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Вступление Украины в ЕС не может произойти в одночасье, заявил Боррель - РИА Новости, 19.02.2023
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Вступление Украины в ЕС не может произойти в одночасье, заявил Боррель
Вступление Украины в ЕС не может произойти в одночасье, заявил Боррель - РИА Новости, 19.02.2023
Вступление Украины в ЕС не может произойти в одночасье, заявил Боррель
Украина является членом европейской семьи, однако вступление в Евросоюз не может произойти в одночасье, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T17:09
2023-02-19T17:13
в мире
украина
молдавия
грузия
жозеп боррель
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Украина является членом европейской семьи, однако вступление в Евросоюз не может произойти в одночасье, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция шла на ее сайте. "Украина является членом европейской семьи", - сказал Боррель, добавив, что "будущее Украины будет в Европейском союзе". По его словам, европейские лидеры уже отмечали, что "Украина и Молдавия, а позднее Грузия будут членами Европейского союза, и процесс открыт". "Однако не ожидайте, что это будет сделано в одночасье, без какого-либо выполнения некоторых требований", - указал Боррель. Евросоюз в прошлом году предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов на присоединение к ЕС. Процесс вступления в союз в целом состоит из трех этапов, отмечала ЕК в своих материалах. Первый - официальное получение статуса кандидата, однако это не означает начала переговоров о членстве. Второй этап - переговоры, он может начаться лишь после единогласного утверждения странами союза переговорного мандата. Этот этап включает в себя принятие страной-кандидатом действующего законодательства ЕС и проведение необходимых реформ. Темп переговоров зависит от скорости реформ и процесса соответствия законам ЕС. Когда переговоры и сопутствующие реформы должным образом завершены, страна может вступить в ЕС. Официальное получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Северная Македония находится в статусе кандидата с 2005 года, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230217/evrosoyuz-1852667394.html
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60
в мире, украина, молдавия, грузия, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Молдавия, Грузия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия
17:09 19.02.2023 (обновлено: 17:13 19.02.2023)
 
Вступление Украины в ЕС не может произойти в одночасье, заявил Боррель

Боррель: Украина является членом европейской семьи, но вступления не будет в одночасье

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Украина является членом европейской семьи, однако вступление в Евросоюз не может произойти в одночасье, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция шла на ее сайте.
"Украина является членом европейской семьи", - сказал Боррель, добавив, что "будущее Украины будет в Европейском союзе". По его словам, европейские лидеры уже отмечали, что "Украина и Молдавия, а позднее Грузия будут членами Европейского союза, и процесс открыт".
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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Глава Евросовета развеял надежду Украины на ускоренное вступление в ЕС
"Однако не ожидайте, что это будет сделано в одночасье, без какого-либо выполнения некоторых требований", - указал Боррель.
Евросоюз в прошлом году предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов на присоединение к ЕС. Процесс вступления в союз в целом состоит из трех этапов, отмечала ЕК в своих материалах. Первый - официальное получение статуса кандидата, однако это не означает начала переговоров о членстве. Второй этап - переговоры, он может начаться лишь после единогласного утверждения странами союза переговорного мандата. Этот этап включает в себя принятие страной-кандидатом действующего законодательства ЕС и проведение необходимых реформ. Темп переговоров зависит от скорости реформ и процесса соответствия законам ЕС. Когда переговоры и сопутствующие реформы должным образом завершены, страна может вступить в ЕС.
Официальное получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Северная Македония находится в статусе кандидата с 2005 года, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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В миреУкраинаМолдавияГрузияЖозеп БоррельЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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