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СК предъявил обвинение задержанным за захват заложников в магазине в Москве
СК предъявил обвинение задержанным за захват заложников в магазине в Москве - РИА Новости, 18.02.2023
СК предъявил обвинение задержанным за захват заложников в магазине в Москве
Следственный комитет России предъявил обвинение задержанным за захват заложников в цветочном магазине в центре Москвы, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T17:01
2023-02-18T17:01
2023-02-18T17:01
происшествия
москва
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Следственный комитет России предъявил обвинение задержанным за захват заложников в цветочном магазине в центре Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. В пятницу вечером двое мужчин ворвались в цветочный магазин на Таганской улице в Москве и под угрозой применения оружия удерживали там женщину. Преступники были задержаны. По данным столичного главка СК РФ, во время спецоперации по освобождению заложников один из них несколько раз выстрелил в полицейского. Сотрудник полиции был доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь. "В рамках уголовного дела фигуранты допрошены в качестве обвиняемых, им предъявлено обвинение. В ночное время, ввиду наличия обстоятельств, не терпящих отлагательства, проведены обыски по местам их проживания на территории Московской области", - говорится в сообщении. Иванова добавила, что в ближайшее время столичными следователями будут назначены судебные психолого-психиатрические, медицинские, дактилоскопические, баллистические и генетические экспертизы. Также установлен маршрут передвижения мужчин с момента прибытия в столицу. Возбуждено уголовное дело о захвате заложника и покушении на жизнь правоохранителя. Женщина, которую удерживали злоумышленники, не пострадала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
СК предъявил обвинение задержанным за захват заложников в магазине в Москве
СК предъявил обвинение задержанным за захват заложников в цветочном магазине в Москве
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Следственный комитет России предъявил обвинение задержанным за захват заложников в цветочном магазине в центре Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
В пятницу вечером двое мужчин ворвались в цветочный магазин на Таганской улице в Москве и под угрозой применения оружия удерживали там женщину. Преступники были задержаны. По данным столичного главка СК РФ, во время спецоперации по освобождению заложников один из них несколько раз выстрелил в полицейского. Сотрудник полиции был доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь.
"В рамках уголовного дела фигуранты допрошены в качестве обвиняемых, им предъявлено обвинение. В ночное время, ввиду наличия обстоятельств, не терпящих отлагательства, проведены обыски по местам их проживания на территории Московской области", - говорится в сообщении.
Иванова добавила, что в ближайшее время столичными следователями будут назначены судебные психолого-психиатрические, медицинские, дактилоскопические, баллистические и генетические экспертизы. Также установлен маршрут передвижения мужчин с момента прибытия в столицу.
Возбуждено уголовное дело о захвате заложника и покушении на жизнь правоохранителя. Женщина, которую удерживали злоумышленники, не пострадала.