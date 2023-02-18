https://ria.ru/20230218/zemletryasenie-1852909670.html

На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение

На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости, 18.02.2023

На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в ночь на воскресенье в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщили турецкие сейсмологи. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T22:55

2023-02-18T22:55

2023-02-18T22:55

в мире

турция

кахраманмараш

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 18 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в ночь на воскресенье в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщили турецкие сейсмологи. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, очаг землетрясения магнитудой 5,1 залегал на глубине 12 километров у города Гёксун. Европейские сейсмологи из EMSC оценили мощность в 5,3. О разрушениях и пострадавших пока не сообщалось. По данным турецкой обсерватории Кандилли, после землетрясений 6 февраля зафиксированы не менее 5,8 тысячи афтершоков. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 40 тысяч человек.

https://ria.ru/20230217/zemletryasenie-1852588056.html

турция

кахраманмараш

сирия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, кахраманмараш, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии