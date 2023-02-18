https://ria.ru/20230218/zaporozhe-1852849188.html
ВСУ стягивают подкрепление в Запорожскую область, заявил Рогов
ВСУ стягивают подкрепление в Запорожскую область, заявил Рогов - РИА Новости, 18.02.2023
ВСУ стягивают подкрепление в Запорожскую область, заявил Рогов
Украинские войска стягивают подкрепление в подконтрольную Киеву часть Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T13:34
2023-02-18T13:34
2023-02-18T13:59
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запорожская область
киев
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Украинские войска стягивают подкрепление в подконтрольную Киеву часть Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По словам Рогова, ежедневно на Запорожском направлении уничтожается около полутора сотен военных ВСУ, а также до 15 единиц тяжелой военной техники, таких как гаубицы, системы РСЗО и танки. Этих результатов удалось достичь благодаря профессионализму российских артиллеристов, а также более активному задействованию в разведке беспилотников. Как сообщал Рогов пятнадцатого февраля, ВСУ стягивают дополнительные резервы на линию боевого соприкосновения в Запорожской области. Украинские военные могут перебрасывать солдат как для атаки на регион весной, так и из-за опасений возможности российского наступления.По его словам, украинская группировка на Запорожском направлении на тот момент насчитывала около 25 тысяч человек. При этом пять тысяч из них прибыло за предшествующую этому неделю.Запорожская область стала российским регионом по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Киев не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем Москвы находится 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230218/grabezh-1852819590.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, киев, россия, владимир рогов
В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Рогов
13:34 18.02.2023 (обновлено: 13:59 18.02.2023)
ВСУ стягивают подкрепление в Запорожскую область, заявил Рогов
Рогов: украинские войска стягивают подкрепление в подконтрольную Киеву часть Запорожья
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Украинские войска стягивают подкрепление в подконтрольную Киеву часть Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"На фоне значительных потерь боевики Зеленского начали стягивать на запорожский участок фронта подкрепление", — сказал он.
По словам Рогова, ежедневно на Запорожском направлении уничтожается около полутора сотен военных ВСУ, а также до 15 единиц тяжелой военной техники, таких как гаубицы, системы РСЗО и танки.
Этих результатов удалось достичь благодаря профессионализму российских артиллеристов, а также более активному задействованию в разведке беспилотников.
Как сообщал Рогов пятнадцатого февраля, ВСУ стягивают дополнительные резервы на линию боевого соприкосновения в Запорожской области. Украинские военные могут перебрасывать солдат как для атаки на регион весной, так и из-за опасений возможности российского наступления.
По его словам, украинская группировка на Запорожском направлении на тот момент насчитывала около 25 тысяч человек. При этом пять тысяч из них прибыло за предшествующую этому неделю.
Запорожская область
стала российским регионом по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Киев не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем Москвы находится 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.