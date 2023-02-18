https://ria.ru/20230218/zaporozhe-1852912375.html

Балицкий оценил ситуацию в Запорожской области

Балицкий оценил ситуацию в Запорожской области - РИА Новости, 18.02.2023

Балицкий оценил ситуацию в Запорожской области

Порядка 62,5% Запорожской области в настоящее время находятся под контролем российских войск, сообщил журналистам врио губернатора Запорожской области Евгений... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T23:39

2023-02-18T23:39

2023-02-18T23:53

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

украина

вооруженные силы украины

запорожье

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Порядка 62,5% Запорожской области в настоящее время находятся под контролем российских войск, сообщил журналистам врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Обстановку, по его словам, можно характеризовать как "затишье". "Запорожье мы пока не освободили. Город областной, и в нем находится огромное количество структур, которые нам очень нужны - детская больница, онкоцентры, узловые станции железной дороги, все ресурсы, связанные с верификацией людей", - отметил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

украина

запорожье

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины, запорожье