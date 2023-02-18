https://ria.ru/20230218/sotrudnichestvo-1852888374.html

Уганда назвала военное сотрудничество с Россией вопросом "жизни и смерти"

Уганда назвала военное сотрудничество с Россией вопросом "жизни и смерти" - РИА Новости, 18.02.2023

Уганда назвала военное сотрудничество с Россией вопросом "жизни и смерти"

Уганда продолжит военное сотрудничество с Россией, для нее это вопрос жизни и смерти, заявил РИА Новости в кулуарах саммита Афросоюза министр иностранных дел... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T19:12

2023-02-18T19:12

2023-02-18T19:12

уганда

россия

в мире

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АДДИС-АБЕБА, 18 фев - РИА Новости. Уганда продолжит военное сотрудничество с Россией, для нее это вопрос жизни и смерти, заявил РИА Новости в кулуарах саммита Афросоюза министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго. По его словам, угандийские военные приняли участие в заседании межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в России. "Насколько я помню, эта встреча уже состоялась, так как группа угандийских офицеров ездила в Москву и уже встречалась с коллегами", - указал Одонго. Он затруднился рассказать подробности встречи, но полагает, что военные двух стран, "должно быть, пришли к некоторому пониманию того, как продолжать сотрудничество".

https://ria.ru/20230201/uganda-1848920952.html

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уганда, россия, в мире