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В Норильске загорелся жилой дом - РИА Новости, 18.02.2023
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В Норильске загорелся жилой дом
В Норильске загорелся жилой дом - РИА Новости, 18.02.2023
В Норильске загорелся жилой дом
Пожарные тушат возгорание в жилом доме в Норильске, спасено 38 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T21:41
2023-02-18T21:41
происшествия
норильск
россия
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в жилом доме в Норильске, спасено 38 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Около 19.00 мск поступило сообщение о пожаре на пятом этаже в доме гостиничного типа по адресу Красноярский край, город Норильск, улица Михайличенко, 6. Предварительно, площадь возгорания - 30 квадратных метров", - говорится в сообщении. Пожарные, как указано, спасли по лестничным маршам 38 человек, эвакуировано - еще около 100. К тушению пожара привлечены 25 человек и пять единиц техники.
норильск
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происшествия, норильск, россия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Норильск, Россия, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:41 18.02.2023
 
В Норильске загорелся жилой дом

В Норильске загорелся жилой дом, пожарные вывели из него 38 человек

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Ольга Смольская
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Тушение пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в жилом доме в Норильске, спасено 38 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Около 19.00 мск поступило сообщение о пожаре на пятом этаже в доме гостиничного типа по адресу Красноярский край, город Норильск, улица Михайличенко, 6. Предварительно, площадь возгорания - 30 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожарные, как указано, спасли по лестничным маршам 38 человек, эвакуировано - еще около 100.
К тушению пожара привлечены 25 человек и пять единиц техники.
 
ПроисшествияНорильскРоссияКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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