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Украинские войска нанесли удар по Донецку и Ясиноватой - РИА Новости, 19.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/donetsk-1852916857.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Ясиноватой
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Ясиноватой - РИА Новости, 19.02.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Ясиноватой
Украинские войска в ночь на воскресенье обстреляли Киевский район Донецка и Ясиноватую, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T01:09
2023-02-19T08:53
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье обстреляли Киевский район Донецка и Ясиноватую, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 0:25 (совпадает с мск) — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства .Позже ведомство сообщило, что украинские войска в 0:45 мск выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой, а 0:55 снова обстреляли Киевский района Донецка, выпустив три снаряда того же калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также ВСУ получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230216/enakievo-1852312410.html
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донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
01:09 19.02.2023 (обновлено: 08:53 19.02.2023)
 
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Ясиноватой

ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой 12 снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье обстреляли Киевский район Донецка и Ясиноватую, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 0:25 (совпадает с мск) — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства .
Позже ведомство сообщило, что украинские войска в 0:45 мск выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой, а 0:55 снова обстреляли Киевский района Донецка, выпустив три снаряда того же калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также ВСУ получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибром 155 миллиметров.
Последствия обстрела города Енакиево - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 08:46Специальная военная операция на Украине
В Енакиево при обстреле со стороны ВСУ получила повреждения школа
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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