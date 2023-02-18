https://ria.ru/20230218/zalozhniki-1852833426.html

СК попросит арестовать мужчин, захвативших заложников в магазине в Москве

СК попросит арестовать мужчин, захвативших заложников в магазине в Москве - РИА Новости, 18.02.2023

СК попросит арестовать мужчин, захвативших заложников в магазине в Москве

Следствие в ближайшее время предъявит обвинение задержанным за захват заложников в магазине в центре Москвы, а также попросит суд об аресте фигурантов, сообщила РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T11:00

2023-02-18T11:00

2023-02-18T11:05

происшествия

москва

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Следствие в ближайшее время предъявит обвинение задержанным за захват заложников в магазине в центре Москвы, а также попросит суд об аресте фигурантов, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "По результатам проведенных следственных действий фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие планирует предъявить задержанным обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы", - сказала она. В пятницу вечером двое мужчин ворвались в цветочный магазин на Таганской улице в Москве и под угрозой применения оружия удерживали там женщину. Преступники уже задержаны. По данным столичного главка СК РФ, во время спецоперации по освобождению заложников один из них несколько раз выстрелил в полицейского. Сотрудник полиции был доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь.Возбуждено уголовное дело о захвате заложника и покушении на жизнь правоохранителя. Женщина, которую удерживали злоумышленники, не пострадала.

https://ria.ru/20230217/magazin-1852796482.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)