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Балицкий оценил ситуацию в Запорожской области - РИА Новости, 18.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Балицкий оценил ситуацию в Запорожской области
Балицкий оценил ситуацию в Запорожской области - РИА Новости, 18.02.2023
Балицкий оценил ситуацию в Запорожской области
Порядка 62,5% Запорожской области в настоящее время находятся под контролем российских войск, сообщил журналистам врио губернатора Запорожской области Евгений... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T23:39
2023-02-18T23:53
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
украина
вооруженные силы украины
запорожье
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Порядка 62,5% Запорожской области в настоящее время находятся под контролем российских войск, сообщил журналистам врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Обстановку, по его словам, можно характеризовать как "затишье". "Запорожье мы пока не освободили. Город областной, и в нем находится огромное количество структур, которые нам очень нужны - детская больница, онкоцентры, узловые станции железной дороги, все ресурсы, связанные с верификацией людей", - отметил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожье
23:39 18.02.2023 (обновлено: 23:53 18.02.2023)
 
Балицкий оценил ситуацию в Запорожской области

Балицкий: под контролем российских войск находится 62,5 процента Запорожской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПатрулирование населенных пунктов военной полицией в Запорожской области
Патрулирование населенных пунктов военной полицией в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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Патрулирование населенных пунктов военной полицией в Запорожской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Порядка 62,5% Запорожской области в настоящее время находятся под контролем российских войск, сообщил журналистам врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"В настоящий момент 62,5 процента области находятся под контролем российских войск", - сказал он.
Обстановку, по его словам, можно характеризовать как "затишье".
"Запорожье мы пока не освободили. Город областной, и в нем находится огромное количество структур, которые нам очень нужны - детская больница, онкоцентры, узловые станции железной дороги, все ресурсы, связанные с верификацией людей", - отметил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожье
 
 
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