: кто, как не французы, на протяжении многих десятков лет жадно тянули из них ресурсы?Не забудут, не простятВ странах Магриба тоже усиливается российское влияние. В ноябре Алжир подал заявку в БРИКС, куда вместе с Россией входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.Пророссийски настроены и в Марокко. Обе эти страны не поддерживают антироссийские резолюции в ООН и выступают против санкций.Стоит отметить, что в Магрибе отношение к французам испортилось не без личного участия Эммануэля Макрона.Несколько лет назад Франция на фоне миграционного кризиса разругалась с Алжиром, Марокко и Тунисом из-за их нежелания принимать высылаемых из Европы нелегалов и преступников. Париж пытался действовать по-старому, оказывая давление на номенклатуру. Вдвое сократили выдачу виз, пригрозили другими мерами. Однако североафриканские страны шантажу не поддались и только оскорбились.Интересный факт: в 2017-м Макрон в телеинтервью в ходе президентской гонки назвал колонизацию Алжира варварством и преступлением против человечности, а также публично извинился перед всеми, кто пострадал от французов. Громкое, решительное и однозначно выходящее за рамки традиционного политического дискурса заявление произвело сенсацию: одни его приветствовали, другие обвинили кандидата в ненависти к прошлому собственного народа.А вот еще одна цитата из Макрона (по газете Monde), но уже 2021 года, на фоне кризиса с мигрантами: "Создание Алжира еще предстоит оценить. Существовала ли алжирская нация до французской колонизации — вот в чем вопрос".Тогда глава государства на встрече с арабской молодежью в Елисейском дворце выразил недовольство тем, что в Алжире не хотят забыть о колониальном прошлом. По словам Макрона, в бывшей колонии выстроили военно-политическую систему, которая полностью переписала историю и основывает государственность на мемориальной ренте, продвигая ненависть к Парижу и дистанцируясь от бывшей метрополии.Алжирцы сомнения Макрона в их существовании расценили как фактическое одобрение колониальной политики. Разразился дипломатический скандал, и эту обиду африканцы долго не простят.
https://ria.ru/20230109/frantsiya-1841867417.html
https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849225660.html
https://ria.ru/20221218/evropa-1839236645.html
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в мире, франция, африка, париж, эммануэль макрон, сергей лавров, шарль мишель, европейский совет, оон, евросоюз, политика
В мире, Франция, Африка, Париж, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Шарль Мишель, Европейский совет, ООН, Евросоюз, Политика
08:00 19.02.2023 (обновлено: 08:16 19.02.2023)
 

Деколонизация Африки: почему Францию и ЕС выдворяют с континента

© AP Photo / Ahmed Yempabou OuobaПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время посещения университета в Уагадугу
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения университета в Уагадугу - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Ahmed Yempabou Ouoba
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ПАРИЖ, 19 фев — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Африка всегда привлекала развитые страны природными ресурсами. На фоне украинского конфликта борьба за влияние на континенте резко обострилась. Многие страны разворачиваются в сторону России и Китая, европейцев больше не желают видеть. Почему так происходит и к чему это ведет — в материале РИА Новости.

"Русский неоколониализм"

На днях, комментируя ситуацию в Мали, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что переходное правительство нелегитимно — в стране произошел госпереворот, регион наводнили террористы. При этом Европа якобы изо всех сил стремится обеспечить там безопасность, тогда как Москва хочет рассорить Запад с Африкой, чтобы завладеть природными богатствами.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи в Москве
"Многим африканским лидерам не нравится то, как действует Россия, пытаясь заполучить (на самом деле украсть) ресурсы и в то же время усилить свою геополитическую повестку, направленную против ЕС и Соединенных Штатов", — сообщил он в интервью телеканалу TV5Monde-Afrique.
С соцсетях это назвали гнусным и циничным. "Какая ложь и мерзкая подтасовка фактов. Европа хочет навязать себя Африке как единственно возможного партнера, а Россию выставляет хищником в охоте за ресурсами. Смешно, вор пытается кого-то обличить", — написал один из африканцев.
Припомнили Мишелю и то, что 10-15 лет назад его отец, бывший министр иностранных дел Бельгии, публично защищал рьяного сторонника колониализма, короля Леопольда II, как "героя с амбициями для маленькой страны". Зверства, которые подданные этого монарха творили в Конго и Руанде, там не забудут никогда.
В унисон с Шарлем Мишелем выступают и во Франции. "Сегодня в Африке мы наблюдаем развертывание Россией неоколониальной политики, угрожающей суверенитету государств и безопасности населения. Наймиты Кремля расхищают ресурсы", — утверждает официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр.
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"С больной головы на здоровую"

В Москве на это лишь разводят руками. Постпред при ООН Василий Небензя в интервью RT рассказал такой случай. Пару лет назад на сессии Генеральной Ассамблеи министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с нынешним главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
Представитель ЕС поинтересовался, с какой целью Москва развивает отношения с Мали и почему республика идет на сотрудничество. Министр ответил, что это независимое государство, малийцы сами решают, с кем сотрудничать. И Боррель заявил: "Не копайтесь у нас на заднем дворе".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского союза в Брюсселе
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского союза в Брюсселе
Сам Лавров, завершивший недавно визит на Ближний Восток и в Африку, в ответ на обвинения ЕС отметил, что это Париж и другие европейские державы на протяжении десятилетий совершали кровавые преступления в Африке. Москва же сыграла решающую роль в освобождении многих стран от колониального гнета, содействовала становлению их государственности, формированию экономики и обороноспособности.
"Случай клинический. Как говорится, с больной головы на здоровую. Комментарии излишни", — заключил глава МИД.
По его словам, западные страны крайне озабочены сдачей позиций в Африке, поэтому буквально преследуют российскую делегацию, посещая те же государства. Это говорит о том, что Запад отрицает право Черного континента на самостоятельную политику.
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако
Как известно, Боррель недавно особенно отличился, сравнив ЕС с раем. На встрече с молодыми дипломатами он сказал буквально следующее: "Европа — это сад. Мы создали этот сад. <…> Все работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности. <…> Остальной мир — это не совсем сад. Большая часть — это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад".
И призвал "оставаться в саду", но быть осторожнее и принимать во внимание, что "джунгли нас слушают". А еще посоветовал "не говорить всей правды".
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Утрата позиций

Франция в последние годы утратила традиционное влияние и вес в странах Магриба и Сахеля (Северная Африка).
Еще кандидатом в президенты Макрон много внимания уделял Черному континенту: говорил о развитии взаимовыгодного сотрудничества, стратегическом партнерстве с франкоговорящими странами. Часто обращался к африканской молодежи, делая упор на то, что дружба с Европой приведет к росту благосостояния. Скоро, уверял он, молодым африканцам будет комфортнее оставаться на родине, чем искать лучшую жизнь в Старом Свете.
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Республики Чад Махаматом Зэн Шерифом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Республики Чад Махаматом Зэн Шерифом - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Республики Чад Махаматом Зэн Шерифом
Но ни средств, ни нужных инструментов для воплощения этих прекрасных идей в жизнь у французов не было. Нигер, Центрально-Африканская Республика, Чад, Буркина-Фасо, Мали по-прежнему в списке беднейших стран мира. Смысла оставаться под патронажем Франции уже нет. Во франко-африканский проект никто не верит.
Кроме того, из-за скандалов и противоречий Париж сдает военные позиции. Особенно болезненный удар — требование прекратить антитеррористическую операцию "Бархан" в Мали и частично в Буркина-Фасо, Нигерии и Чаде. С 2014 года там находились 4,5 тысячи французских солдат. В августе 2022-го Париж вывел контингент в Нигер, а в ноябре Макрон объявил о завершении миссии.
© AP Photo / Sophie GarciaСторонники Ибрагима Траоре в Уагадугу, Буркина-Фасо
Сторонники Ибрагима Траоре в Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Sophie Garcia
Сторонники Ибрагима Траоре в Уагадугу, Буркина-Фасо
Французов сменили российские военные специалисты. Интересно, что в ходе недавнего визита в Мали Сергей Лавров получил в подарок от малийского коллеги Абдулая Диопа туарегский меч — такуба. Именно так — "Такуба" — называлась военная оперативная группа европейских стран, которая под французским командованием содействовала операции "Бархан".
С точки зрения финансовых вливаний в Африку безусловный лидер — Китай. Французский экспорт на континент сегодня уступает даже немецкому и едва ли достигает четверти китайского. В плане инвестиций Пекин выигрывает у всех западных стран, вместе взятых. При этом КНР, в отличие от Запада, не ставит африканцам никаких политических условий.
Один из последних способов Парижа вернуть доверие — попытки обвинить Москву и Пекин в разграблении Черного континента под видом сотрудничества. Однако у африканцев это вызывает либо раздражение, либо улыбку: кто, как не французы, на протяжении многих десятков лет жадно тянули из них ресурсы?
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Не забудут, не простят

В странах Магриба тоже усиливается российское влияние. В ноябре Алжир подал заявку в БРИКС, куда вместе с Россией входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.
Пророссийски настроены и в Марокко. Обе эти страны не поддерживают антироссийские резолюции в ООН и выступают против санкций.
Стоит отметить, что в Магрибе отношение к французам испортилось не без личного участия Эммануэля Макрона.
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон
Несколько лет назад Франция на фоне миграционного кризиса разругалась с Алжиром, Марокко и Тунисом из-за их нежелания принимать высылаемых из Европы нелегалов и преступников. Париж пытался действовать по-старому, оказывая давление на номенклатуру. Вдвое сократили выдачу виз, пригрозили другими мерами. Однако североафриканские страны шантажу не поддались и только оскорбились.
Интересный факт: в 2017-м Макрон в телеинтервью в ходе президентской гонки назвал колонизацию Алжира варварством и преступлением против человечности, а также публично извинился перед всеми, кто пострадал от французов. Громкое, решительное и однозначно выходящее за рамки традиционного политического дискурса заявление произвело сенсацию: одни его приветствовали, другие обвинили кандидата в ненависти к прошлому собственного народа.
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум
А вот еще одна цитата из Макрона (по газете Monde), но уже 2021 года, на фоне кризиса с мигрантами: "Создание Алжира еще предстоит оценить. Существовала ли алжирская нация до французской колонизации — вот в чем вопрос".
Тогда глава государства на встрече с арабской молодежью в Елисейском дворце выразил недовольство тем, что в Алжире не хотят забыть о колониальном прошлом. По словам Макрона, в бывшей колонии выстроили военно-политическую систему, которая полностью переписала историю и основывает государственность на мемориальной ренте, продвигая ненависть к Парижу и дистанцируясь от бывшей метрополии.
Алжирцы сомнения Макрона в их существовании расценили как фактическое одобрение колониальной политики. Разразился дипломатический скандал, и эту обиду африканцы долго не простят.
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В миреФранцияАфрикаПарижЭммануэль МакронСергей ЛавровШарль МишельЕвропейский советООНЕвросоюзПолитика
 
 
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