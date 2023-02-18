https://ria.ru/20230218/roditelskie-1852738317.html

"Сделаешь это — будет грех". Главные заблуждения о родительских субботах

"Сделаешь это — будет грех". Главные заблуждения о родительских субботах - РИА Новости, 18.02.2023

"Сделаешь это — будет грех". Главные заблуждения о родительских субботах

У православных верующих Вселенская родительская суббота — один из тех дней, когда принято с усердием молиться об умерших и посещать особые богослужения. О... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T08:00

2023-02-18T08:00

2023-02-18T08:12

религия

великий пост

аналитика - религия и мировоззрение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843339959_0:398:2932:2047_1920x0_80_0_0_ba6a29e5c3e6121d5356a7c010fa59b3.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Никита Бизин. У православных верующих Вселенская родительская суббота — один из тех дней, когда принято с усердием молиться об умерших и посещать особые богослужения. О смысле и значении ритуалов — в материале РИА Новости.Ждут с нетерпениемДо Великого поста — всего десять дней. Он довольно строгий: нельзя ничего мясного, рыбного и молочного. По церковному уставу трижды в неделю положено сухоядение. А вареную пищу с растительным маслом во время говения почти не вкушают.Кроме того, православным рекомендуют чаще посещать храм, а службы удлиняются в среднем на два часа."Это период сугубой и более частой молитвы. Пост предполагает повышенное внимание к духовной жизни и главной цели — восхождению от земли к небу, чтобы обрести вечность", — поясняет церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Именно поэтому верующие ждут это время с нетерпением. Некоторые даже считают его самым радостным — с духовной точки зрения. Потому что богослужения — особенные, таких в календарном году больше нет.Но вот парадокс: в храмах все чаще звучит слово "смерть". Чему же радоваться? Священник отвечает: само по себе умирание — грустное событие, однако в христианстве оно означает переход в иную жизнь — вечную.Это определяет отношение к усопшим. Связь между ними и живущими на земле, согласно канонам, не прерывается. Общение возможно посредством молитвы.Поминают умерших дома в утренних молитвах или в храме на божественной литургии."Кроме того, в церковном календаре есть специальный поминальный день — суббота. Совершаемое тогда богослужение отличается от всех прочих на неделе", — рассказывает отец Макарий.Четвертая заповедь, данная Богом пророку Моисею на горе Синай, гласит: "Помни день субботний. Шесть дней работай, а день седьмой — Господу твоему". В Евангелии же сказано, что Христос был распят "накануне дня субботнего".И до воскресения "в первый день недели Иудейской" Бог находился телом на земле, а душой в аду, откуда вывел в рай всех праведников.Всей ВселеннойЦерковный устав велит вспоминать усопших каждый день дома или по субботам в храме. Однако этого недостаточно."Церковь подчеркивает важность молитвы о почивших родных и близких, — отмечает иеромонах Макарий (Маркиш). — Для этого выделили несколько дней в году".Называются они родительскими. Согласно вероучению, христиане просят Бога упокоить души "всех от века почивших" и даровать им жизнь в Царстве Небесном."По существу — это отпевание неотпетых. Живые вспоминают всех, кто умер внезапно — на войне, от несчастного случая — или же пропал без вести. А также тех, над кем перед смертью не совершили должных обрядов", — объясняет церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.Наиболее полно смысл традиции, пожалуй, передает греческое название — парастас. Это "ходатайство, предстояние" и — заупокойная служба.Правда, каноны не указывают точное число парастасов. В каждой из 15 поместных церквей — по-своему."Основных родительских суббот две — Мясопустная, или Вселенская, и Троицкая. В этом году они приходятся на 18 февраля и 3 июня соответственно. На них совершают специальные богослужения", — продолжает отец Максим.Мясопустная — потому что начинается седмица, когда мясную пищу уже не вкушают. Своего рода "подготовка" к Великому посту. В народе же эта неделя известна как масленичная.В календаре Русской православной церкви важных поминальных дней семь. Помимо уже упомянутых — Дмитриевская суббота (4 ноября), Радоница (25 апреля), а также вторая, третья и четвертая субботы Великого поста (11, 18 и 25 марта соответственно)."Это не красит человека"Многие в родительские субботы ходят на кладбище. Можно пригласить священника отслужить панихиду на могиле родственника. Или же помолиться самостоятельно. Главное, подчеркивает духовенство, не впадать в суеверия.Например, с советских времен пошла традиция оставлять на погосте еду либо искусственные цветы. Священнослужители указывают, что к христианству это не имеет никакого отношения.Правильнее принести пищу в храм. На парастасы возле кануна — большого четырехугольного подсвечника — обычно ставят стол для пожертвований. Их потом раздают нуждающимся.Ведь, помимо молитвы за усопшего, важны еще хорошие поступки. Это, подчеркивают в Церкви, гораздо лучше "поминок в формате застолий".В то же время не следует впадать в другую крайность, чересчур обильно жертвуя и заказывая поминовение в храме."К сожалению, многие думают: "Чем больше пожертвую, тем больше получу". Человек дает священнику деньги и уходит. Мол, вы уж там помяните как-нибудь без меня. Это неправильно. Такой подход и батюшку оскорбляет, и прихожанина не красит. В церкви все-таки не коммунальные услуги оплачивают", — говорит иеромонах Макарий (Маркиш).Главное — личное участие человека. Искренняя молитва (даже своими словами) гораздо важнее числа поставленных свечек и суммы пожертвований.И, конечно, молиться за усопших можно не только по родительским дням. "Всякая суббота, согласно уставу, — поминальная, — обращает внимание протоиерей Максим Первозванский. — Если только она не выпадает на большой праздник, скажем, на Рождество Христово". А "в частном порядке" священник призывает думать о почивших как можно чаще.

https://ria.ru/20230106/svyatki-1840347203.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

великий пост , аналитика - религия и мировоззрение