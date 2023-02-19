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Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 19.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/donetsk-1852985041.html
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 19.02.2023
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
Украинские войска в 16.00 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T16:23
2023-02-19T16:23
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался в том числе и центр города. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.00 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230217/ukraina-1852738988.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
16:23 19.02.2023
 
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался в том числе и центр города.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.00 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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