https://ria.ru/20230218/gaz-1852830056.html
Поставки газа через Украину выросли на 9,5 процента за сутки
Поставки газа через Украину выросли на 9,5 процента за сутки - РИА Новости, 18.02.2023
Поставки газа через Украину выросли на 9,5 процента за сутки
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 39,2 миллиона кубометров на 18... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T10:22
2023-02-18T10:22
2023-02-18T21:40
экономика
украина
газпром
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/64/1562376442_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_0ee6714365468e1580284025e9ce2c47.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 39,2 миллиона кубометров на 18 февраля, что почти на 9,5% выше показателя днем ранее, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, следует из сообщения официального представителя российской компании Сергея Куприянова."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 39,2 миллиона кубометров на 18 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 миллиона кубометров в сутки, однако с 4 января этого года показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. Затем, 18 января, он составил 32,6 миллиона кубометров, через два дня опустился на 25% — до 24,4 миллиона кубометров, а с 1 февраля вырос до уровня около 30-31 миллиона кубометров.Эксперты отмечали, что рост поставок российского газа связан со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на спотовом рынке (с немедленной поставкой — как правило, на следующий день).Украина в мае 2022 года прекратила прием газа для транзита через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
https://ria.ru/20230217/gazprom-1852661910.html
https://ria.ru/20230215/gaz-1852194539.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/64/1562376442_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_ac9053f5d09b1720bd3eee36017545e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, газпром, россия
Экономика, Украина, Газпром, Россия
10:22 18.02.2023 (обновлено: 21:40 18.02.2023)
Поставки газа через Украину выросли на 9,5 процента за сутки
Поставки "Газпрома" через Украину выросли до 39,2 миллиона кубов по сравнению с пятницей
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 39,2 миллиона кубометров на 18 февраля, что почти на 9,5% выше показателя днем ранее, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, следует из сообщения официального представителя российской компании Сергея Куприянова.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 39,2 миллиона кубометров на 18 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.
С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу
держались на уровне 40-43 миллиона кубометров в сутки, однако с 4 января этого года показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. Затем, 18 января, он составил 32,6 миллиона кубометров, через два дня опустился на 25% — до 24,4 миллиона кубометров, а с 1 февраля вырос до уровня около 30-31 миллиона кубометров.
Эксперты отмечали, что рост поставок российского газа связан со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на спотовом рынке (с немедленной поставкой — как правило, на следующий день).
Украина в мае 2022 года прекратила прием газа для транзита через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР
). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.