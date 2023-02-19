https://ria.ru/20230219/donbass-1852990765.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 19.02.2023

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска в 16.35 выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T17:03

2023-02-19T17:03

2023-02-19T17:03

специальная военная операция на украине

происшествия

кировский район

донецк

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.35 выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.35 - Желанное первое – Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230219/donetsk-1852990110.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кировский район, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк