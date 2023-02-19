19:29 19.02.2023 (обновлено: 21:14 19.02.2023)
Мэр Днепрорудного рассказал, что ВСУ препятствовали возвращению людей
Мэр Днепрорудного Пастушенко: украинские боевики препятствовали возвращению людей в город
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Украинские боевики препятствовали возвращению жителей города Днепрорудное Запорожской области, заявил журналистам глава администрации города Николай Пастушенко.
"Я думаю, что наш город, наверное, не отличается от других городов нашей области, потому что где-то процентов 40 людей уехало. Я не скажу, что уехали люди по идейным соображениям, многие уехали просто от страха перед тем, что могло произойти, потому что было непонимание, что может быть. Многие из них, я больше чем уверен, готовы вернуться, просто сейчас ситуация такая, что у них нет такой возможности. Учитывая, что население нашего города было порядка 18 тысяч человек, в настоящее время порядка 10 тысяч у нас в городе остались", - сказал Пастушенко.
На вопрос РИА Новости, известно ли ему о случаях, когда украинские боевики препятствовали возвращению жителей в город, мэр ответил, что ему известны такие факты и подробности поведения украинской стороны.
"Конечно же, периодически мы это получали, сейчас, наверное, меньше такой информации, потому что сейчас положение на фронте такое, что сделать это практически невозможно. До этого было регулярно, со стороны Украины была куча препятствий: прежде чем доехать до нашего блокпоста, с той стороны запись была на 1,5-2 месяца вперед, были сведения о том, что это платные услуги, что там нужно платить, чтобы выехать, и не всегда это получалось. Людей запугивали. Один раз даже был обстрел мирной колонны, которая стояла на переезд на нашу территорию. Поэтому, думаю, с той стороны предпринимаются все усилия, чтобы люди сюда не возвращались. Для этого проводятся запугивания, акции и всё остальное, в том числе сейчас активно работают с той стороны военкоматы, которые практически силой мобилизуют украинскую армию", - рассказал Пастушенко.
Запорожская область стала частью России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.