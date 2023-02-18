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Российские туристы станут на десять часов быстрее добираться в Венесуэлу
Российские туристы станут на десять часов быстрее добираться в Венесуэлу - РИА Новости, 20.02.2023
Российские туристы станут на десять часов быстрее добираться в Венесуэлу
Время полета из Москвы в столицу Венесуэлы Каракас сократится в полтора раза за счет отмены технической посадки в Тегеране, теперь дорога будет занимать вместо... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-18T11:16
2023-02-18T11:16
2023-02-20T10:20
туризм
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Время полета из Москвы в столицу Венесуэлы Каракас сократится в полтора раза за счет отмены технической посадки в Тегеране, теперь дорога будет занимать вместо 21 часа почти 14 часов, сообщили РИА Новости в туроператоре "Интурист". "Авиакомпания Conviasa уведомила нас о сокращении времени полета. Теперь рейс Каракас - Москва летит без технической посадки в Тегеране. Время полета для туристов сокращается до 13.50 часов вместо прежних 23-24 часов", – сообщили в туроператоре. Там уточнили, что сегодняшний рейс уже вылетел из Каракаса в Москву по новому маршруту. "И в воскресенье наши туристы полетят на остов Маргарита уже по новому маршруту – через Северный Ледовитый океан", – добавили в туроператоре.
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новости - туризм, москва, каракас, венесуэла, интурист
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Каракас, Венесуэла, Интурист
11:16 18.02.2023 (обновлено: 10:20 20.02.2023)
Российские туристы станут на десять часов быстрее добираться в Венесуэлу
"Интурист": время полета для российских туристов в Венесуэлу сократится в полтора раза
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Время полета из Москвы в столицу Венесуэлы Каракас сократится в полтора раза за счет отмены технической посадки в Тегеране, теперь дорога будет занимать вместо 21 часа почти 14 часов, сообщили РИА Новости в туроператоре "Интурист".
"Авиакомпания Conviasa уведомила нас о сокращении времени полета. Теперь рейс Каракас - Москва летит без технической посадки в Тегеране. Время полета для туристов сокращается до 13.50 часов вместо прежних 23-24 часов", – сообщили в туроператоре.
Там уточнили, что сегодняшний рейс уже вылетел из Каракаса в Москву по новому маршруту.
"И в воскресенье наши туристы полетят на остов Маргарита уже по новому маршруту – через Северный Ледовитый океан", – добавили в туроператоре.