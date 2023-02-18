https://ria.ru/20230218/bezhentsy-1852832053.html

Студентка-беженка из Донецка рассказала о своей жизни в Таганроге

Студентка-беженка из Донецка рассказала о своей жизни в Таганроге - РИА Новости, 18.02.2023

Студентка-беженка из Донецка рассказала о своей жизни в Таганроге

Студентке-медику Алене Ковалько, бежавшей год назад с младшей сестрой из Донецка в Таганрог, приходится учиться онлайн в коридоре пункта временного размещения... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T10:41

2023-02-18T10:41

2023-02-18T10:41

донецк

таганрог

донецкая народная республика

общество

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости, Светлана Самсонова. Студентке-медику Алене Ковалько, бежавшей год назад с младшей сестрой из Донецка в Таганрог, приходится учиться онлайн в коридоре пункта временного размещения (ПВР) в гостинице, только там хороший интернет-сигнал. Девушка рассказала РИА Новости, что хочет стать педиатром и вернуться в родные места не только лечить детей, но и помогать восстанавливать город, который, по ее словам, сейчас "болеет". Испугалась за сеструДвадцатилетняя Алена Ковалько уже год живет в гостинице "Таганрог", где создан ПВР, вместе с другими беженцами из Луганской и Донецкой народных республик. Здесь, в основном, женщины с детьми и пожилые люди. Проживание для всех бесплатно, трехразовое питание. "У меня стипендия 3 тысячи рублей, а так как за жилье и еду платить не нужно, то при жесткой экономии прожить можно. Иногда родители деньги перечисляют. Перед Новым годом я получила российский паспорт, теперь буду искать подработку", - говорит девушка. По ее словам, решение эвакуироваться из Донецка год назад она приняла сама, как только в городе объявили об ухудшении обстановки и организованном вывозе жителей. Она уговорила маму с папой отпустить ее с младшей сестрой Оксаной. Родители - медики, и уехать с детьми не позволяла работа. Алена рассчитывала, что их разместят в соседней Ростовской области, но к тому моменту, когда девушки прибыли в регион, беженцев из Донбасса начали поездами отправлять в другие российские города. Сестры стояли и плакали на перроне железнодорожного вокзала Таганрога, они впервые могли оказаться так далеко от дома без родных. Помогли журналисты, заметившие напуганных девушек. Тогда корреспондент РИА Новости связалась с правительством Ростовской области, чтобы выяснить, есть ли хоть малейшая возможность оставить Алену и Оксану в регионе. В результате сестер разместили в ПВР в Таганроге. "Я тогда еще хотела забрать с собой беременную жену старшего брата. Боялась за нее, за сестру, поэтому и решилась на эвакуацию. Но невестка тогда не отважилась оставить мужа, квартиру. А Оксана через полгода вернулась в Донецк. Хотя здесь и в школу ходила, но очень скучала по родителям. Замкнулась. Для нее лучше быть с мамой все-таки", - рассказала Алена. Позже невестку все же ей удалось уговорить приехать в Таганрог, уже с младенцем. Донецк стал подвергаться постоянным обстрелам, начались перебои с водой, электричеством, связью, из дома с маленьким ребенком выйти было невозможно. Но молодая женщина смогла вынести разлуку с мужем всего неделю и вернулась родной город. "Мой город болеет" Как признается Алена, она тоже сильно скучает по родным и Донецку. За этот год домой ездила трижды: летом, когда отвозила сестру домой, потом осенью, чтобы взять теплые вещи, и перед новым годом. Но вернуться насовсем пока не готова, боится взрывов, не может там спать. А в Таганроге у нее довольно размеренная жизнь, несмотря на сложную учебу в Донецком медицинском университете. "Жить одной тяжело, но весь день занимает учеба. Университет учится онлайн. В моей группе много ребят из Донецкой области. Они разъехались по родным городам, сейчас так же удаленно учатся. Летом устраивалась на практику в таганрогскую поликлинику", - рассказывает студентка. Сейчас она на четвертом курсе, ее будущая специальность – педиатр. Учиться приходиться в гостиничном коридоре на верхнем этаже, только там хорошо ловит интернет. Сидя на подоконнике, говорит Алена, она слушает лекции, отвечает на вопросы преподавателей, сдает экзамены, а в это время мимо, бывает, ходят обитатели отеля. "Все уже привыкли ко мне", - улыбается девушка. Но разговор об учебе все равно переходит на события в Донецке, к ее семье, которая осталась там. "Я каждый день волнуюсь, переживаю за них. Куда только снаряды не прилетают. Однажды мама пошла за водой, и вдруг взрыв, ее взрывной волной с ног сбило. Несколько раз попадало в больницу, где папа работает. И думаешь, как там папа, где он, в какой корпус прилетело, успел ли он спрятаться. Во двор дома, где живет брат, падал снаряд. А дозвониться до них сложно, чтобы узнать все ли с ними в порядке", - говорит Алена. Без дрожи в голосе она не может рассказывать и о своем родном городе. Девушка очень любит Донецк, и связывает свою жизнь именно с ним, здесь она хочет работать, завести семью. Главное, чтобы быстрее наступил мир. "В городе много парков, красивых зданий… А сейчас дома повреждены, где-то нет крыш, у торговых центров выбиты стекла, дыры в асфальте. Видно, что в городе война происходит, видно, что город болеет. Но многие жители, конечно, верят в лучшее. Говорят, что плохо сегодня, а вот завтра день может быть красочнее. Скорее бы это завтра наступило. А город мы все вместе восстановим", - отмечает девушка. Теперь гражданка РФ Вера в завтрашний день у девушки стала крепче после признания ДНР и присоединения республики к России. Говорит, что даже внутри себя она чувствует произошедшие изменения. "Раньше у меня был паспорт ДНР, но я чувствовала себя лицом без гражданства. Ведь республику маленькое количество стран признавало. А теперь я – часть России. Я всегда мечтала о путешествиях. И когда станет спокойнее, я смогу с российским паспортом куда-нибудь отправиться", - говорит Алена.

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https://ria.ru/20220923/referendum-1819042775.html

https://ria.ru/20230212/soledar-1851509022.html

https://ria.ru/20221222/migratsiya-1840562718.html

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таганрог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, таганрог, донецкая народная республика, общество