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"Назад в 90-е": украинским беженцам не понравилась "отсталость" Канады

"Назад в 90-е": украинским беженцам не понравилась "отсталость" Канады - РИА Новости, 19.02.2023

"Назад в 90-е": украинским беженцам не понравилась "отсталость" Канады

На сегодняшний день более ста тысяч украинцев прибыли в Канаду по программе для беженцев, при этом для некоторых приезд в страну обернулся разочарованием, о чем РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T01:19

2023-02-19T01:19

2023-02-19T01:19

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. На сегодняшний день более ста тысяч украинцев прибыли в Канаду по программе для беженцев, при этом для некоторых приезд в страну обернулся разочарованием, о чем они рассказывают в соцсетях, пишет издание "Страна.ua".Как отмечается в материале, часть украинцев за океан поманили бесплатные билеты от благотворительных канадских фондов, которые еще надо "словить", других привлекли высокие "подъемные" от правительства. Однако жилье в Канаде беженцам приходится искать самим, что сложно и дорого, с работой также могут возникнуть сложности, при этом в целом жизнь в стране очень недешевая.Один из переселенцев в соцсетях посоветовал не приезжать в Канаду семейным парам с маленькими детьми. "Даже не думайте приезжать, если вы не знаете языка. У вас семья, ребенок, жена, которая не планирует работать. Если вы живете в Европе, кое-как устроились там на каком-то бесплатном жилье, устроились на работу, сидите там и считайте за счастье, вообще не суйтесь сюда, даже не думайте. Потому что без языка вы будете только "стоять на лопате". Даже если вы будете брать еду в фуд-банках, вам все равно не будет хватать", - предупредил мужчина.Украинка Алина Ивенко, в свою очередь, пожаловалась на "отсталость" Канады. "Мы все выросли на фильмах, где Америка и Канада показаны как процветающие страны, все такое новомодное и нафаршированное. И когда я ехала сюда, думала, что столкнусь с технологиями, а будто попала на десять лет назад", - рассказала она. По словам женщины, многие канадцы до сих пор пользуются уличными "дисковыми телефонами", пишут бумажные письма и оплачивают покупки чеками.Анастасия Муар, живущая в Калгари, назвала "самым болезненным" в Канаде высокие налоги, а также раскритиковала "медленную банковскую систему, которая застряла в далеком прошлом". "А еще обязательные чаевые в заведениях — 15-20%, их просят даже таксисты и курьеры", — посетовала она.Киевлянка Вероника, проживающая в Торонто, рассказала о проблемах с канадской медициной. "Чтобы попасть к врачу, можно ждать месяц. А в больнице скорой помощи я с сыном с температурой больше 40 прождала восемь часов на стульях. На Украине можно и к специалисту на прием попасть, и анализы сдать за один день. Тут все очень медленно. Будто я попала назад в 90-е. И так повсюду", — сообщила она.При этом Галина Федив посоветовала соотечественникам приезжать в Канаду только с запасом денег. "Лучше, чтобы было пять-десять тысяч долларов на человека, а также желательно иметь родственников или знакомых, у которых можно перекантоваться первое время <…> Без языка приличную работу не найти. Да и с языком тоже непросто устроиться куда-то, кроме как на уборку, в кафе или на ферму. Как и везде, нужны знакомства и связи, "нетворкинг", как тут говорят", — предупредила женщина.В марте прошлого года Канада дала украинцам экстренное разрешение на приезд в страну, при этом прибывшие не имеют статуса постоянного жителя или беженца, они могут остаться на три года в качестве временных резидентов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230214/ukraina-1851931599.html

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