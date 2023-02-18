https://ria.ru/20230218/zemletryasenie-1852870870.html

Большая часть спасательных работ в Турции завершится в воскресенье

Большая часть спасательных работ в Турции завершится в воскресенье - РИА Новости, 18.02.2023

Большая часть спасательных работ в Турции завершится в воскресенье

Поисково-спасательные операции после землетрясений на юго-востоке Турции будут в большей части завершены к вечеру воскресенья, сообщил глава управления по... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T17:00

2023-02-18T17:00

2023-02-18T17:00

в мире

турция

кахраманмараш

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Поисково-спасательные операции после землетрясений на юго-востоке Турции будут в большей части завершены к вечеру воскресенья, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер. Сезер ранее сообщил, что число погибших в результате произошедших 6 февраля землетрясений в Турции составило 40 642 человека. Пострадали 108 068 человек. Более 430 тысяч человек вывезены из зоны бедствия в другие районы. "Поисково-спасательные операции в большей части будут завершены к завтрашнему вечеру", - сказал Сезер на брифинге в субботу. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.

https://ria.ru/20230218/zemletryasenie-1852840346.html

турция

кахраманмараш

сирия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, кахраманмараш, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии