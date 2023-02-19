https://ria.ru/20230219/chekhiya-1852991342.html

Чехия направила Украине военную помощь на 220 миллионов долларов, пишут СМИ

Чехия направила Украине военную помощь на 220 миллионов долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2023

Чехия направила Украине военную помощь на 220 миллионов долларов, пишут СМИ

Чехия за год подарила Украине неиспользуемые военные материалы из запасов национальной армии более чем на 4,8 миллиарда крон (около 220 миллионов долларов),... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T17:05

2023-02-19T17:05

2023-02-19T17:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

чехия

россия

яна чернохова

сергей лавров

дмитрий песков

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ПРАГА, 19 фев – РИА Новости. Чехия за год подарила Украине неиспользуемые военные материалы из запасов национальной армии более чем на 4,8 миллиарда крон (около 220 миллионов долларов), сообщило сетевое издание České noviny со ссылкой на пресс-службу минобороны страны. "Чехия за период после 24 февраля 2022 года подарила Украине неиспользуемые военные материалы из запасов национальной армии более чем на 4,8 миллиарда крон. Посылают вооружение на Украину и чешские оборонные предприятия. В минувшем году они вывезли на Украину военные материалы более чем на 50 миллиардов крон (около 2,2 миллиарда долларов). За свою помощь (Киеву) Чехия получила в январе 2023 года первую компенсацию от ЕС, средства для модернизации чешской армии обещаны также Вашингтоном. США и Нидерланды уже совместно оплатили модернизацию 90 чешских танков Т-72В", - отмечается в сообщении. Как неоднократно заявляла глава минобороны Яна Чернохова, исходя из соображений безопасности военное ведомство обычно предпочитает не конкретизировать направляемую Киеву военную технику. В рамках разнообразной помощи Киеву в Чехии также находились на лечении десятки украинских военнослужащих. Кроме того, в Чехии проводится обучение украинских военнослужащих и ремонтируется украинская боевая техника. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230218/krym-1852899698.html

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849512902.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, чехия, россия, яна чернохова, сергей лавров, дмитрий песков, нато, евросоюз