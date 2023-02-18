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В Норильске загорелся жилой дом

В Норильске загорелся жилой дом - РИА Новости, 18.02.2023

В Норильске загорелся жилой дом

Пожарные тушат возгорание в жилом доме в Норильске, спасено 38 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T21:41

2023-02-18T21:41

2023-02-18T21:41

происшествия

норильск

россия

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в жилом доме в Норильске, спасено 38 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Около 19.00 мск поступило сообщение о пожаре на пятом этаже в доме гостиничного типа по адресу Красноярский край, город Норильск, улица Михайличенко, 6. Предварительно, площадь возгорания - 30 квадратных метров", - говорится в сообщении. Пожарные, как указано, спасли по лестничным маршам 38 человек, эвакуировано - еще около 100. К тушению пожара привлечены 25 человек и пять единиц техники.

норильск

россия

красноярский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, норильск, россия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)