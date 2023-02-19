https://ria.ru/20230219/borrel-1852992266.html

Вступление Украины в ЕС не может произойти в одночасье, заявил Боррель

Вступление Украины в ЕС не может произойти в одночасье, заявил Боррель - РИА Новости, 19.02.2023

Вступление Украины в ЕС не может произойти в одночасье, заявил Боррель

Украина является членом европейской семьи, однако вступление в Евросоюз не может произойти в одночасье, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T17:09

2023-02-19T17:09

2023-02-19T17:13

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БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Украина является членом европейской семьи, однако вступление в Евросоюз не может произойти в одночасье, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция шла на ее сайте. "Украина является членом европейской семьи", - сказал Боррель, добавив, что "будущее Украины будет в Европейском союзе". По его словам, европейские лидеры уже отмечали, что "Украина и Молдавия, а позднее Грузия будут членами Европейского союза, и процесс открыт". "Однако не ожидайте, что это будет сделано в одночасье, без какого-либо выполнения некоторых требований", - указал Боррель. Евросоюз в прошлом году предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов на присоединение к ЕС. Процесс вступления в союз в целом состоит из трех этапов, отмечала ЕК в своих материалах. Первый - официальное получение статуса кандидата, однако это не означает начала переговоров о членстве. Второй этап - переговоры, он может начаться лишь после единогласного утверждения странами союза переговорного мандата. Этот этап включает в себя принятие страной-кандидатом действующего законодательства ЕС и проведение необходимых реформ. Темп переговоров зависит от скорости реформ и процесса соответствия законам ЕС. Когда переговоры и сопутствующие реформы должным образом завершены, страна может вступить в ЕС. Официальное получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Северная Македония находится в статусе кандидата с 2005 года, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230217/evrosoyuz-1852667394.html

https://ria.ru/20230217/usloviya-1852798075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, молдавия, грузия, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия