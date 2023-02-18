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Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
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https://ria.ru/20230218/spetsoperatsiya-1852853780.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.02.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.02.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T16:29
2023-02-18T16:57
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
харьковская область
херсонская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 18 февраля 2023 годаЗа минувшие сутки российские части нанесли противнику огневое поражение в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Подразделения Западной группировки войск в ходе наступления заняли село Гряниковка Харьковской области. Украинская армия потеряла на всех направлениях около 400 военнослужащих.Параллельно ликвидированы 112 районов скопления живой силы и техники, 85 артиллерийских расчетов, четыре склада боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS.Вечером 17 февраля основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил об установлении полного контроля над селом Парасковиевка Донецкой Народной Республики.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 385 самолетов, 210 вертолетов, 3172 беспилотника, 404 зенитных ракетных комплекса, 1028 реактивных систем залпового огня, 7915 танков и других бронемашин, 4133 орудия полевой артиллерии и 8440 единиц автомобильной техники.
украина
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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украина, россия, луганская народная республика, инфографика, донецкая народная республика, харьковская область, херсонская область , спецоперация, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Херсонская область , Спецоперация, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
16:29 18.02.2023 (обновлено: 16:57 18.02.2023)
 

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.02.2023

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации на Украине

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.02.2023Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.02.2023

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 18 февраля 2023 года

За минувшие сутки российские части нанесли противнику огневое поражение в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Подразделения Западной группировки войск в ходе наступления заняли село Гряниковка Харьковской области. Украинская армия потеряла на всех направлениях около 400 военнослужащих.
Параллельно ликвидированы 112 районов скопления живой силы и техники, 85 артиллерийских расчетов, четыре склада боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS.
Вечером 17 февраля основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил об установлении полного контроля над селом Парасковиевка Донецкой Народной Республики.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 385 самолетов, 210 вертолетов, 3172 беспилотника, 404 зенитных ракетных комплекса, 1028 реактивных систем залпового огня, 7915 танков и других бронемашин, 4133 орудия полевой артиллерии и 8440 единиц автомобильной техники.
 
ИнфографикаУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьХерсонская областьСпецоперацияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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