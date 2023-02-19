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Чехия направила Украине военную помощь на 220 миллионов долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/chekhiya-1852991342.html
Чехия направила Украине военную помощь на 220 миллионов долларов, пишут СМИ
Чехия направила Украине военную помощь на 220 миллионов долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2023
Чехия направила Украине военную помощь на 220 миллионов долларов, пишут СМИ
Чехия за год подарила Украине неиспользуемые военные материалы из запасов национальной армии более чем на 4,8 миллиарда крон (около 220 миллионов долларов),... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T17:05
2023-02-19T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
россия
яна чернохова
сергей лавров
дмитрий песков
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ПРАГА, 19 фев – РИА Новости. Чехия за год подарила Украине неиспользуемые военные материалы из запасов национальной армии более чем на 4,8 миллиарда крон (около 220 миллионов долларов), сообщило сетевое издание České noviny со ссылкой на пресс-службу минобороны страны. "Чехия за период после 24 февраля 2022 года подарила Украине неиспользуемые военные материалы из запасов национальной армии более чем на 4,8 миллиарда крон. Посылают вооружение на Украину и чешские оборонные предприятия. В минувшем году они вывезли на Украину военные материалы более чем на 50 миллиардов крон (около 2,2 миллиарда долларов). За свою помощь (Киеву) Чехия получила в январе 2023 года первую компенсацию от ЕС, средства для модернизации чешской армии обещаны также Вашингтоном. США и Нидерланды уже совместно оплатили модернизацию 90 чешских танков Т-72В", - отмечается в сообщении. Как неоднократно заявляла глава минобороны Яна Чернохова, исходя из соображений безопасности военное ведомство обычно предпочитает не конкретизировать направляемую Киеву военную технику. В рамках разнообразной помощи Киеву в Чехии также находились на лечении десятки украинских военнослужащих. Кроме того, в Чехии проводится обучение украинских военнослужащих и ремонтируется украинская боевая техника. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230218/krym-1852899698.html
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в мире, украина, чехия, россия, яна чернохова, сергей лавров, дмитрий песков, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Россия, Яна Чернохова, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз
17:05 19.02.2023
 
Чехия направила Украине военную помощь на 220 миллионов долларов, пишут СМИ

České noviny: Чехия за год подарила Киеву военные материалы на 220 миллионов долларов

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ПРАГА, 19 фев – РИА Новости. Чехия за год подарила Украине неиспользуемые военные материалы из запасов национальной армии более чем на 4,8 миллиарда крон (около 220 миллионов долларов), сообщило сетевое издание České noviny со ссылкой на пресс-службу минобороны страны.
"Чехия за период после 24 февраля 2022 года подарила Украине неиспользуемые военные материалы из запасов национальной армии более чем на 4,8 миллиарда крон. Посылают вооружение на Украину и чешские оборонные предприятия. В минувшем году они вывезли на Украину военные материалы более чем на 50 миллиардов крон (около 2,2 миллиарда долларов). За свою помощь (Киеву) Чехия получила в январе 2023 года первую компенсацию от ЕС, средства для модернизации чешской армии обещаны также Вашингтоном. США и Нидерланды уже совместно оплатили модернизацию 90 чешских танков Т-72В", - отмечается в сообщении.
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
18 февраля, 20:54Специальная военная операция на Украине
Президент Чехии призвал Запад не поддерживать захват Крыма Украиной
Как неоднократно заявляла глава минобороны Яна Чернохова, исходя из соображений безопасности военное ведомство обычно предпочитает не конкретизировать направляемую Киеву военную технику.
В рамках разнообразной помощи Киеву в Чехии также находились на лечении десятки украинских военнослужащих. Кроме того, в Чехии проводится обучение украинских военнослужащих и ремонтируется украинская боевая техника.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Избранный президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧехияРоссияЯна ЧерноховаСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОЕвросоюз
 
 
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