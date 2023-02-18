https://ria.ru/20230218/gaz-1852830056.html

Поставки газа через Украину выросли на 9,5 процента за сутки

Поставки газа через Украину выросли на 9,5 процента за сутки - РИА Новости, 18.02.2023

Поставки газа через Украину выросли на 9,5 процента за сутки

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 39,2 миллиона кубометров на 18... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T10:22

2023-02-18T10:22

2023-02-18T21:40

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 39,2 миллиона кубометров на 18 февраля, что почти на 9,5% выше показателя днем ранее, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, следует из сообщения официального представителя российской компании Сергея Куприянова."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 39,2 миллиона кубометров на 18 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 миллиона кубометров в сутки, однако с 4 января этого года показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. Затем, 18 января, он составил 32,6 миллиона кубометров, через два дня опустился на 25% — до 24,4 миллиона кубометров, а с 1 февраля вырос до уровня около 30-31 миллиона кубометров.Эксперты отмечали, что рост поставок российского газа связан со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на спотовом рынке (с немедленной поставкой — как правило, на следующий день).Украина в мае 2022 года прекратила прием газа для транзита через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.

https://ria.ru/20230217/gazprom-1852661910.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, украина, газпром, россия