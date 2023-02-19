https://ria.ru/20230219/donetsk-1852990110.html

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадали семь человек

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадали семь человек - РИА Новости, 19.02.2023

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадали семь человек

Семь человек пострадали в результате обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T16:57

2023-02-19T16:57

2023-02-19T19:15

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852977805_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_90f2ccaffa13fef9d1c128c047613cd8.jpg

ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что украинские силовики выпустили по Донецке за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался в том числе и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада. Штаб территориальный обороны ранее сообщил, что пострадали три человека."По предварительной информации, в результате карательного обстрела Ворошиловского района получили ранения семь человек. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Позже Кулемзин уточнил, что среди пострадавших в районе автостанции в центре города девятилетняя девочка и подросток 2005 года рождения.

https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852371214.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины