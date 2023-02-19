https://ria.ru/20230219/donetsk-1852920204.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска третий раз за ночь обстреляли Донецк, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T02:03
2023-02-19T02:03
2023-02-19T02:03
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска третий раз за ночь обстреляли Донецк, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 1.06 (совпадает с мск) - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк
ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда "натовского" калибра