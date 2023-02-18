https://ria.ru/20230218/pozitsii-1852870288.html

Российские войска улучшили позиции в западной части Марьинки

Российские войска улучшили позиции в западной части Марьинки - РИА Новости, 18.02.2023

Российские войска улучшили позиции в западной части Марьинки

Российские войска успешно продвигаются в районе Марьинки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T16:55

2023-02-18T16:55

2023-02-18T17:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

вооруженные силы рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев — РИА Новости. Российские войска успешно продвигаются в районе Марьинки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Пушилин пояснил, что украинские войска сейчас перебрасывают резервы в том числе на этом направлении. Также в этой местности серьезные укрепления, которые готовились годами, уточнил он.Врио главы региона отметил, что Марьинку планировалось освободить быстрее, но противник упирается. По его словам, российские войска так или иначе смогут добиться этой цели в обозримом будущем.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. Как сообщил на этой неделе Пушилин, бои сейчас идут в западной части Марьинки.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230218/paraskovievka-1852866912.html

https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы рф