https://ria.ru/20230219/artemovsk-1853034934.html

Украинские войска не будут защищать Артемовск любой ценой, заявил Зеленский

Украинские войска не будут защищать Артемовск любой ценой, заявил Зеленский - РИА Новости, 19.02.2023

Украинские войска не будут защищать Артемовск любой ценой, заявил Зеленский

Украинские войска не собираются защищать Бахмут (российское название - Артемовск) любой ценой и до последнего солдата, это не очень большой город, заявил... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T23:41

2023-02-19T23:41

2023-02-19T23:43

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

артемовск

владимир зеленский

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

россия

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РИМ, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска не собираются защищать Бахмут (российское название - Артемовск) любой ценой и до последнего солдата, это не очень большой город, заявил Владимир Зеленский. "Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие… в Донбассе. Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно. Русские потом хотят дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если они смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление", - заявил он в интервью ряду итальянских газет. Комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о нежелании видеть Россию "разгромленной", Зеленский заявил, что французский лидер "тратит время". "Это будет бесполезный диалог, Макрон на самом деле тратит время. Я пришел к выводу, что мы не в силах изменить позицию России. Если они решили изолироваться в мечте о восстановлении старой советской империи, мы ничего не можем с этим поделать, это их дело, сотрудничать или нет с сообществом наций на основе взаимного уважения", - приводит слова Зеленского Corriere della Sera. Макрон в совместном интервью французским изданиям ранее заявил, что Париж никогда не хотел разгрома России и никогда не поддержит такую позицию, в отличие от ряда восточноевропейских государств. "Я не думаю, как некоторые, что необходимо полностью сокрушить Россию, атаковать ее на ее территории. Эти наблюдатели, прежде всего, хотят разгрома России. Франция никогда не занимала и никогда не будет занимать такую позицию", - сказал он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230218/boepripasy-1852904834.html

донбасс

артемовск

россия

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в мире, донбасс, артемовск, владимир зеленский, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, россия