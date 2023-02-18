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"Сделаешь это — будет грех". Главные заблуждения о родительских субботах - РИА Новости, 18.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230218/roditelskie-1852738317.html
"Сделаешь это — будет грех". Главные заблуждения о родительских субботах
"Сделаешь это — будет грех". Главные заблуждения о родительских субботах - РИА Новости, 18.02.2023
"Сделаешь это — будет грех". Главные заблуждения о родительских субботах
У православных верующих Вселенская родительская суббота — один из тех дней, когда принято с усердием молиться об умерших и посещать особые богослужения. О... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T08:00
2023-02-18T08:12
религия
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аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Никита Бизин. У православных верующих Вселенская родительская суббота — один из тех дней, когда принято с усердием молиться об умерших и посещать особые богослужения. О смысле и значении ритуалов — в материале РИА Новости.Ждут с нетерпениемДо Великого поста — всего десять дней. Он довольно строгий: нельзя ничего мясного, рыбного и молочного. По церковному уставу трижды в неделю положено сухоядение. А вареную пищу с растительным маслом во время говения почти не вкушают.Кроме того, православным рекомендуют чаще посещать храм, а службы удлиняются в среднем на два часа."Это период сугубой и более частой молитвы. Пост предполагает повышенное внимание к духовной жизни и главной цели — восхождению от земли к небу, чтобы обрести вечность", — поясняет церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Именно поэтому верующие ждут это время с нетерпением. Некоторые даже считают его самым радостным — с духовной точки зрения. Потому что богослужения — особенные, таких в календарном году больше нет.Но вот парадокс: в храмах все чаще звучит слово "смерть". Чему же радоваться? Священник отвечает: само по себе умирание — грустное событие, однако в христианстве оно означает переход в иную жизнь — вечную.Это определяет отношение к усопшим. Связь между ними и живущими на земле, согласно канонам, не прерывается. Общение возможно посредством молитвы.Поминают умерших дома в утренних молитвах или в храме на божественной литургии."Кроме того, в церковном календаре есть специальный поминальный день — суббота. Совершаемое тогда богослужение отличается от всех прочих на неделе", — рассказывает отец Макарий.Четвертая заповедь, данная Богом пророку Моисею на горе Синай, гласит: "Помни день субботний. Шесть дней работай, а день седьмой — Господу твоему". В Евангелии же сказано, что Христос был распят "накануне дня субботнего".И до воскресения "в первый день недели Иудейской" Бог находился телом на земле, а душой в аду, откуда вывел в рай всех праведников.Всей ВселеннойЦерковный устав велит вспоминать усопших каждый день дома или по субботам в храме. Однако этого недостаточно."Церковь подчеркивает важность молитвы о почивших родных и близких, — отмечает иеромонах Макарий (Маркиш). — Для этого выделили несколько дней в году".Называются они родительскими. Согласно вероучению, христиане просят Бога упокоить души "всех от века почивших" и даровать им жизнь в Царстве Небесном."По существу — это отпевание неотпетых. Живые вспоминают всех, кто умер внезапно — на войне, от несчастного случая — или же пропал без вести. А также тех, над кем перед смертью не совершили должных обрядов", — объясняет церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.Наиболее полно смысл традиции, пожалуй, передает греческое название — парастас. Это "ходатайство, предстояние" и — заупокойная служба.Правда, каноны не указывают точное число парастасов. В каждой из 15 поместных церквей — по-своему."Основных родительских суббот две — Мясопустная, или Вселенская, и Троицкая. В этом году они приходятся на 18 февраля и 3 июня соответственно. На них совершают специальные богослужения", — продолжает отец Максим.Мясопустная — потому что начинается седмица, когда мясную пищу уже не вкушают. Своего рода "подготовка" к Великому посту. В народе же эта неделя известна как масленичная.В календаре Русской православной церкви важных поминальных дней семь. Помимо уже упомянутых — Дмитриевская суббота (4 ноября), Радоница (25 апреля), а также вторая, третья и четвертая субботы Великого поста (11, 18 и 25 марта соответственно)."Это не красит человека"Многие в родительские субботы ходят на кладбище. Можно пригласить священника отслужить панихиду на могиле родственника. Или же помолиться самостоятельно. Главное, подчеркивает духовенство, не впадать в суеверия.Например, с советских времен пошла традиция оставлять на погосте еду либо искусственные цветы. Священнослужители указывают, что к христианству это не имеет никакого отношения.Правильнее принести пищу в храм. На парастасы возле кануна — большого четырехугольного подсвечника — обычно ставят стол для пожертвований. Их потом раздают нуждающимся.Ведь, помимо молитвы за усопшего, важны еще хорошие поступки. Это, подчеркивают в Церкви, гораздо лучше "поминок в формате застолий".В то же время не следует впадать в другую крайность, чересчур обильно жертвуя и заказывая поминовение в храме."К сожалению, многие думают: "Чем больше пожертвую, тем больше получу". Человек дает священнику деньги и уходит. Мол, вы уж там помяните как-нибудь без меня. Это неправильно. Такой подход и батюшку оскорбляет, и прихожанина не красит. В церкви все-таки не коммунальные услуги оплачивают", — говорит иеромонах Макарий (Маркиш).Главное — личное участие человека. Искренняя молитва (даже своими словами) гораздо важнее числа поставленных свечек и суммы пожертвований.И, конечно, молиться за усопших можно не только по родительским дням. "Всякая суббота, согласно уставу, — поминальная, — обращает внимание протоиерей Максим Первозванский. — Если только она не выпадает на большой праздник, скажем, на Рождество Христово". А "в частном порядке" священник призывает думать о почивших как можно чаще.
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2023
Никита Бизин
Никита Бизин
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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353
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великий пост , аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Великий пост , Аналитика - Религия и мировоззрение
08:00 18.02.2023 (обновлено: 08:12 18.02.2023)
 

"Сделаешь это — будет грех". Главные заблуждения о родительских субботах

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкВерующие во время ночной Рождественской службы в Знаменском православном храме в Дивногорске
Верующие во время ночной Рождественской службы в Знаменском православном храме в Дивногорске - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Никита Бизин. У православных верующих Вселенская родительская суббота — один из тех дней, когда принято с усердием молиться об умерших и посещать особые богослужения. О смысле и значении ритуалов — в материале РИА Новости.

Ждут с нетерпением

До Великого поста — всего десять дней. Он довольно строгий: нельзя ничего мясного, рыбного и молочного. По церковному уставу трижды в неделю положено сухоядение. А вареную пищу с растительным маслом во время говения почти не вкушают.
Кроме того, православным рекомендуют чаще посещать храм, а службы удлиняются в среднем на два часа.
"Это период сугубой и более частой молитвы. Пост предполагает повышенное внимание к духовной жизни и главной цели — восхождению от земли к небу, чтобы обрести вечность", — поясняет церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).
Именно поэтому верующие ждут это время с нетерпением. Некоторые даже считают его самым радостным — с духовной точки зрения. Потому что богослужения — особенные, таких в календарном году больше нет.
Но вот парадокс: в храмах все чаще звучит слово "смерть". Чему же радоваться? Священник отвечает: само по себе умирание — грустное событие, однако в христианстве оно означает переход в иную жизнь — вечную.
Это определяет отношение к усопшим. Связь между ними и живущими на земле, согласно канонам, не прерывается. Общение возможно посредством молитвы.
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в медиабанкВерующие во время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе
Верующие во время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Верующие во время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе
Поминают умерших дома в утренних молитвах или в храме на божественной литургии.
"Кроме того, в церковном календаре есть специальный поминальный день — суббота. Совершаемое тогда богослужение отличается от всех прочих на неделе", — рассказывает отец Макарий.
Четвертая заповедь, данная Богом пророку Моисею на горе Синай, гласит: "Помни день субботний. Шесть дней работай, а день седьмой — Господу твоему". В Евангелии же сказано, что Христос был распят "накануне дня субботнего".
И до воскресения "в первый день недели Иудейской" Бог находился телом на земле, а душой в аду, откуда вывел в рай всех праведников.

Всей Вселенной

Церковный устав велит вспоминать усопших каждый день дома или по субботам в храме. Однако этого недостаточно.
"Церковь подчеркивает важность молитвы о почивших родных и близких, — отмечает иеромонах Макарий (Маркиш). — Для этого выделили несколько дней в году".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкВерующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
Верующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Верующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
Называются они родительскими. Согласно вероучению, христиане просят Бога упокоить души "всех от века почивших" и даровать им жизнь в Царстве Небесном.
"По существу — это отпевание неотпетых. Живые вспоминают всех, кто умер внезапно — на войне, от несчастного случая — или же пропал без вести. А также тех, над кем перед смертью не совершили должных обрядов", — объясняет церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.
Наиболее полно смысл традиции, пожалуй, передает греческое название — парастас. Это "ходатайство, предстояние" и — заупокойная служба.
Правда, каноны не указывают точное число парастасов. В каждой из 15 поместных церквей — по-своему.
"Основных родительских суббот две — Мясопустная, или Вселенская, и Троицкая. В этом году они приходятся на 18 февраля и 3 июня соответственно. На них совершают специальные богослужения", — продолжает отец Максим.
Мясопустная — потому что начинается седмица, когда мясную пищу уже не вкушают. Своего рода "подготовка" к Великому посту. В народе же эта неделя известна как масленичная.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкУчастники масленичных гуляний в рамках фестиваля "Московская Масленица"
Участники Масленичных гуляний в рамках фестиваля Московская Масленица - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники масленичных гуляний в рамках фестиваля "Московская Масленица"
В календаре Русской православной церкви важных поминальных дней семь. Помимо уже упомянутых — Дмитриевская суббота (4 ноября), Радоница (25 апреля), а также вторая, третья и четвертая субботы Великого поста (11, 18 и 25 марта соответственно).

"Это не красит человека"

Многие в родительские субботы ходят на кладбище. Можно пригласить священника отслужить панихиду на могиле родственника. Или же помолиться самостоятельно. Главное, подчеркивает духовенство, не впадать в суеверия.
Например, с советских времен пошла традиция оставлять на погосте еду либо искусственные цветы. Священнослужители указывают, что к христианству это не имеет никакого отношения.
Правильнее принести пищу в храм. На парастасы возле кануна — большого четырехугольного подсвечника — обычно ставят стол для пожертвований. Их потом раздают нуждающимся.
Ведь, помимо молитвы за усопшего, важны еще хорошие поступки. Это, подчеркивают в Церкви, гораздо лучше "поминок в формате застолий".
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкЖенщины покупают искусственные цветы на рынке в городе Таре Омской области в День поминовения (Радоница)
Женщины покупают искусственные цветы на рынке в городе Тара Омской области в День поминовения (Радоница) - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Женщины покупают искусственные цветы на рынке в городе Таре Омской области в День поминовения (Радоница)
В то же время не следует впадать в другую крайность, чересчур обильно жертвуя и заказывая поминовение в храме.
"К сожалению, многие думают: "Чем больше пожертвую, тем больше получу". Человек дает священнику деньги и уходит. Мол, вы уж там помяните как-нибудь без меня. Это неправильно. Такой подход и батюшку оскорбляет, и прихожанина не красит. В церкви все-таки не коммунальные услуги оплачивают", — говорит иеромонах Макарий (Маркиш).
Главное — личное участие человека. Искренняя молитва (даже своими словами) гораздо важнее числа поставленных свечек и суммы пожертвований.
И, конечно, молиться за усопших можно не только по родительским дням. "Всякая суббота, согласно уставу, — поминальная, — обращает внимание протоиерей Максим Первозванский. — Если только она не выпадает на большой праздник, скажем, на Рождество Христово". А "в частном порядке" священник призывает думать о почивших как можно чаще.
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