https://ria.ru/20230218/zemletryasenie-1852909670.html
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости, 18.02.2023
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в ночь на воскресенье в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщили турецкие сейсмологи. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T22:55
2023-02-18T22:55
2023-02-18T22:55
в мире
турция
кахраманмараш
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 18 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в ночь на воскресенье в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщили турецкие сейсмологи. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, очаг землетрясения магнитудой 5,1 залегал на глубине 12 километров у города Гёксун. Европейские сейсмологи из EMSC оценили мощность в 5,3. О разрушениях и пострадавших пока не сообщалось. По данным турецкой обсерватории Кандилли, после землетрясений 6 февраля зафиксированы не менее 5,8 тысячи афтершоков. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 40 тысяч человек.
https://ria.ru/20230217/zemletryasenie-1852588056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кахраманмараш, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Кахраманмараш, Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 5,1
СТАМБУЛ, 18 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в ночь на воскресенье в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщили турецкие сейсмологи.
По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, очаг землетрясения магнитудой 5,1 залегал на глубине 12 километров у города Гёксун. Европейские сейсмологи из EMSC оценили мощность в 5,3.
О разрушениях и пострадавших пока не сообщалось.
По данным турецкой обсерватории Кандилли, после землетрясений 6 февраля зафиксированы не менее 5,8 тысячи афтершоков.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции
. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии
. По последним данным, в Турции погибли более 40 тысяч человек.