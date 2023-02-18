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​Вице-премьер Голикова провела рабочую встречу с главой Ярославской области - РИА Новости, 18.02.2023
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​Вице-премьер Голикова провела рабочую встречу с главой Ярославской области
​Вице-премьер Голикова провела рабочую встречу с главой Ярославской области - РИА Новости, 18.02.2023
​Вице-премьер Голикова провела рабочую встречу с главой Ярославской области
​ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела рабочую встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, они обсудили вопросы по развитию социальной... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T12:57
2023-02-18T12:57
общество
ярославль
ярославская область
дзержинский район
татьяна голикова
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев - РИА Новости.​ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела рабочую встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, они обсудили вопросы по развитию социальной инфраструктуры и культурных объектов, сообщает правительство региона. "Мы с Татьяной Алексеевной обсудили широкий круг вопросов по региону. Это и строительство школ, и строительство поликлиник и больниц. Пообщались по развитию культурных объектов, в частности, музейного пространства Завода ЛИТ, а также по реконструкции ряда культурных объектов в регионе", – цитирует пресс-служба областного правительства выступление Михаила Евраева по итогам встречи. "Мы заявили в федеральную повестку на следующий бюджетный период серьезные объекты, такие как строительство школ в поселке Красный Бор и на улице Батова в Дзержинском районе Ярославля, детской поликлиники в Рыбинске и взрослой в поселке Красный Бор, нового корпуса психиатрической больницы", - добавил глава региона. В частности, отметил губернатор, обсудили проблему загруженности школ и второй смены. Михаил Евраев рассказал, что, например, в Ярославле обучаются 69 тысяч детей, из которых во вторую смену занимаются более 14 тысяч. Отмечается также, что на встрече с Татьяной Голиковой Михаилу Евраеву удалось заручиться поддержкой в вопросе строительства нового корпуса психиатрической больницы в Ярославле на 440 коек. Там будут предусмотрены в том числе отделения медико-реабилитационной направленности.
https://ria.ru/20230213/golikova-1851748338.html
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общество, ярославль, ярославская область, дзержинский район, татьяна голикова, михаил евраев
Общество, Ярославль, Ярославская область, Дзержинский район, Татьяна Голикова, Михаил Евраев
12:57 18.02.2023
 
​Вице-премьер Голикова провела рабочую встречу с главой Ярославской области

​Вице-премьер Голикова провела рабочую встречу с главой Ярославской области Евраевым

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев - РИА Новости.​ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела рабочую встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, они обсудили вопросы по развитию социальной инфраструктуры и культурных объектов, сообщает правительство региона.
"Мы с Татьяной Алексеевной обсудили широкий круг вопросов по региону. Это и строительство школ, и строительство поликлиник и больниц. Пообщались по развитию культурных объектов, в частности, музейного пространства Завода ЛИТ, а также по реконструкции ряда культурных объектов в регионе", – цитирует пресс-служба областного правительства выступление Михаила Евраева по итогам встречи.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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"Мы заявили в федеральную повестку на следующий бюджетный период серьезные объекты, такие как строительство школ в поселке Красный Бор и на улице Батова в Дзержинском районе Ярославля, детской поликлиники в Рыбинске и взрослой в поселке Красный Бор, нового корпуса психиатрической больницы", - добавил глава региона.
В частности, отметил губернатор, обсудили проблему загруженности школ и второй смены. Михаил Евраев рассказал, что, например, в Ярославле обучаются 69 тысяч детей, из которых во вторую смену занимаются более 14 тысяч.
"Более 30% этих ребят проживают в Дзержинском районе. С учетом острого дефицита учебных мест правительство области рассчитывает на федеральную помощь в строительстве новой школы на улице Батова на 1100 учащихся. Предполагается, что школа может быть построена по такому же проекту, как и строящаяся на улице Пашуковской в этом же районе", - говорится в сообщении областного правительства.
Отмечается также, что на встрече с Татьяной Голиковой Михаилу Евраеву удалось заручиться поддержкой в вопросе строительства нового корпуса психиатрической больницы в Ярославле на 440 коек. Там будут предусмотрены в том числе отделения медико-реабилитационной направленности.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 17:51Ярославская область
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ОбществоЯрославльЯрославская областьДзержинский районТатьяна ГоликоваМихаил Евраев
 
 
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