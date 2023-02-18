Западные бестселлеры под санкциями: законно ли публиковать их пересказы

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Многие зарубежные авторы ушли из России. Теперь их книги выпускают в виде саммари — кратких пересказов. Некоторые критики возмущены, издательства полны надежд, а читатели недоумевают: неужели вся иностранная литература теперь будет лишь в таком виде? Ответы экспертов — в материале РИА Новости.А Россия не может просто взять и выпускать книги как раньше, игнорируя мнение зарубежных авторов?Нет. Как отмечает правозащитник и судья в отставке Владимир Комсолев, авторские права защищены российскими законами. Переводить и продавать книги без согласия создателей — значит не противостоять санкциям, а идти против юридических правил собственной страны. Пересказ — это вообще законно, этично, нормально?Издатели говорят, что это допустимо, как и цитирование.Юрист Марина Астаева отмечает, что такое иногда возможно — при указании автора. Ее коллега Вадим Ткаченко утверждает, что цитирование и интерпретация текста без разрешения создателя — это неправильно. С ним согласен Владимир Комсолев.Авторские права это не нарушает, но может испортить отношения с зарубежными партнерами, считает писательница Катя Майорова. "Не знаю, кому понравится, что его книга выходит в другой стране в пересказе непонятно какого качества. Еще и без оплаты", — добавляет она.Это только в России в 2023 году такое придумали?Борис Макаренков, владелец литературной платформы для независимых авторов "Литнет", отмечает, что пересказы чрезвычайно популярны и успешны в Индии.Сервис Smart Reading этим занимается давно, отмечает Катя Майорова. Их концепция — за 20 минут познакомить читателя с текстом за счет короткого пересказа ключевых тезисов. В чем главные минусы краткого пересказа?По мнению Елены Нещерет, минусов — гора. Любой пересказ куда легче исказить, чем перевод. Судить о ценности и значении оригинального текста по саммари вообще нельзя.Настя Дьяченко, основательница бюро "Литагенты существуют", говорит: то, что в нон-фикшен называют "водой", — никакая не "вода", а важные для понимания детали и кейсы. Писательница Уна Харт уверена, что у человека должен быть выбор: читать краткую или полную версию. А плюсы есть вообще? И кто будет это читать?Для образовательных целей это вполне подходящий формат, уверен Валерий Шабашов.Поэзию нельзя пересказать, как и романы в стиле "поток сознания" (наподобие "Улисса" Джеймса Джойса). Фэнтези и детективы сокращать бессмысленно. Из них будут делать саммари?Борис Кузнецов, директор издательства "Росмэн", добавляет, что детской литературы это тоже не коснется.Что делать читателям?Смириться. Или идти на курсы английского.А переводчики теперь без работы останутся?Все зависит от того, кто будет заниматься саммари — переводчик или нейросеть, отмечает Борис Кузнецов.Наверное, пиратские сайты теперь будут еще популярнее? И подпольный самиздат, как в СССР?Екатерина Кожанова обращает внимание, что пиратство с саммари никак не связано.Юрист Вадим Ткаченко напоминает: подпольный самиздат наказуем. За использование плагиата — уголовная ответственность.А если наших авторов начнут так сокращать за рубежом?Впрочем, российские авторы ничего не запрещают иностранцам. И классику никто не тронет.Что, неужели все иностранцы будут в пересказах выходить?Далеко не все писатели ушли из России. Например, Ли Бардуго, автор знаменитой "Шестерки воронов", остается. Восточная литература тоже никуда не исчезла. Что дальше будет?Ладно, а что уже можно почитать в виде пересказа?В "Эксмо-АСТ" выходят мемуары принца Гарри в пересказе. Екатерина Кожанова на конференции по итогам года упомянула 150 наименований саммари — в том числе по бестселлерам.
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Многие зарубежные авторы ушли из России. Теперь их книги выпускают в виде саммари — кратких пересказов. Некоторые критики возмущены, издательства полны надежд, а читатели недоумевают: неужели вся иностранная литература теперь будет лишь в таком виде? Ответы экспертов — в материале РИА Новости.
А Россия не может просто взять и выпускать книги как раньше, игнорируя мнение зарубежных авторов?
Нет. Как отмечает правозащитник и судья в отставке Владимир Комсолев, авторские права защищены российскими законами. Переводить и продавать книги без согласия создателей — значит не противостоять санкциям, а идти против юридических правил собственной страны.
Издатели говорят, что это допустимо, как и цитирование.
Юрист Марина Астаева отмечает, что такое иногда возможно — при указании автора. Ее коллега Вадим Ткаченко утверждает, что цитирование и интерпретация текста без разрешения создателя — это неправильно. С ним согласен Владимир Комсолев.
"Саммари — ответ на текущую ситуацию, — поясняет Анастасия Тарасова, директор редакции "Прочитано". — С одной стороны, весьма остроумный, с другой — вызывающий этические сомнения в допустимых гранях пиратства".
Авторские права это не нарушает, но может испортить отношения с зарубежными партнерами, считает писательница Катя Майорова. "Не знаю, кому понравится, что его книга выходит в другой стране в пересказе непонятно какого качества. Еще и без оплаты", — добавляет она.
"Жанр саммари — не что-то новое, — говорит создатель старейшего книжного телеграм-канала books&reviews Валерий Шабашов. — Этой истории много лет. Просто она всегда была нишевой".
Борис Макаренков, владелец литературной платформы для независимых авторов "Литнет", отмечает, что пересказы чрезвычайно популярны и успешны в Индии.
"Рынок саммари нормально существует уже многие годы, — рассказывает Елена Нещерет, книготорговец, работник ИД "Городец", автор портала "Год Литературы". — Но раньше никто не собирался заменять ими полные официальные издания".
Сервис Smart Reading этим занимается давно, отмечает Катя Майорова. Их концепция — за 20 минут познакомить читателя с текстом за счет короткого пересказа ключевых тезисов.
"По нему можно понять суть произведения, но проникнуться им едва ли получится, — считает Александра Натарова, писательница городского фэнтези. — Ценность книги не только в сюжете, но и в том, как он рассказан. Кажется, что в краткой форме это просто не передать".
По мнению Елены Нещерет, минусов — гора. Любой пересказ куда легче исказить, чем перевод. Судить о ценности и значении оригинального текста по саммари вообще нельзя.
"Как говорится, Бог в мелочах, — добавляет Анастасия Тарасова. — Часто несколько штрихов меняют тональность книги. При пересказе приходится опускать детали — а именно из них складывается авторский стиль".
Настя Дьяченко, основательница бюро "Литагенты существуют", говорит: то, что в нон-фикшен называют "водой", — никакая не "вода", а важные для понимания детали и кейсы.
Писательница Уна Харт уверена, что у человека должен быть выбор: читать краткую или полную версию.
"Наши читатели привыкли получать новинки одновременно со всем миром. Пересказ спасет сегодняшнюю ситуацию, — объясняет Екатерина Кожанова, директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ".
Для образовательных целей это вполне подходящий формат, уверен Валерий Шабашов.
"Саммари поможет вспомнить и сюжет ранее прочитанной книги, и ценные идеи", — говорит Кожанова.
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