https://ria.ru/20230218/zalozhniki-1852871003.html

СК предъявил обвинение задержанным за захват заложников в магазине в Москве

СК предъявил обвинение задержанным за захват заложников в магазине в Москве - РИА Новости, 18.02.2023

СК предъявил обвинение задержанным за захват заложников в магазине в Москве

Следственный комитет России предъявил обвинение задержанным за захват заложников в цветочном магазине в центре Москвы, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T17:01

2023-02-18T17:01

2023-02-18T17:01

происшествия

москва

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Следственный комитет России предъявил обвинение задержанным за захват заложников в цветочном магазине в центре Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. В пятницу вечером двое мужчин ворвались в цветочный магазин на Таганской улице в Москве и под угрозой применения оружия удерживали там женщину. Преступники были задержаны. По данным столичного главка СК РФ, во время спецоперации по освобождению заложников один из них несколько раз выстрелил в полицейского. Сотрудник полиции был доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь. "В рамках уголовного дела фигуранты допрошены в качестве обвиняемых, им предъявлено обвинение. В ночное время, ввиду наличия обстоятельств, не терпящих отлагательства, проведены обыски по местам их проживания на территории Московской области", - говорится в сообщении. Иванова добавила, что в ближайшее время столичными следователями будут назначены судебные психолого-психиатрические, медицинские, дактилоскопические, баллистические и генетические экспертизы. Также установлен маршрут передвижения мужчин с момента прибытия в столицу. Возбуждено уголовное дело о захвате заложника и покушении на жизнь правоохранителя. Женщина, которую удерживали злоумышленники, не пострадала.

https://ria.ru/20230218/zalozhniki-1852833426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)