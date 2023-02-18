https://ria.ru/20230218/zemletryaeniya-1852868302.html
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 40 тысяч
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 40 тысяч - РИА Новости, 18.02.2023
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 40 тысяч
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 642 человек, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T16:31
2023-02-18T16:31
2023-02-18T17:40
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 18 фев — РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 642 человек, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер.Пострадали 108 068 человек. Более 430 тысяч жителей вывезли из зоны бедствия в другие регионы.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 регионах страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.
https://ria.ru/20230218/zemletryasenie-1852840346.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
16:31 18.02.2023 (обновлено: 17:40 18.02.2023)
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 40 тысяч
Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 40 642 человек