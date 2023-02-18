https://ria.ru/20230218/nedvizhimost-1852822636.html

Ефимов: город выставит на торги 3 тысячи объектов недвижимости в 2023 году

Ефимов: город выставит на торги 3 тысячи объектов недвижимости в 2023 году - РИА Новости, 18.02.2023

Ефимов: город выставит на торги 3 тысячи объектов недвижимости в 2023 году

Столичные власти в 2023 году предложат бизнесу для покупки или аренды около трех тысяч различных объектов недвижимости, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T09:12

2023-02-18T09:12

2023-02-18T09:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Столичные власти в 2023 году предложат бизнесу для покупки или аренды около трех тысяч различных объектов недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Это здания, нежилые помещения и машино-места, расположенные во всех столичных округах. Недвижимость будет реализована, в том числе, на аукционах без объявления цены, посредством публичного предложения и в рамках различных программ, таких как "1 рубль за квадратный метр в год" и льготная аренда помещений для малого и среднего бизнеса", - пояснил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.Он уточнил, что в настоящее время для аренды или покупки городом уже выставлены более 850 объектов недвижимости. Лотовую документацию, параметры объектов, а также информацию о процедуре торгов можно найти на Инвестиционном портале Москвы в разделе "Имущество от города".По данным столичного департамента городского имущества, в 2022 году власти Москвы реализовали или сдали в аренду 1,4 тысячи объектов недвижимости общей площадью почти 120 тысяч квадратных метров. "В основном, в приобретенных и арендованных помещениях и зданиях предприниматели открывают офисы, магазины, кафе и парикмахерские. Физические лица также приобретают столичную недвижимость для ведения бизнеса как индивидуальные предприниматели", – уточнил глава департамента Максим Гаман.

https://ria.ru/20230217/golyanovo-1852654332.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)