https://ria.ru/20230218/zalozhniki-1852833426.html
СК попросит арестовать мужчин, захвативших заложников в магазине в Москве
СК попросит арестовать мужчин, захвативших заложников в магазине в Москве - РИА Новости, 18.02.2023
СК попросит арестовать мужчин, захвативших заложников в магазине в Москве
Следствие в ближайшее время предъявит обвинение задержанным за захват заложников в магазине в центре Москвы, а также попросит суд об аресте фигурантов, сообщила РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T11:00
2023-02-18T11:00
2023-02-18T11:05
происшествия
москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_0:122:2496:1526_1920x0_80_0_0_0ca3a07d3fe4416e5182a1ba8c6b58db.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Следствие в ближайшее время предъявит обвинение задержанным за захват заложников в магазине в центре Москвы, а также попросит суд об аресте фигурантов, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "По результатам проведенных следственных действий фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие планирует предъявить задержанным обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы", - сказала она. В пятницу вечером двое мужчин ворвались в цветочный магазин на Таганской улице в Москве и под угрозой применения оружия удерживали там женщину. Преступники уже задержаны. По данным столичного главка СК РФ, во время спецоперации по освобождению заложников один из них несколько раз выстрелил в полицейского. Сотрудник полиции был доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь.Возбуждено уголовное дело о захвате заложника и покушении на жизнь правоохранителя. Женщина, которую удерживали злоумышленники, не пострадала.
https://ria.ru/20230217/magazin-1852796482.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_150:0:2347:1648_1920x0_80_0_0_f3c09575c2479d6d595f45e7ef2adf33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
11:00 18.02.2023 (обновлено: 11:05 18.02.2023)
СК попросит арестовать мужчин, захвативших заложников в магазине в Москве
СК попросит арестовать преступников, захвативших заложников в цветочном магазине в Москве
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Следствие в ближайшее время предъявит обвинение задержанным за захват заложников в магазине в центре Москвы, а также попросит суд об аресте фигурантов, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"По результатам проведенных следственных действий фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие планирует предъявить задержанным обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы", - сказала она.
В пятницу вечером двое мужчин ворвались в цветочный магазин на Таганской улице в Москве и под угрозой применения оружия удерживали там женщину. Преступники уже задержаны. По данным столичного главка СК РФ, во время спецоперации по освобождению заложников один из них несколько раз выстрелил в полицейского. Сотрудник полиции был доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело о захвате заложника и покушении на жизнь правоохранителя. Женщина, которую удерживали злоумышленники, не пострадала.