https://ria.ru/20230218/depressiya-1852667757.html

Не просто плохое настроение. Ученые раскрыли неожиданные причины депрессии

Не просто плохое настроение. Ученые раскрыли неожиданные причины депрессии - РИА Новости, 18.02.2023

Не просто плохое настроение. Ученые раскрыли неожиданные причины депрессии

Долгие годы считалось, что депрессия возникает из-за нехватки серотонина в мозге. Соответственно, лечили препаратами, которые восполняют этот дефицит. Но, как... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T08:00

2023-02-18T08:00

2023-02-18T08:12

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депрессия

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Долгие годы считалось, что депрессия возникает из-за нехватки серотонина в мозге. Соответственно, лечили препаратами, которые восполняют этот дефицит. Но, как недавно выяснилось, все гораздо сложнее. О том, в чем истинная причина крайне неприятного и столь распространенного психического расстройства, — в материале РИА Новости.Таблетки от плохого настроенияРаньше среди ученых и практикующих психиатров преобладало представление о "химическом дисбалансе в мозге". В частности указывали на низкий уровень одного из главных нейромедиаторов — гормона серотонина, создающего ощущение "хорошего самочувствия".Так повелось с 1950-х, когда медики обратили внимание на то, что у назначаемого при туберкулезе препарата ипрониазида есть странный побочный эффект — заметное улучшение настроения у пациентов. Изучив, как ипрониазид и родственные ему средства действуют на мозг крыс и кроликов, ученые установили, что они блокируют разложение аминов — химических соединений, к которым, в том числе, относится серотонин.Это способствовало формированию индустрии антидепрессантов на основе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). Наиболее известные — прозак (флуоксетин), паксил (пароксетин), золофт (сертралин) и селекса (циталопрам). На эти препараты выписали десятки миллионов рецептов.Крах серотониновой гипотезыНо к середине 1990-х все чаще стали замечать, что препараты СИОЗС не оправдывают ожиданий. Более того, у некоторых пациентов антидепрессанты вызывают тяжелые психические реакции: враждебность, агрессивность, склонность к суициду.Многочисленные судебные иски, посыпавшиеся на фармацевтические компании, заставили признать несостоятельность лечения депрессии методом химической регуляции.В прошлом году журнал Molecular Psychiatry опубликовал обзор, в котором научно обосновывается отсутствие связи между уровнем серотонина и депрессией. Напротив, некоторые данные указывают на то, что долгосрочное применение СИОЗС приводит к снижению содержания серотонина вследствие развития компенсаторных реакций организма.Сейчас лишь немногие эксперты поддерживают серотониновую гипотезу. Но и альтернативную теорию пока не сформулировали.Британские ученые во главе с Джоанной Монкрифф из Университетского колледжа Лондона проанализировали результаты более чем 350 исследований последних лет, а также 30 обобщающих работ по этиологии депрессии. Предложенные гипотезы они разделили на несколько групп.Химический дисбалансЭксперименты, в которых искусственно снижали уровень серотонина у добровольцев, не всегда вызывали депрессию. Сделали вывод, что этот гормон оказывает более широкое влияние на мозг, и невозможно отделить его антидепрессивный эффект от других воздействий на эмоции и ощущения.Кроме того, появились другие кандидаты на роль химических медиаторов чувства тревоги и отчаяния: аминокислоты триптофан (предшественник серотонина, управляющий циклами сна), ГАМК (важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы) и глутамат, играющий ключевую роль в сохранении воспоминаний. Интересно, что антидепрессанты группы СИОЗС по-разному воздействуют на эти соединения в мозге, и, возможно, этим объясняется неэффективность таких препаратов.В некоторых исследованиях отмечается, что серотонин и триптофан регулируют размножение бактерий и других микробов в кишечнике, и химические сигналы от этой микробиоты также влияют на настроение.Генетика депрессииВместо биохимии и психологии на первый план вышла генетика. За два десятилетия после публикации последовательности генома человека выявили уже около 200 генов, связанных с депрессией. И еще несколько сотен, повышающих риск ее развития.Наблюдения за близнецами указывают на то, что до 40 процентов случаев хронической депрессии могут быть генетически обусловленными. Но доказать однозначную связь с конкретными генами не удается даже для депрессии, вызванной стрессом. К тому же просто наличие "генов плохого настроения" ни о чем не говорит. Для их активации нужно определенное эпигенетическое воздействие — внутреннее или внешнее.Генетика депрессии как научное направление находится на стадии зарождения. Ученые пока изучают, как люди с различными генетическими профилями реагируют на определенные виды стресса (лишение сна, физическое и эмоциональное насилие, одиночество), и пытаются понять, как это отражается на экспрессии генов.Продукт нейронной связиПо мнению нейробиологов, предрасположенность к депрессии частично заложена в самой структуре мозга и проявляется в особенностях нейронных связей. Многочисленные исследования показывают, что функциональные пути, по которым нейроны взаимодействуют друг с другом, влияют на психическое здоровье.Недавно немецкие ученые из Университета Гете во Франкфурте установили, что у людей с хронической депрессией в белом веществе мозга, богатом нервными волокнами, меньше нейронных связей. Это может объясняться нарушением нейропластичности. Но "нормы" тут не существует, поэтому инструментальным методом поставить диагноз не получится.В ходе наблюдений, кстати, выяснили, что любое улучшение настроения способствует увеличению числа нейронных связей независимо от медикаментозного лечения.Хроническое воспалениеЕсть веские медицинские доказательства того, что еще один фактор депрессии — хроническое воспаление, при котором снижается способность организма к регенерации. В результате разрушаются синаптические связи в нервной ткани мозга и возникает психическое расстройство.То, что пациенты с волчанкой или ревматоидным артритом нередко страдают депрессией, знали и раньше, но считали, что это из-за переживаний по поводу неизлечимой болезни.Понять, где причина, а где следствие, не так просто. Внезапный приток воспалительных цитокинов приводит к потере аппетита, усталости, замедлению умственной и физической деятельности — а это типичные симптомы депрессии. Но на это же нередко жалуются и пациенты, принимающие интерферон — препарат, повышающий активность иммунной системы.Стойкие воспалительные реакции могут быть следствием аутоиммунных расстройств, бактериальных и вирусных инфекций (того же SARS-CoV-2), которые поражают и ткани головного мозга. Поэтому, прежде чем лечить депрессию, необходимо выяснить, нет ли воспаления.Теория "зонтика"Сейчас все чаще предлагают переопределить депрессию, назвав ее не "состоянием", а "набором состояний" — по аналогии с раком.При таком "зонтичном" подходе каждый конкретный случай требует индивидуального лечения, а залогом успеха становится правильная диагностика и грамотная оценка рисков. Наиболее эффективными могут оказаться и когнитивно-поведенческая терапия, и изменение образа жизни, и нейромодуляция, и применение лекарственных средств или комбинация нескольких методов.Как бы то ни было, время, когда депрессию считали понятной и легко излечимой с помощью универсальных препаратов, прошло. По словам ученых, они находятся "на пути, который ведет к пониманию истинной сложности" этого психического расстройства.

https://ria.ru/20220124/trevozhnost-1768806933.html

https://ria.ru/20230115/stress-1844671746.html

https://ria.ru/20221220/migren-1839770808.html

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Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, нейробиология, здоровье, психология, депрессия