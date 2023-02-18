https://ria.ru/20230218/golikova-1852845631.html

​Вице-премьер Голикова провела рабочую встречу с главой Ярославской области

​Вице-премьер Голикова провела рабочую встречу с главой Ярославской области - РИА Новости, 18.02.2023

​Вице-премьер Голикова провела рабочую встречу с главой Ярославской области

​ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела рабочую встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, они обсудили вопросы по развитию социальной... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T12:57

2023-02-18T12:57

2023-02-18T12:57

общество

ярославль

ярославская область

дзержинский район

татьяна голикова

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев - РИА Новости.​ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела рабочую встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, они обсудили вопросы по развитию социальной инфраструктуры и культурных объектов, сообщает правительство региона. "Мы с Татьяной Алексеевной обсудили широкий круг вопросов по региону. Это и строительство школ, и строительство поликлиник и больниц. Пообщались по развитию культурных объектов, в частности, музейного пространства Завода ЛИТ, а также по реконструкции ряда культурных объектов в регионе", – цитирует пресс-служба областного правительства выступление Михаила Евраева по итогам встречи. "Мы заявили в федеральную повестку на следующий бюджетный период серьезные объекты, такие как строительство школ в поселке Красный Бор и на улице Батова в Дзержинском районе Ярославля, детской поликлиники в Рыбинске и взрослой в поселке Красный Бор, нового корпуса психиатрической больницы", - добавил глава региона. В частности, отметил губернатор, обсудили проблему загруженности школ и второй смены. Михаил Евраев рассказал, что, например, в Ярославле обучаются 69 тысяч детей, из которых во вторую смену занимаются более 14 тысяч. Отмечается также, что на встрече с Татьяной Голиковой Михаилу Евраеву удалось заручиться поддержкой в вопросе строительства нового корпуса психиатрической больницы в Ярославле на 440 коек. Там будут предусмотрены в том числе отделения медико-реабилитационной направленности.

https://ria.ru/20230213/golikova-1851748338.html

https://ria.ru/20230210/romz-1851252148.html

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ярославская область

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Дарья Буймова

общество, ярославль, ярославская область, дзержинский район, татьяна голикова, михаил евраев