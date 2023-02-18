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Уганда назвала военное сотрудничество с Россией вопросом "жизни и смерти" - РИА Новости, 18.02.2023
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Уганда назвала военное сотрудничество с Россией вопросом "жизни и смерти"
Уганда назвала военное сотрудничество с Россией вопросом "жизни и смерти" - РИА Новости, 18.02.2023
Уганда назвала военное сотрудничество с Россией вопросом "жизни и смерти"
Уганда продолжит военное сотрудничество с Россией, для нее это вопрос жизни и смерти, заявил РИА Новости в кулуарах саммита Афросоюза министр иностранных дел... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T19:12
2023-02-18T19:12
уганда
россия
в мире
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АДДИС-АБЕБА, 18 фев - РИА Новости. Уганда продолжит военное сотрудничество с Россией, для нее это вопрос жизни и смерти, заявил РИА Новости в кулуарах саммита Афросоюза министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго. По его словам, угандийские военные приняли участие в заседании межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в России. "Насколько я помню, эта встреча уже состоялась, так как группа угандийских офицеров ездила в Москву и уже встречалась с коллегами", - указал Одонго. Он затруднился рассказать подробности встречи, но полагает, что военные двух стран, "должно быть, пришли к некоторому пониманию того, как продолжать сотрудничество".
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уганда, россия, в мире
Уганда, Россия, В мире
19:12 18.02.2023
 
Уганда назвала военное сотрудничество с Россией вопросом "жизни и смерти"

Глава МИД Уганды Одонго назвал военное сотрудничество с Россией вопросом "жизни и смерти"

© Pixabay / Graham-HКампала, Уганда
Кампала, Уганда - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© Pixabay / Graham-H
Кампала, Уганда. Архивное фото
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АДДИС-АБЕБА, 18 фев - РИА Новости. Уганда продолжит военное сотрудничество с Россией, для нее это вопрос жизни и смерти, заявил РИА Новости в кулуарах саммита Афросоюза министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго.
"Большая часть военной техники в Уганде российского производства. По этой причине, несмотря на так называемые санкции, Уганда, чтобы продолжать защищать себя, должна обновлять имеющуюся у нее технику. Так что вопрос санкций сложный, но для нас это вопрос жизни и смерти. И мы будем продолжать сотрудничество, потому что должны выжить", - отметил министр.
По его словам, угандийские военные приняли участие в заседании межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в России. "Насколько я помню, эта встреча уже состоялась, так как группа угандийских офицеров ездила в Москву и уже встречалась с коллегами", - указал Одонго. Он затруднился рассказать подробности встречи, но полагает, что военные двух стран, "должно быть, пришли к некоторому пониманию того, как продолжать сотрудничество".
Посол Уганды в Москве Мозес Кизиге - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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Посол Уганды надеется на решение проблем с транзакциями с Россией
 
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