https://ria.ru/20230218/pogoda-1852903489.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.02.2023
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T21:35
2023-02-18T21:35
2023-02-18T21:35
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 10.00 20 февраля, а порывы ветра сохранятся до 09.00 19 февраля.
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы