17:09 19.02.2023 (обновлено: 17:13 19.02.2023)
Вступление Украины в ЕС не может произойти в одночасье, заявил Боррель
Боррель: Украина является членом европейской семьи, но вступления не будет в одночасье
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Украина является членом европейской семьи, однако вступление в Евросоюз не может произойти в одночасье, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция шла на ее сайте.
"Однако не ожидайте, что это будет сделано в одночасье, без какого-либо выполнения некоторых требований", - указал Боррель.
Евросоюз в прошлом году предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов на присоединение к ЕС. Процесс вступления в союз в целом состоит из трех этапов, отмечала ЕК в своих материалах. Первый - официальное получение статуса кандидата, однако это не означает начала переговоров о членстве. Второй этап - переговоры, он может начаться лишь после единогласного утверждения странами союза переговорного мандата. Этот этап включает в себя принятие страной-кандидатом действующего законодательства ЕС и проведение необходимых реформ. Темп переговоров зависит от скорости реформ и процесса соответствия законам ЕС. Когда переговоры и сопутствующие реформы должным образом завершены, страна может вступить в ЕС.
Официальное получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Северная Македония находится в статусе кандидата с 2005 года, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.