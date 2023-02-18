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Западные бестселлеры под санкциями: законно ли публиковать их пересказы - РИА Новости, 18.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230218/pereskazy-1852756550.html
Западные бестселлеры под санкциями: законно ли публиковать их пересказы
Западные бестселлеры под санкциями: законно ли публиковать их пересказы - РИА Новости, 18.02.2023
Западные бестселлеры под санкциями: законно ли публиковать их пересказы
Многие зарубежные авторы ушли из России. Теперь их книги выпускают в виде саммари — кратких пересказов. Некоторые критики возмущены, издательства полны надежд,... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T08:00
2023-02-18T08:13
культура
россия
книги
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Многие зарубежные авторы ушли из России. Теперь их книги выпускают в виде саммари — кратких пересказов. Некоторые критики возмущены, издательства полны надежд, а читатели недоумевают: неужели вся иностранная литература теперь будет лишь в таком виде? Ответы экспертов — в материале РИА Новости.А Россия не может просто взять и выпускать книги как раньше, игнорируя мнение зарубежных авторов?Нет. Как отмечает правозащитник и судья в отставке Владимир Комсолев, авторские права защищены российскими законами. Переводить и продавать книги без согласия создателей — значит не противостоять санкциям, а идти против юридических правил собственной страны. Пересказ — это вообще законно, этично, нормально?Издатели говорят, что это допустимо, как и цитирование.Юрист Марина Астаева отмечает, что такое иногда возможно — при указании автора. Ее коллега Вадим Ткаченко утверждает, что цитирование и интерпретация текста без разрешения создателя — это неправильно. С ним согласен Владимир Комсолев.Авторские права это не нарушает, но может испортить отношения с зарубежными партнерами, считает писательница Катя Майорова. "Не знаю, кому понравится, что его книга выходит в другой стране в пересказе непонятно какого качества. Еще и без оплаты", — добавляет она.Это только в России в 2023 году такое придумали?Борис Макаренков, владелец литературной платформы для независимых авторов "Литнет", отмечает, что пересказы чрезвычайно популярны и успешны в Индии.Сервис Smart Reading этим занимается давно, отмечает Катя Майорова. Их концепция — за 20 минут познакомить читателя с текстом за счет короткого пересказа ключевых тезисов. В чем главные минусы краткого пересказа?По мнению Елены Нещерет, минусов — гора. Любой пересказ куда легче исказить, чем перевод. Судить о ценности и значении оригинального текста по саммари вообще нельзя.Настя Дьяченко, основательница бюро "Литагенты существуют", говорит: то, что в нон-фикшен называют "водой", — никакая не "вода", а важные для понимания детали и кейсы. Писательница Уна Харт уверена, что у человека должен быть выбор: читать краткую или полную версию. А плюсы есть вообще? И кто будет это читать?Для образовательных целей это вполне подходящий формат, уверен Валерий Шабашов.Поэзию нельзя пересказать, как и романы в стиле "поток сознания" (наподобие "Улисса" Джеймса Джойса). Фэнтези и детективы сокращать бессмысленно. Из них будут делать саммари?Борис Кузнецов, директор издательства "Росмэн", добавляет, что детской литературы это тоже не коснется.Что делать читателям?Смириться. Или идти на курсы английского.А переводчики теперь без работы останутся?Все зависит от того, кто будет заниматься саммари — переводчик или нейросеть, отмечает Борис Кузнецов.Наверное, пиратские сайты теперь будут еще популярнее? И подпольный самиздат, как в СССР?Екатерина Кожанова обращает внимание, что пиратство с саммари никак не связано.Юрист Вадим Ткаченко напоминает: подпольный самиздат наказуем. За использование плагиата — уголовная ответственность.А если наших авторов начнут так сокращать за рубежом?Впрочем, российские авторы ничего не запрещают иностранцам. И классику никто не тронет.Что, неужели все иностранцы будут в пересказах выходить?Далеко не все писатели ушли из России. Например, Ли Бардуго, автор знаменитой "Шестерки воронов", остается. Восточная литература тоже никуда не исчезла. Что дальше будет?Ладно, а что уже можно почитать в виде пересказа?В "Эксмо-АСТ" выходят мемуары принца Гарри в пересказе. Екатерина Кожанова на конференции по итогам года упомянула 150 наименований саммари — в том числе по бестселлерам.
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Татьяна Рыжкова
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РИА Новости
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россия, книги
Культура, Россия, Книги
08:00 18.02.2023 (обновлено: 08:13 18.02.2023)
 

Западные бестселлеры под санкциями: законно ли публиковать их пересказы

© AFP 2023 / Angela WeissМемуары принца Гарри под названием Spare в книжном магазине Нью-Йорка
Мемуары принца Гарри под названием Spare в книжном магазине Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AFP 2023 / Angela Weiss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Многие зарубежные авторы ушли из России. Теперь их книги выпускают в виде саммари — кратких пересказов. Некоторые критики возмущены, издательства полны надежд, а читатели недоумевают: неужели вся иностранная литература теперь будет лишь в таком виде? Ответы экспертов — в материале РИА Новости.

А Россия не может просто взять и выпускать книги как раньше, игнорируя мнение зарубежных авторов?

Нет. Как отмечает правозащитник и судья в отставке Владимир Комсолев, авторские права защищены российскими законами. Переводить и продавать книги без согласия создателей — значит не противостоять санкциям, а идти против юридических правил собственной страны.
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

Произведения британской писательницы Джоан Роулинг больше не издаются в России

Британская писательница Дж. К. Роулинг
1 из 2

Произведения британской писательницы Джоан Роулинг больше не издаются в России

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
© AP Photo / Francois Mori

Писатель Стивен Кинг больше не пускает свое творчество в нашу страну

Писатель Стивен Кинг
2 из 2

Писатель Стивен Кинг больше не пускает свое творчество в нашу страну

© AP Photo / Francois Mori
1 из 2

Произведения британской писательницы Джоан Роулинг больше не издаются в России

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
2 из 2

Писатель Стивен Кинг больше не пускает свое творчество в нашу страну

© AP Photo / Francois Mori

Пересказ — это вообще законно, этично, нормально?

Издатели говорят, что это допустимо, как и цитирование.
Юрист Марина Астаева отмечает, что такое иногда возможно — при указании автора. Ее коллега Вадим Ткаченко утверждает, что цитирование и интерпретация текста без разрешения создателя — это неправильно. С ним согласен Владимир Комсолев.

"Саммари — ответ на текущую ситуацию, — поясняет Анастасия Тарасова, директор редакции "Прочитано". — С одной стороны, весьма остроумный, с другой — вызывающий этические сомнения в допустимых гранях пиратства".

Авторские права это не нарушает, но может испортить отношения с зарубежными партнерами, считает писательница Катя Майорова. "Не знаю, кому понравится, что его книга выходит в другой стране в пересказе непонятно какого качества. Еще и без оплаты", — добавляет она.
© iStock.com / Synthetic-ExpositionЖенщина работает с книгой в библиотеке
Женщина работает с книгой в библиотеке - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© iStock.com / Synthetic-Exposition
Женщина работает с книгой в библиотеке

Это только в России в 2023 году такое придумали?

"Жанр саммари — не что-то новое, — говорит создатель старейшего книжного телеграм-канала books&reviews Валерий Шабашов. — Этой истории много лет. Просто она всегда была нишевой".

Борис Макаренков, владелец литературной платформы для независимых авторов "Литнет", отмечает, что пересказы чрезвычайно популярны и успешны в Индии.

"Рынок саммари нормально существует уже многие годы, — рассказывает Елена Нещерет, книготорговец, работник ИД "Городец", автор портала "Год Литературы". — Но раньше никто не собирался заменять ими полные официальные издания".

Сервис Smart Reading этим занимается давно, отмечает Катя Майорова. Их концепция — за 20 минут познакомить читателя с текстом за счет короткого пересказа ключевых тезисов.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПосетитель в книжном магазине "Москва"
Посетитель в книжном магазине Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Посетитель в книжном магазине "Москва"

В чем главные минусы краткого пересказа?

"По нему можно понять суть произведения, но проникнуться им едва ли получится, — считает Александра Натарова, писательница городского фэнтези. — Ценность книги не только в сюжете, но и в том, как он рассказан. Кажется, что в краткой форме это просто не передать".

По мнению Елены Нещерет, минусов — гора. Любой пересказ куда легче исказить, чем перевод. Судить о ценности и значении оригинального текста по саммари вообще нельзя.

"Как говорится, Бог в мелочах, — добавляет Анастасия Тарасова. — Часто несколько штрихов меняют тональность книги. При пересказе приходится опускать детали — а именно из них складывается авторский стиль".

Настя Дьяченко, основательница бюро "Литагенты существуют", говорит: то, что в нон-фикшен называют "водой", — никакая не "вода", а важные для понимания детали и кейсы.
Писательница Уна Харт уверена, что у человека должен быть выбор: читать краткую или полную версию.
© iStock.com / MaicaПереводчик
Переводчик - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© iStock.com / Maica
Переводчик

А плюсы есть вообще? И кто будет это читать?

"Наши читатели привыкли получать новинки одновременно со всем миром. Пересказ спасет сегодняшнюю ситуацию, — объясняет Екатерина Кожанова, директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ".

Для образовательных целей это вполне подходящий формат, уверен Валерий Шабашов.

"Саммари поможет вспомнить и сюжет ранее прочитанной книги, и ценные идеи", — говорит Кожанова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПродажа книг на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве
Продажа книг на книжном фестивале Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Продажа книг на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве

Поэзию нельзя пересказать, как и романы в стиле "поток сознания" (наподобие "Улисса" Джеймса Джойса). Фэнтези и детективы сокращать бессмысленно. Из них будут делать саммари?

"Мы категорически против пересказов художественной литературы, — подчеркивает Екатерина Кожанова. — Только по книгам нон-фикшен, и то не по всем".

Борис Кузнецов, директор издательства "Росмэн", добавляет, что детской литературы это тоже не коснется.
© AFP 2023 / Barry CroninЭкземпляры романа Джеймса Джойса "Улисс"
Экземпляры романа Джеймса Джойса Улисс - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AFP 2023 / Barry Cronin
Экземпляры романа Джеймса Джойса "Улисс"

Что делать читателям?

Смириться. Или идти на курсы английского.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкМужчина выбирает книгу на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве
Мужчина выбирает книгу на книжном фестивале Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина выбирает книгу на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве

А переводчики теперь без работы останутся?

"Не думаю, что переводная литература полностью уйдет, поэтому работа для них будет", — полагает Катя Майорова.

Все зависит от того, кто будет заниматься саммари — переводчик или нейросеть, отмечает Борис Кузнецов.
© РИА Новости / Джорджио Пероттино / Перейти в медиабанкПродавец книжного магазина в Турине, Италия
Продавец книжного магазина в Турине, Италия - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Джорджио Пероттино
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Продавец книжного магазина в Турине, Италия

Наверное, пиратские сайты теперь будут еще популярнее? И подпольный самиздат, как в СССР?

Екатерина Кожанова обращает внимание, что пиратство с саммари никак не связано.

"Это связано с исчезающими из ассортимента позициями, — поясняет она. — Если из-за санкций и закона об ЛГБТ топовые новинки снимут, трафик и правда перейдут туда".

Юрист Вадим Ткаченко напоминает: подпольный самиздат наказуем. За использование плагиата — уголовная ответственность.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПавильон Международной книжной ярмарки в Каире
Павильон Международной книжной ярмарке в Каире - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Павильон Международной книжной ярмарки в Каире

А если наших авторов начнут так сокращать за рубежом?

"Если бы кто-то выпустил мою книгу в таком виде, у меня бы не было претензий, — признается Александра Натарова. — Но и смысла в этом я бы, честно, не увидела".

Впрочем, российские авторы ничего не запрещают иностранцам. И классику никто не тронет.
CC BY 2.0 / smlp.co.uk / Light afternoon readingРоман Льва Толстого "Война и мир" на английском языке
Роман Льва Толстого Война и мир на английском языке - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
CC BY 2.0 / smlp.co.uk / Light afternoon reading
Роман Льва Толстого "Война и мир" на английском языке

Что, неужели все иностранцы будут в пересказах выходить?

Далеко не все писатели ушли из России. Например, Ли Бардуго, автор знаменитой "Шестерки воронов", остается. Восточная литература тоже никуда не исчезла.
CC BY-SA 4.0 / Leigh Bardugo / Leigh Bardugo / Cropped imageПисательница Ли Бардуго
Писательница Ли Бардуго - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
CC BY-SA 4.0 / Leigh Bardugo / Leigh Bardugo / Cropped image
Писательница Ли Бардуго

Что дальше будет?

"Мой прогноз: пересказы будут пользоваться популярностью, если отношения с правообладателями не восстановятся в ближайшее время", — говорит Валерий Шабашов.

© AFP 2023 / Thomas SamsonКниги французского писателя Мишеля Уэльбека "Серотонин" в книжном магазине в Париже
Книги французского писателя Мишеля Уэльбека Серотонин в книжном магазине в Париже - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AFP 2023 / Thomas Samson
Книги французского писателя Мишеля Уэльбека "Серотонин" в книжном магазине в Париже

Ладно, а что уже можно почитать в виде пересказа?

В "Эксмо-АСТ" выходят мемуары принца Гарри в пересказе. Екатерина Кожанова на конференции по итогам года упомянула 150 наименований саммари — в том числе по бестселлерам.
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