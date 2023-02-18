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Российские войска улучшили позиции в западной части Марьинки - РИА Новости, 18.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230218/pozitsii-1852870288.html
Российские войска улучшили позиции в западной части Марьинки
Российские войска улучшили позиции в западной части Марьинки - РИА Новости, 18.02.2023
Российские войска улучшили позиции в западной части Марьинки
Российские войска успешно продвигаются в районе Марьинки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T16:55
2023-02-18T17:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев — РИА Новости. Российские войска успешно продвигаются в районе Марьинки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Пушилин пояснил, что украинские войска сейчас перебрасывают резервы в том числе на этом направлении. Также в этой местности серьезные укрепления, которые готовились годами, уточнил он.Врио главы региона отметил, что Марьинку планировалось освободить быстрее, но противник упирается. По его словам, российские войска так или иначе смогут добиться этой цели в обозримом будущем.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. Как сообщил на этой неделе Пушилин, бои сейчас идут в западной части Марьинки.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230218/paraskovievka-1852866912.html
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донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
16:55 18.02.2023 (обновлено: 17:17 18.02.2023)
 
Российские войска улучшили позиции в западной части Марьинки

Врио главы ДНР Пушилин: российские войска улучшили позиции в западной части Марьинки

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТанк Т-72 Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Танк Т-72 Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости
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Танк Т-72 Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев — РИА Новости. Российские войска успешно продвигаются в районе Марьинки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"По Марьинке в западной части там тоже есть улучшение позиции. Там существенным является продвижение на каждые 30-50 метров — это уже достижение", — сказал он.
Пушилин пояснил, что украинские войска сейчас перебрасывают резервы в том числе на этом направлении. Также в этой местности серьезные укрепления, которые готовились годами, уточнил он.
Врио главы региона отметил, что Марьинку планировалось освободить быстрее, но противник упирается. По его словам, российские войска так или иначе смогут добиться этой цели в обозримом будущем.
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Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. Как сообщил на этой неделе Пушилин, бои сейчас идут в западной части Марьинки.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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