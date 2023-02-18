https://ria.ru/20230218/izotov-1852690573.html

Эдуард Изотов: как тюрьма сломала звезду фильма "Морозко"

Эдуард Изотов: как тюрьма сломала звезду фильма "Морозко" - РИА Новости, 18.02.2023

Эдуард Изотов: как тюрьма сломала звезду фильма "Морозко"

Статный блондин с голубыми глазами — Иванушка из "Морозко" заставил биться чаще не одно девичье сердце. Эдуард Изотов стал секс-символом моментально. Лента... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T09:13

2023-02-18T09:13

2023-02-18T09:13

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Статный блондин с голубыми глазами — Иванушка из "Морозко" заставил биться чаще не одно девичье сердце. Эдуард Изотов стал секс-символом моментально. Лента Александра Роу 1964 года превратила его в звезду, но других знаковых ролей у артиста так и не было. Впрочем, он не очень-то и жаловался на судьбу. О нем вспоминают как о чистом и наивном человеке. Счастливчике, которому многое доставалось легко. Но в 1983-м все изменилось — артиста арестовали. Свекровь против невесткиИзотов родился в семье военного. Поступил во ВГИК. И там влюбился в Ингу Будкевич. Она тоже стала известна благодаря сказкам Роу — снималась в лентах "Огонь, вода и… медные трубы" и "Варвара-краса, длинная коса". Матери актера Анне Иосифовне избранница сына не понравилась. Да так сильно, что молодые сыграли свадьбу втайне от родных. Свекровь добрее к невестке не стала и после рождения внучки Вероники. Вот только брак оказался долгим, хотя Анна Иосифовна и старалась рассорить мужа с женой. Развелись супруги после 24 лет супружества. Изотов оставил жилье бывшей жене и дочери. Спустя годы Инга Николаевна винила себя: верила, что жизнь ее бывшего супруга могла бы сложиться гораздо лучше, если бы они остались вместе. Актер одной ролиИванушка из "Морозко" прославил Изотова на весь Советский Союз. Но других столь же мощных и знаковых ролей у артиста не было. О нем вздыхали сотни девушек в СССР, а он снимался в эпизодах. Он не унывал: искал, как еще можно заработать, и стал озвучивал фильмы. Голос у него был потрясающий.Изотов дебютировал в 1959-м в "В степной тиши". Исполнил главную роль в "Первых испытаниях" (1961 год). Появлялся в "Семнадцати мгновениях весны", "Мимино" и других лентах. Роковая валютаПосле расставания с Ингой Будкевич актер женился на Ирине Ладыженской. Она была редактором киножурнала "Фитиль". И она же разделила его горькую судьбу. Супругам не хватало денег, чтобы достроить дачу. И они решили обменять принадлежавшие Ирине монеты и доллары. А в 1983-м за операции с валютой была статья. Говорят, их сдал кто-то из своих. Мужа и жену задержали. Инга Будкевич пыталась помочь бывшему возлюбленному, не остались в стороне и друзья. Актеры театра и кино вступились за коллегу: видно же, что он не аферист. Но спасти не смогли. Изотову и Ладыженской дали срок три года. Актер сидел в "Матросской Тишине".Сломленная жизньИрина вышла на свободу седой, но готовой жить дальше. Эдуард же был обозленным, сломленным. Морально и физически. А ведь тогда ему было всего 50 лет. После освобождения он еще играл в Театре киноактера, но недолго. Подвело окончательно расшатанное тюрьмой и нервами здоровье. В 1988-м у Эдуарда Константиновича случился инсульт. А потом еще один. Он вернулся на сцену, хотя ходил с трудом. В 1990-х ситуация ухудшилась — еще несколько инсультов. Речь нарушилась, появились проблемы с памятью. Однажды Изотов забыл текст во время представления и после этого решил уйти из театра. Потом последовали операции, дорогое лечение. Его вновь не оставили близкие. Помогали Александр Панкратов-Черный, Борис Хмельницкий, Сергей Никоненко. Но восстановить утраченное здоровье не получилось. Изотов не мог ходить, подчас не узнавал даже родных. Свои дни он закончил в психоневрологическом пансионате: состояние было таким тяжелым, что артисту требовалась квалифицированная помощь. Он умер 8 марта 2003 года. Ему было 66 лет.

https://ria.ru/20230216/zavyalova-1852391929.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

кино и сериалы, знаменитости, забытые звезды, матросская тишина, вгик, театр киноактера, ссср