03:45 18.02.2023 (обновлено: 03:54 18.02.2023)
Херш назвал мнение США о победе Украины самоубийственным
Херш назвал самоубийственным мнение США о том, что Украина может победить Россию
© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 18 фев — РИА Новости. Мнение США о том, что Украина может выиграть в конфликте в Россией, самоубийственно, заявил автор расследования о подрыве "Северных потоков" американский журналист Сеймур Херш в интервью порталу Сonsortiumnews.
"Было самоубийственным думать, что вы можете выиграть эту войну, что Украина может выиграть войну. Там было очень много коррупции. Это было очень-очень плохое решение. Нам нужно было продавливать мир", — сказал Херш.
Он выразил мнение, что Вашингтону следовало прийти к договоренности с Москвой по вопросам безопасности.
"Глупо было не заверить российское правительство сразу же, что мы не заинтересованы в принятии Украины в НАТО. НАТО в любом случае не хотела видеть Украину в своем составе из-за коррупции. Было совершено так много ошибок. <...>", — добавил журналист.
Также, по его информации, президент США Джо Байден поручил странам Североатлантического альянса попытаться "выиграть войну (с Россией. —Прим. ред.) с этим полностью коррумпированным правительством (Украины. — Прим. ред.)".
"(Владимир) Зеленский… и мы знаем об этом из панамских документов. Статус Бандеры опять же — это человек, который был величайшим сторонником нацистов, который убивал евреев как сумасшедший после Второй мировой войны. Они чествовали его только около месяца назад", — посетовал журналист.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.