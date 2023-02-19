Рейтинг@Mail.ru
"Назад в 90-е": украинским беженцам не понравилась "отсталость" Канады - РИА Новости, 19.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230219/bezhentsy-1852917736.html
"Назад в 90-е": украинским беженцам не понравилась "отсталость" Канады
"Назад в 90-е": украинским беженцам не понравилась "отсталость" Канады - РИА Новости, 19.02.2023
"Назад в 90-е": украинским беженцам не понравилась "отсталость" Канады
На сегодняшний день более ста тысяч украинцев прибыли в Канаду по программе для беженцев, при этом для некоторых приезд в страну обернулся разочарованием, о чем РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T01:19
2023-02-19T01:19
в мире
канада
европа
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776566134_0:77:3077:1807_1920x0_80_0_0_41512d5240708c79aa6ac707bf2dd825.jpg
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. На сегодняшний день более ста тысяч украинцев прибыли в Канаду по программе для беженцев, при этом для некоторых приезд в страну обернулся разочарованием, о чем они рассказывают в соцсетях, пишет издание "Страна.ua".Как отмечается в материале, часть украинцев за океан поманили бесплатные билеты от благотворительных канадских фондов, которые еще надо "словить", других привлекли высокие "подъемные" от правительства. Однако жилье в Канаде беженцам приходится искать самим, что сложно и дорого, с работой также могут возникнуть сложности, при этом в целом жизнь в стране очень недешевая.Один из переселенцев в соцсетях посоветовал не приезжать в Канаду семейным парам с маленькими детьми. "Даже не думайте приезжать, если вы не знаете языка. У вас семья, ребенок, жена, которая не планирует работать. Если вы живете в Европе, кое-как устроились там на каком-то бесплатном жилье, устроились на работу, сидите там и считайте за счастье, вообще не суйтесь сюда, даже не думайте. Потому что без языка вы будете только "стоять на лопате". Даже если вы будете брать еду в фуд-банках, вам все равно не будет хватать", - предупредил мужчина.Украинка Алина Ивенко, в свою очередь, пожаловалась на "отсталость" Канады. "Мы все выросли на фильмах, где Америка и Канада показаны как процветающие страны, все такое новомодное и нафаршированное. И когда я ехала сюда, думала, что столкнусь с технологиями, а будто попала на десять лет назад", - рассказала она. По словам женщины, многие канадцы до сих пор пользуются уличными "дисковыми телефонами", пишут бумажные письма и оплачивают покупки чеками.Анастасия Муар, живущая в Калгари, назвала "самым болезненным" в Канаде высокие налоги, а также раскритиковала "медленную банковскую систему, которая застряла в далеком прошлом". "А еще обязательные чаевые в заведениях — 15-20%, их просят даже таксисты и курьеры", — посетовала она.Киевлянка Вероника, проживающая в Торонто, рассказала о проблемах с канадской медициной. "Чтобы попасть к врачу, можно ждать месяц. А в больнице скорой помощи я с сыном с температурой больше 40 прождала восемь часов на стульях. На Украине можно и к специалисту на прием попасть, и анализы сдать за один день. Тут все очень медленно. Будто я попала назад в 90-е. И так повсюду", — сообщила она.При этом Галина Федив посоветовала соотечественникам приезжать в Канаду только с запасом денег. "Лучше, чтобы было пять-десять тысяч долларов на человека, а также желательно иметь родственников или знакомых, у которых можно перекантоваться первое время &lt;…&gt; Без языка приличную работу не найти. Да и с языком тоже непросто устроиться куда-то, кроме как на уборку, в кафе или на ферму. Как и везде, нужны знакомства и связи, "нетворкинг", как тут говорят", — предупредила женщина.В марте прошлого года Канада дала украинцам экстренное разрешение на приезд в страну, при этом прибывшие не имеют статуса постоянного жителя или беженца, они могут остаться на три года в качестве временных резидентов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851931599.html
https://ria.ru/20230217/bezhentsy-1852565717.html
канада
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776566134_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_626bf01fde08b06018ea9bda8eb57d18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, европа, украина
В мире, Канада, Европа, Украина
01:19 19.02.2023
 
"Назад в 90-е": украинским беженцам не понравилась "отсталость" Канады

"Страна.ua": беженцы с Украины пожаловались на отсталость и архаичность Канады

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЖители Украины проходят польско-украинскую границу
Жители Украины проходят польско-украинскую границу - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Жители Украины проходят польско-украинскую границу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. На сегодняшний день более ста тысяч украинцев прибыли в Канаду по программе для беженцев, при этом для некоторых приезд в страну обернулся разочарованием, о чем они рассказывают в соцсетях, пишет издание "Страна.ua".
Как отмечается в материале, часть украинцев за океан поманили бесплатные билеты от благотворительных канадских фондов, которые еще надо "словить", других привлекли высокие "подъемные" от правительства. Однако жилье в Канаде беженцам приходится искать самим, что сложно и дорого, с работой также могут возникнуть сложности, при этом в целом жизнь в стране очень недешевая.
Люди выходят из метро в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 13:54Специальная военная операция на Украине
Переселенцы на Украине жалуются на прекращение выплат
Один из переселенцев в соцсетях посоветовал не приезжать в Канаду семейным парам с маленькими детьми. "Даже не думайте приезжать, если вы не знаете языка. У вас семья, ребенок, жена, которая не планирует работать. Если вы живете в Европе, кое-как устроились там на каком-то бесплатном жилье, устроились на работу, сидите там и считайте за счастье, вообще не суйтесь сюда, даже не думайте. Потому что без языка вы будете только "стоять на лопате". Даже если вы будете брать еду в фуд-банках, вам все равно не будет хватать", - предупредил мужчина.
Украинка Алина Ивенко, в свою очередь, пожаловалась на "отсталость" Канады. "Мы все выросли на фильмах, где Америка и Канада показаны как процветающие страны, все такое новомодное и нафаршированное. И когда я ехала сюда, думала, что столкнусь с технологиями, а будто попала на десять лет назад", - рассказала она. По словам женщины, многие канадцы до сих пор пользуются уличными "дисковыми телефонами", пишут бумажные письма и оплачивают покупки чеками.
Анастасия Муар, живущая в Калгари, назвала "самым болезненным" в Канаде высокие налоги, а также раскритиковала "медленную банковскую систему, которая застряла в далеком прошлом". "А еще обязательные чаевые в заведениях — 15-20%, их просят даже таксисты и курьеры", — посетовала она.
Киевлянка Вероника, проживающая в Торонто, рассказала о проблемах с канадской медициной. "Чтобы попасть к врачу, можно ждать месяц. А в больнице скорой помощи я с сыном с температурой больше 40 прождала восемь часов на стульях. На Украине можно и к специалисту на прием попасть, и анализы сдать за один день. Тут все очень медленно. Будто я попала назад в 90-е. И так повсюду", — сообщила она.
При этом Галина Федив посоветовала соотечественникам приезжать в Канаду только с запасом денег. "Лучше, чтобы было пять-десять тысяч долларов на человека, а также желательно иметь родственников или знакомых, у которых можно перекантоваться первое время <…> Без языка приличную работу не найти. Да и с языком тоже непросто устроиться куда-то, кроме как на уборку, в кафе или на ферму. Как и везде, нужны знакомства и связи, "нетворкинг", как тут говорят", — предупредила женщина.
В марте прошлого года Канада дала украинцам экстренное разрешение на приезд в страну, при этом прибывшие не имеют статуса постоянного жителя или беженца, они могут остаться на три года в качестве временных резидентов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 04:58
"Вам здесь не рады": в Польше обратились к бандеровцам, прибывшим с Украины
 
В миреКанадаЕвропаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала