https://ria.ru/20230219/donbass-1852990765.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 19.02.2023
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 16.35 выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T17:03
2023-02-19T17:03
2023-02-19T17:03
специальная военная операция на украине
происшествия
кировский район
донецк
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.35 выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.35 - Желанное первое – Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230219/donetsk-1852990110.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка натовскими снарядами