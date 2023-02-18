https://ria.ru/20230218/zaporozhe-1852912375.html
Балицкий оценил ситуацию в Запорожской области
Балицкий оценил ситуацию в Запорожской области - РИА Новости, 18.02.2023
Балицкий оценил ситуацию в Запорожской области
Порядка 62,5% Запорожской области в настоящее время находятся под контролем российских войск, сообщил журналистам врио губернатора Запорожской области Евгений... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T23:39
2023-02-18T23:39
2023-02-18T23:53
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
украина
вооруженные силы украины
запорожье
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Порядка 62,5% Запорожской области в настоящее время находятся под контролем российских войск, сообщил журналистам врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Обстановку, по его словам, можно характеризовать как "затишье". "Запорожье мы пока не освободили. Город областной, и в нем находится огромное количество структур, которые нам очень нужны - детская больница, онкоцентры, узловые станции железной дороги, все ресурсы, связанные с верификацией людей", - отметил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожье
23:39 18.02.2023 (обновлено: 23:53 18.02.2023)
Балицкий оценил ситуацию в Запорожской области
Балицкий: под контролем российских войск находится 62,5 процента Запорожской области