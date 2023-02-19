https://ria.ru/20230219/donetsk-1852985041.html

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 19.02.2023

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра

Украинские войска в 16.00 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T16:23

2023-02-19T16:23

2023-02-19T16:23

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:196:3067:1921_1920x0_80_0_0_0972cd60e3fc17594b9b654ebcec02cf.jpg

ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался в том числе и центр города. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.00 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230217/ukraina-1852738988.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины