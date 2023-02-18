https://ria.ru/20230218/pereskazy-1852756550.html

Западные бестселлеры под санкциями: законно ли публиковать их пересказы

Западные бестселлеры под санкциями: законно ли публиковать их пересказы - РИА Новости, 18.02.2023

Западные бестселлеры под санкциями: законно ли публиковать их пересказы

Многие зарубежные авторы ушли из России. Теперь их книги выпускают в виде саммари — кратких пересказов. Некоторые критики возмущены, издательства полны надежд,... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T08:00

2023-02-18T08:00

2023-02-18T08:13

культура

россия

книги

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Многие зарубежные авторы ушли из России. Теперь их книги выпускают в виде саммари — кратких пересказов. Некоторые критики возмущены, издательства полны надежд, а читатели недоумевают: неужели вся иностранная литература теперь будет лишь в таком виде? Ответы экспертов — в материале РИА Новости.А Россия не может просто взять и выпускать книги как раньше, игнорируя мнение зарубежных авторов?Нет. Как отмечает правозащитник и судья в отставке Владимир Комсолев, авторские права защищены российскими законами. Переводить и продавать книги без согласия создателей — значит не противостоять санкциям, а идти против юридических правил собственной страны. Пересказ — это вообще законно, этично, нормально?Издатели говорят, что это допустимо, как и цитирование.Юрист Марина Астаева отмечает, что такое иногда возможно — при указании автора. Ее коллега Вадим Ткаченко утверждает, что цитирование и интерпретация текста без разрешения создателя — это неправильно. С ним согласен Владимир Комсолев.Авторские права это не нарушает, но может испортить отношения с зарубежными партнерами, считает писательница Катя Майорова. "Не знаю, кому понравится, что его книга выходит в другой стране в пересказе непонятно какого качества. Еще и без оплаты", — добавляет она.Это только в России в 2023 году такое придумали?Борис Макаренков, владелец литературной платформы для независимых авторов "Литнет", отмечает, что пересказы чрезвычайно популярны и успешны в Индии.Сервис Smart Reading этим занимается давно, отмечает Катя Майорова. Их концепция — за 20 минут познакомить читателя с текстом за счет короткого пересказа ключевых тезисов. В чем главные минусы краткого пересказа?По мнению Елены Нещерет, минусов — гора. Любой пересказ куда легче исказить, чем перевод. Судить о ценности и значении оригинального текста по саммари вообще нельзя.Настя Дьяченко, основательница бюро "Литагенты существуют", говорит: то, что в нон-фикшен называют "водой", — никакая не "вода", а важные для понимания детали и кейсы. Писательница Уна Харт уверена, что у человека должен быть выбор: читать краткую или полную версию. А плюсы есть вообще? И кто будет это читать?Для образовательных целей это вполне подходящий формат, уверен Валерий Шабашов.Поэзию нельзя пересказать, как и романы в стиле "поток сознания" (наподобие "Улисса" Джеймса Джойса). Фэнтези и детективы сокращать бессмысленно. Из них будут делать саммари?Борис Кузнецов, директор издательства "Росмэн", добавляет, что детской литературы это тоже не коснется.Что делать читателям?Смириться. Или идти на курсы английского.А переводчики теперь без работы останутся?Все зависит от того, кто будет заниматься саммари — переводчик или нейросеть, отмечает Борис Кузнецов.Наверное, пиратские сайты теперь будут еще популярнее? И подпольный самиздат, как в СССР?Екатерина Кожанова обращает внимание, что пиратство с саммари никак не связано.Юрист Вадим Ткаченко напоминает: подпольный самиздат наказуем. За использование плагиата — уголовная ответственность.А если наших авторов начнут так сокращать за рубежом?Впрочем, российские авторы ничего не запрещают иностранцам. И классику никто не тронет.Что, неужели все иностранцы будут в пересказах выходить?Далеко не все писатели ушли из России. Например, Ли Бардуго, автор знаменитой "Шестерки воронов", остается. Восточная литература тоже никуда не исчезла. Что дальше будет?Ладно, а что уже можно почитать в виде пересказа?В "Эксмо-АСТ" выходят мемуары принца Гарри в пересказе. Екатерина Кожанова на конференции по итогам года упомянула 150 наименований саммари — в том числе по бестселлерам.

https://ria.ru/20230216/khudozhniki-1852363297.html

россия

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Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

россия, книги