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Эксперт назвал новое направление развития для "Газпрома" - РИА Новости, 18.02.2023
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Эксперт назвал новое направление развития для "Газпрома"
Эксперт назвал новое направление развития для "Газпрома" - РИА Новости, 18.02.2023
Эксперт назвал новое направление развития для "Газпрома"
Европейское направление развития для "Газпрома" пострадало навсегда, логично для компании переориентироваться на рынок Китая, такое мнение высказал РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T06:17
2023-02-18T06:20
экономика
цены на нефть
китай
европа
усть-луга
газпром
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Европейское направление развития для "Газпрома" пострадало навсегда, логично для компании переориентироваться на рынок Китая, такое мнение высказал РИА Новости персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Михаил Селезнёв. "Мы считаем, что европейское направление развития для "Газпрома" пострадало навсегда. Логичным действием для компании будет переориентация на рынок Китая. Данное движение уже началось. В будущем это станет основным направлением развития", – считает Селезнёв. При этом очевидно, что поставки в Европу полностью не прекратятся, однако значительно снизятся по сравнению с 2021 годом, отмечает он. "Мы считаем, что отметка в 50 миллиардов кубометров станет непреодолимым рубежом для европейского направления. Однако стоит отметить, что цены долгое время будут находиться выше 200 долларов, что в какой-то мере компенсирует падение объемов", – добавляет он. Трубопровод "Сила Сибири" сможет к 2025 году увеличить поставки газа до 38 миллиардов кубометров, а по проектируемому трубопроводу "Сила Сибири 2" можно будет поставлять до 50 миллиардов кубометров. Кроме того, поставки в Китай по "дальневосточному маршруту" добавят к объемам еще 10 миллиардов кубометров. В планах "Газпрома" также развитие двух крупных газоперерабатывающих кластеров: Амурского газоперерабатывающего завода и комплекса по производству СПГ в районе Усть-Луги, добавляет Селезнёв. СПГ позволит значительно расширить имеющиеся направления по сбыту газа, отмечает он. "В своей стратегии развития "Газпром" заявляет, что стремится отказаться от ископаемого топлива в будущем и активно развивать водородное направление. Однако подчеркивает, что природный газ останется востребован как переходное топливо. Также в планах развития компании широкое развитие газоснабжения и газификации территории России", – заключает собеседник агентства.
https://ria.ru/20230217/nalog-1852680447.html
китай
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экономика, цены на нефть, китай, европа, усть-луга, газпром, бкс мир инвестиций, сила сибири — 2
Экономика, Цены на нефть, Китай, Европа, Усть-Луга, Газпром, БКС Мир инвестиций, Сила Сибири — 2
06:17 18.02.2023 (обновлено: 06:20 18.02.2023)
 
Эксперт назвал новое направление развития для "Газпрома"

Селезнёв: новым направлением развития для "Газпрома" является ориентация на рынок Китая

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Европейское направление развития для "Газпрома" пострадало навсегда, логично для компании переориентироваться на рынок Китая, такое мнение высказал РИА Новости персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Михаил Селезнёв.
"Мы считаем, что европейское направление развития для "Газпрома" пострадало навсегда. Логичным действием для компании будет переориентация на рынок Китая. Данное движение уже началось. В будущем это станет основным направлением развития", – считает Селезнёв.
Потолок цен на трубопроводный газ
15 февраля, 09:00Инфографика
Потолок цен на трубопроводный газ
Инфографика
Посмотреть
При этом очевидно, что поставки в Европу полностью не прекратятся, однако значительно снизятся по сравнению с 2021 годом, отмечает он. "Мы считаем, что отметка в 50 миллиардов кубометров станет непреодолимым рубежом для европейского направления. Однако стоит отметить, что цены долгое время будут находиться выше 200 долларов, что в какой-то мере компенсирует падение объемов", – добавляет он.
Трубопровод "Сила Сибири" сможет к 2025 году увеличить поставки газа до 38 миллиардов кубометров, а по проектируемому трубопроводу "Сила Сибири 2" можно будет поставлять до 50 миллиардов кубометров. Кроме того, поставки в Китай по "дальневосточному маршруту" добавят к объемам еще 10 миллиардов кубометров.
В планах "Газпрома" также развитие двух крупных газоперерабатывающих кластеров: Амурского газоперерабатывающего завода и комплекса по производству СПГ в районе Усть-Луги, добавляет Селезнёв. СПГ позволит значительно расширить имеющиеся направления по сбыту газа, отмечает он.
"В своей стратегии развития "Газпром" заявляет, что стремится отказаться от ископаемого топлива в будущем и активно развивать водородное направление. Однако подчеркивает, что природный газ останется востребован как переходное топливо. Также в планах развития компании широкое развитие газоснабжения и газификации территории России", – заключает собеседник агентства.
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ЭкономикаЦены на нефтьКитайЕвропаУсть-ЛугаГазпромБКС Мир инвестицийСила Сибири — 2
 
 
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