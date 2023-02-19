https://ria.ru/20230219/donetsk-1852985041.html
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 19.02.2023
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
Украинские войска в 16.00 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T16:23
2023-02-19T16:23
2023-02-19T16:23
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался в том числе и центр города. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.00 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230217/ukraina-1852738988.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов натовского калибра