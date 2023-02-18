https://ria.ru/20230218/pogoda-1852903489.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.02.2023

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T21:35

2023-02-18T21:35

2023-02-18T21:35

общество

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 10.00 20 февраля, а порывы ветра сохранятся до 09.00 19 февраля.

https://ria.ru/20230218/moroz-1852853291.html

москва

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр