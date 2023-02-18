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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.02.2023
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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.02.2023
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T21:35
2023-02-18T21:35
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 10.00 20 февраля, а порывы ветра сохранятся до 09.00 19 февраля.
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Наталья Макарова
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общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр
21:35 18.02.2023
 
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы

© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в медиабанкПрохожие на Зубовском бульваре в Москве
Прохожие на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Андрей Попов
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Прохожие на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 10.00 20 февраля, а порывы ветра сохранятся до 09.00 19 февраля.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 14:08
На следующей неделе в Москве ожидаются морозы до минус 18 градусов
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Гидрометцентр
 
 
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