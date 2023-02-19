https://ria.ru/20230219/belorussiya-1852938360.html

Суд в Белоруссии вынес приговор поддержавшему оппозицию экс-послу

Суд в Белоруссии вынес приговор поддержавшему оппозицию экс-послу - РИА Новости, 19.02.2023

Суд в Белоруссии вынес приговор поддержавшему оппозицию экс-послу

Суд в Минске заочно приговорил перешедшего в оппозицию экс-посла Белоруссии в Аргентине Владимира Астапенко к лишению свободы на срок 5 лет, но ввиду амнистии... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T09:49

2023-02-19T09:49

2023-02-19T09:49

в мире

белоруссия

минск

аргентина

александр лукашенко

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91808/15/918081571_0:12:3000:1700_1920x0_80_0_0_b8c5a78c0bf95668a7015572c77889f0.jpg

МИНСК, 19 фев – РИА Новости. Суд в Минске заочно приговорил перешедшего в оппозицию экс-посла Белоруссии в Аргентине Владимира Астапенко к лишению свободы на срок 5 лет, но ввиду амнистии сократил наказание на один год, сообщила генпрокуратура республики. "Приговором суда Советского района Минска… Астапенко признан виновным… Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом … в сумме 18500 (белорусских) рублей (около 6,6 тысяч долларов) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет", - говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры. Поясняется, что Астапенко было инкриминировано покушение на завладение имуществом в крупном размере, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий. По данным генпрокуратуры, в соответствии законом об амнистии в связи с Днем народного единства Астапенко освобожден от основного наказания частично – на один год. Вместе с тем принадлежащее обвиняемому имущество – земельный участок и садовый дом – оставлено под арестом в счет обеспечения исполнения приговора в части уплаты штрафа. "Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - подчеркивается в сообщении. Ране в генпрокуратуре сообщали, что дипмиссия Астапенко была завершена с согласованием даты вылета его и членов семьи в Минск – 30 октября 2020 года, в связи с чем посольством в Аргентине была оплачена стоимость авиабилетов по маршруту Буэнос-Айрес – Париж – Минск. Вместе с тем он, желая попасть в Варшаву и избежать при этом собственных материальных затрат, изменил авиабилеты на маршрут из Парижа в Варшаву вместо Минска, поясняли там. По информации Генпрокуратуры, сумма причиненного ущерба превысила 6,9 тысячи белорусских рублей в эквиваленте (около 2,5 тысячи долларов). По уголовному делу велось заочное производство, поскольку экс-дипломат находится вне Белоруссии. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. После инаугурации Лукашенко в сентябре 2020 года Астапенко подал заявление об увольнении по соглашению сторон, затем отозвал его и подал новое – в связи с нарушением закона работодателем. До этого он высказывался в поддержку протестующих в Белоруссии. После увольнения присоединился к созданному оппозицией Народному антикризисному управлению, позже признанное в Белоруссии экстремистским формированием. В ноябре того же года Лукашенко подписал указ об освобождении Астапенко от должности посла в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе. Он также был лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

https://ria.ru/20220729/prigovor-1805997413.html

https://ria.ru/20221026/glavred-1826899187.html

белоруссия

минск

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, минск, аргентина, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф