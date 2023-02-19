23:26 19.02.2023 (обновлено: 23:47 19.02.2023)
Власти Абхазии назвали сообщения о вхождении в состав России ложными
Власти Абхазии призвали не обращать внимания на ложные сообщения о присоединении к России
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухум, Абхазия. Архивное фото
СУХУМ, 19 фев — РИА Новости. Управление по связям со СМИ администрации президента Абхазии призвало местных жителей не принимать во внимание ложную информацию о якобы возможном вхождении республики в состав России, сообщила пресс-служба абхазского лидера.
Там уточнили, что подобные публикации появились в различных изданиях, а также в сети Интернет. Поводом для этого авторы сочли визит президента Абхазии Аслана Бжании в Москву. В пресс-службе подчеркнули, что некоторые жители республики и общественные организации начали публично транслировать эти сообщения, что может считаться попыткой беспочвенно и голословно обвинить власти в подрыве основ конституционного строя.
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В администрации президента отметили, что управление по связям со СМИ предоставит всем желающим открытый доступ к официальным сведениям о деятельности абхазского лидера. Подчеркивается, что иные неофициальные сообщения, содержащие оценочные суждения и предположения о деятельности президента, не могут считаться достоверным источником информации.
"В связи с вышеизложенным управление по связям со средствами массовой информации администрации президента Республики Абхазия призывает граждан не принимать во внимание ложную информацию из недостоверных источников", — говорится в тексте.
Ранее после появления информации о рабочей поездке президента Абхазии Аслана Бжании в Москву на разных неофициальных интернет-ресурсах появились статьи о "возможном присоединении нескольких государств к территории России". Глава Совета безопасности Сергей Шамба уже опроверг эти сообщения, отметив, что "вбросы не имеют ничего общего с реальностью", признание независимости республики не подлежит пересмотру, "есть Конституция, которая не позволяет даже обсуждать эту тему". Ряд общественных организаций Абхазии при этом высказались против якобы возможного включения в состав России, заявив, что вопрос не подлежит обсуждению.