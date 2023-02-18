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Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 40 тысяч - РИА Новости, 18.02.2023
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Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 40 тысяч
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 40 тысяч - РИА Новости, 18.02.2023
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 40 тысяч
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 642 человек, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T16:31
2023-02-18T17:40
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 18 фев — РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 642 человек, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер.Пострадали 108 068 человек. Более 430 тысяч жителей вывезли из зоны бедствия в другие регионы.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 регионах страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.
https://ria.ru/20230218/zemletryasenie-1852840346.html
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в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
16:31 18.02.2023 (обновлено: 17:40 18.02.2023)
 
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 40 тысяч

Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 40 642 человек

© Sputnik / Махир Бозтепе / Перейти в медиабанкРазбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция
Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© Sputnik / Махир Бозтепе
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Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 18 фев — РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 642 человек, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер.
Пострадали 108 068 человек. Более 430 тысяч жителей вывезли из зоны бедствия в другие регионы.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 регионах страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.
Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 12:04
В Турции трех человек спасли спустя 296 часов после землетрясения
 
В миреТурцияСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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