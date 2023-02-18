https://ria.ru/20230218/khersh-1852811215.html
Американский журналист Херш назвал спецоперацию на Украине обоснованной
Американский журналист Херш назвал спецоперацию на Украине обоснованной - РИА Новости, 18.02.2023
Американский журналист Херш назвал спецоперацию на Украине обоснованной
Автор расследования о подрыве "Северных потоков" американский журналист Сеймур Херш заявил, что не считает безосновательной начатую Россией специальную военную... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T03:56
2023-02-18T03:56
2023-02-18T03:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
китай
нато
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НЬЮ-ЙОРК, 18 фев – РИА Новости. Автор расследования о подрыве "Северных потоков" американский журналист Сеймур Херш заявил, что не считает безосновательной начатую Россией специальную военную операцию на Украине. По его мнению, за решением президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию "были факторы". "Определенно, по его мнению, этому было определенное оправдание. И она (спецоперация – ред.) произошла не без оправдания. Расширение НАТО, мысль о том, что Украина вступит в НАТО – это вызывало беспокойство", - сказал Херш в интервью порталу consortiumnews.com. "Мы установили ракеты на границе с Китаем, которые мы называем оборонительными, но которые очень просто переделать в ракеты, которые могут уничтожить Москву в течение 7-8 минут. Так что мы тоже проявили немало агрессии", - добавил он. Журналист выразил мнение, что наиболее агрессивной страной в мире сейчас являются США. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230218/khersh-1852810867.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, китай, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Китай, НАТО
Американский журналист Херш назвал спецоперацию на Украине обоснованной
Американский журналист Херш заявил, что считает спецоперацию на Украине обоснованной