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Спецоперация, 18 февраля: главы МИД G7 заявили о продолжении помощи Украине - РИА Новости, 18.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230218/spetsoperatsiya-1852904639.html
Спецоперация, 18 февраля: главы МИД G7 заявили о продолжении помощи Украине
Спецоперация, 18 февраля: главы МИД G7 заявили о продолжении помощи Украине - РИА Новости, 18.02.2023
Спецоперация, 18 февраля: главы МИД G7 заявили о продолжении помощи Украине
Запад продолжает оказывать поддержку Киеву: главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, усилить санкции... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T21:49
2023-02-18T21:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
g7
риши сунак
украина
виктор орбан
бен уоллес
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Запад продолжает оказывать поддержку Киеву: главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, усилить санкции против России и призвать третьи страны прекратить помощь РФ, сообщили в японском МИД. В свою очередь Великобритания оказала Украине военную поддержку в 2022 году на 2,3 миллиарда фунтов (2,5 миллиарда евро), в этом году объем будет тем же или больше, заявил премьер-министр Риши Сунак. Он также призвал западных лидеров удвоить военную поддержку Киева. Украина, добавил Сунак, нуждается в артиллерии, системах ПВО и бронированной технике. Великобритания, по его словам, будет первой страной, которая предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия", и готова помочь любой стране, готовой поставить Украине самолеты. Также, подчеркнул Сунак, поддержка должна заключаться в обучении украинских пилотов для использования самых передовых моделей истребителей, что и делает Великобритания. Вокруг спецоперации Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина только после окончания российской военной операции получит современные истребители, такие как Eurofighter Typhoon. Тем не менее, по его словам, союзники Украины готовы "сделать этот шаг в какой-то момент". Тем временем, венгерское правительство не разделяет мнение, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, страны Европы "как лунатики на крыше" постоянно балансируют на грани войны с Россией, фактически, косвенная война уже идет, поскольку Запад поставляет все более смертоносное оружие Киеву и может дойти даже до отправки "миротворческих войск". Орбан при этом отметил, что конфликт на Украине может закончиться только переговорами РФ и США, это неизбежно произойдет, но чем позже, тем выше будет цена. В конце своего выступления премьер подчеркнул, что единственный правильный выход для Венгрии - остаться в стороне от конфликта, поскольку он происходит "между двумя славянскими народами" и не является "своим" для венгров. Вместе с тем, Китай подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине, заявил в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Он добавил, что в документе китайская сторона повторит тезис о том, что ядерные войны не должны вестись и их невозможно выиграть, а также призовет выступить против атак на атомные электростанции и ядерные объекты, чтобы предотвратить ядерную катастрофу. Ход спецоперации На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих и четыре гаубицы "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. В министерстве также заявили, что "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожила до 150 украинских военных, 10 единиц техники, а также 3 склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, в результате за сутки он потерял более 50 убитыми и раненными, 7 единиц техники, а также склад боеприпасов. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, подчеркнули в ведомстве. По данным Минобороны, вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Гряниковка Харьковской области. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки убитыми около 180 военнослужащих, добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230218/zapad-1852762497.html
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украина
харьковская область
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в мире, россия, g7, риши сунак, украина, виктор орбан, бен уоллес, харьковская область, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, eurofighter typhoon, сша, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, G7, Риши Сунак, Украина, Виктор Орбан, Бен Уоллес, Харьковская область, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Eurofighter Typhoon, США, Великобритания
21:49 18.02.2023 (обновлено: 21:53 18.02.2023)
 
Спецоперация, 18 февраля: главы МИД G7 заявили о продолжении помощи Украине

Спецоперация, 18 февраля: главы МИД G7 договорились о продолжении помощи Украине

© AP Photo / Felipe DanaКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Запад продолжает оказывать поддержку Киеву: главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, усилить санкции против России и призвать третьи страны прекратить помощь РФ, сообщили в японском МИД.
В свою очередь Великобритания оказала Украине военную поддержку в 2022 году на 2,3 миллиарда фунтов (2,5 миллиарда евро), в этом году объем будет тем же или больше, заявил премьер-министр Риши Сунак. Он также призвал западных лидеров удвоить военную поддержку Киева. Украина, добавил Сунак, нуждается в артиллерии, системах ПВО и бронированной технике. Великобритания, по его словам, будет первой страной, которая предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия", и готова помочь любой стране, готовой поставить Украине самолеты. Также, подчеркнул Сунак, поддержка должна заключаться в обучении украинских пилотов для использования самых передовых моделей истребителей, что и делает Великобритания.
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Вокруг спецоперации

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина только после окончания российской военной операции получит современные истребители, такие как Eurofighter Typhoon. Тем не менее, по его словам, союзники Украины готовы "сделать этот шаг в какой-то момент".
Тем временем, венгерское правительство не разделяет мнение, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, страны Европы "как лунатики на крыше" постоянно балансируют на грани войны с Россией, фактически, косвенная война уже идет, поскольку Запад поставляет все более смертоносное оружие Киеву и может дойти даже до отправки "миротворческих войск". Орбан при этом отметил, что конфликт на Украине может закончиться только переговорами РФ и США, это неизбежно произойдет, но чем позже, тем выше будет цена. В конце своего выступления премьер подчеркнул, что единственный правильный выход для Венгрии - остаться в стороне от конфликта, поскольку он происходит "между двумя славянскими народами" и не является "своим" для венгров.
Вместе с тем, Китай подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине, заявил в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Он добавил, что в документе китайская сторона повторит тезис о том, что ядерные войны не должны вестись и их невозможно выиграть, а также призовет выступить против атак на атомные электростанции и ядерные объекты, чтобы предотвратить ядерную катастрофу.
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17 февраля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Россию пообещали уничтожить через три месяца

Ход спецоперации

На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих и четыре гаубицы "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. В министерстве также заявили, что "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожила до 150 украинских военных, 10 единиц техники, а также 3 склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, в результате за сутки он потерял более 50 убитыми и раненными, 7 единиц техники, а также склад боеприпасов. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, подчеркнули в ведомстве. По данным Минобороны, вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Гряниковка Харьковской области. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки убитыми около 180 военнослужащих, добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияG7Риши СунакУкраинаВиктор ОрбанБен УоллесХарьковская областьХерсонская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныEurofighter TyphoonСШАВеликобритания
 
 
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