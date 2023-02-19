https://ria.ru/20230219/donetsk-1852990110.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадали семь человек
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадали семь человек - РИА Новости, 19.02.2023
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадали семь человек
Семь человек пострадали в результате обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T16:57
2023-02-19T16:57
2023-02-19T19:15
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что украинские силовики выпустили по Донецке за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался в том числе и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада. Штаб территориальный обороны ранее сообщил, что пострадали три человека."По предварительной информации, в результате карательного обстрела Ворошиловского района получили ранения семь человек. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Позже Кулемзин уточнил, что среди пострадавших в районе автостанции в центре города девятилетняя девочка и подросток 2005 года рождения.
https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852371214.html
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
16:57 19.02.2023 (обновлено: 19:15 19.02.2023)
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадали семь человек
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о семи пострадавших при украинском обстреле города