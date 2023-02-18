https://ria.ru/20230218/zemletryasenie-1852870870.html
Большая часть спасательных работ в Турции завершится в воскресенье
Большая часть спасательных работ в Турции завершится в воскресенье - РИА Новости, 18.02.2023
Большая часть спасательных работ в Турции завершится в воскресенье
Поисково-спасательные операции после землетрясений на юго-востоке Турции будут в большей части завершены к вечеру воскресенья, сообщил глава управления по... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T17:00
2023-02-18T17:00
2023-02-18T17:00
в мире
турция
кахраманмараш
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Поисково-спасательные операции после землетрясений на юго-востоке Турции будут в большей части завершены к вечеру воскресенья, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер. Сезер ранее сообщил, что число погибших в результате произошедших 6 февраля землетрясений в Турции составило 40 642 человека. Пострадали 108 068 человек. Более 430 тысяч человек вывезены из зоны бедствия в другие районы. "Поисково-спасательные операции в большей части будут завершены к завтрашнему вечеру", - сказал Сезер на брифинге в субботу. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.
https://ria.ru/20230218/zemletryasenie-1852840346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кахраманмараш, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Кахраманмараш, Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Большая часть спасательных работ в Турции завершится в воскресенье
Большая часть спасательных работ в Турции после землетрясения завершится в воскресенье