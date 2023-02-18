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Уроженка ЛНР рассказала о жизни в Ростове-на-Дону через год после отъезда - РИА Новости, 18.02.2023
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Уроженка ЛНР рассказала о жизни в Ростове-на-Дону через год после отъезда
Уроженка ЛНР рассказала о жизни в Ростове-на-Дону через год после отъезда - РИА Новости, 18.02.2023
Уроженка ЛНР рассказала о жизни в Ростове-на-Дону через год после отъезда
Уроженка города Стаханов под Луганском Светлана Желиховская, которая год назад эвакуировалась в Ростов-на-Дону вместе с тремя детьми и пожилой мамой, сегодня... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T12:26
2023-02-18T15:41
донбасс
стаханов
киев
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Уроженка города Стаханов под Луганском Светлана Желиховская, которая год назад эвакуировалась в Ростов-на-Дону вместе с тремя детьми и пожилой мамой, сегодня делает все для того, чтобы жизнь ее детей как можно меньше была связана с воспоминаниями о боевых действиях, и не забывает помогать российским военным. Как изменились дети и ее собственные ценности за прошедший год и почему она считает важным помогать тем, кто на фронте, Светлана рассказала РИА Новости. Принять решениеВ начале прошлого года ситуация в Донбассе накалилась до предела, это видели все — от обычных жителей до руководителей республик. Город Стаханов, хоть и находился в тылу, уже периодически подвергался обстрелам, а соседние города Киев бомбил постоянно. "Мы прекрасно понимали, что Украина стягивала свои войска. Я лично видела, как летели самолеты, которые бомбили многострадальный Первомайск. Мы уже тогда предполагали, что может все произойти", — вспоминает Желиховская. Потом, 18 февраля, главы ДНР и ЛНР объявили о начале массовой эвакуации. "Для меня это была просто точка кипения. Мы уже знали, что такое сидеть под обстрелами с маленькими детьми, поэтому решили ехать", — сказала Светлана. У нее, как и многих других жителей Донбасса, уже был "тревожный чемоданчик" с документами и вещами на первое время, поэтому сборы заняли не больше часа. "Ехали мы уже под канонаду, ночью. Помню, очень холодно было. И я с тремя детьми и мамой", — рассказывает Желиховская. Двум детям-подросткам и маленькой Маше Светлана изо всех сил пыталась показать, что все хорошо и беспокоиться не о чем. По ее словам, решение оставить дом, друзей, любимую работу и уехать было нелегким, но было четкое понимание, что для детей, которые стали для нее "маяком", так будет лучше. "Когда мой маленький, пятилетний, ребенок сидит дома и говорит: "О, отработали "Грады", — так не должно быть", — говорит Желиховская. "И прятаться с детьми в ванной комнате, когда идет обстрел, потому что там несущие стены, — это тоже ненормально. Очень хочется это забыть", — восклицает она.На новом местеНо забыть такое не так-то просто, особенно когда в родном городе остались и друзья, и бывшие ученики. У Светланы их много — в Стаханове она работала педагогом по вокалу, активно участвуя в жизни школы. После эвакуации семью поселили в одном из пунктов временного размещения в Ростове-на-Дону, дети пошли в школу. Еще некоторое время Желиховская преподавала онлайн, а когда стало ясно, что в ближайшее время вернуться не удастся, устроилась на новую работу по своей специальности. "Здесь со временем пришло ощущение безопасности. Тут жизнь бьет ключом, ученики радуют. Хотя все равно постоянно узнаешь, как там в родном городе, со знакомыми связь держишь", — говорит она.Загадывать на будущее Светлана теперь не берется. "Жизнь в Донбассе научила не строить больших планов. Мы теперь живем и радуемся каждому дню. &lt;…&gt; На детях, конечно, это все оставило свой отпечаток — они более серьезные стали и быстро взрослеют, но стараемся сделать все, чтобы они поменьше вспоминали (об обстрелах) и жили обычной жизнью", — поделилась Желиховская. Светлана отмечает, что и у нее изменилось отношение к повседневности. "Раньше всем хотелось лишнюю вещь купить, съездить куда-то, а теперь просто чтобы близкие были рядом и спокойно было", — сказала она. С осознанием ценности человеческой жизни пришло и желание помогать тем, кто сейчас рискует ею ради мира. "Теперь по возможности регулярно перечисляю средства для наших военных. Хочется верить, что каждый такой поступок понемногу приближает победу", — говорит мама троих детей.
https://ria.ru/20230218/bezhentsy-1852832053.html
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донбасс, стаханов, киев, общество
Донбасс, Стаханов, Киев, Общество
12:26 18.02.2023 (обновлено: 15:41 18.02.2023)
 
Уроженка ЛНР рассказала о жизни в Ростове-на-Дону через год после отъезда

Уроженка ЛНР рассказала о жизни в Ростове-на-Дону с тремя детьми и пожилой мамой

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Эвакуированные жители ДНР и ЛНР. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Уроженка города Стаханов под Луганском Светлана Желиховская, которая год назад эвакуировалась в Ростов-на-Дону вместе с тремя детьми и пожилой мамой, сегодня делает все для того, чтобы жизнь ее детей как можно меньше была связана с воспоминаниями о боевых действиях, и не забывает помогать российским военным.
Как изменились дети и ее собственные ценности за прошедший год и почему она считает важным помогать тем, кто на фронте, Светлана рассказала РИА Новости.
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Принять решение

В начале прошлого года ситуация в Донбассе накалилась до предела, это видели все — от обычных жителей до руководителей республик. Город Стаханов, хоть и находился в тылу, уже периодически подвергался обстрелам, а соседние города Киев бомбил постоянно. "Мы прекрасно понимали, что Украина стягивала свои войска. Я лично видела, как летели самолеты, которые бомбили многострадальный Первомайск. Мы уже тогда предполагали, что может все произойти", — вспоминает Желиховская.
Потом, 18 февраля, главы ДНР и ЛНР объявили о начале массовой эвакуации. "Для меня это была просто точка кипения. Мы уже знали, что такое сидеть под обстрелами с маленькими детьми, поэтому решили ехать", — сказала Светлана. У нее, как и многих других жителей Донбасса, уже был "тревожный чемоданчик" с документами и вещами на первое время, поэтому сборы заняли не больше часа. "Ехали мы уже под канонаду, ночью. Помню, очень холодно было. И я с тремя детьми и мамой", — рассказывает Желиховская.
Двум детям-подросткам и маленькой Маше Светлана изо всех сил пыталась показать, что все хорошо и беспокоиться не о чем. По ее словам, решение оставить дом, друзей, любимую работу и уехать было нелегким, но было четкое понимание, что для детей, которые стали для нее "маяком", так будет лучше. "Когда мой маленький, пятилетний, ребенок сидит дома и говорит: "О, отработали "Грады", — так не должно быть", — говорит Желиховская. "И прятаться с детьми в ванной комнате, когда идет обстрел, потому что там несущие стены, — это тоже ненормально. Очень хочется это забыть", — восклицает она.
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На новом месте

Но забыть такое не так-то просто, особенно когда в родном городе остались и друзья, и бывшие ученики. У Светланы их много — в Стаханове она работала педагогом по вокалу, активно участвуя в жизни школы. После эвакуации семью поселили в одном из пунктов временного размещения в Ростове-на-Дону, дети пошли в школу. Еще некоторое время Желиховская преподавала онлайн, а когда стало ясно, что в ближайшее время вернуться не удастся, устроилась на новую работу по своей специальности. "Здесь со временем пришло ощущение безопасности. Тут жизнь бьет ключом, ученики радуют. Хотя все равно постоянно узнаешь, как там в родном городе, со знакомыми связь держишь", — говорит она.
Загадывать на будущее Светлана теперь не берется. "Жизнь в Донбассе научила не строить больших планов. Мы теперь живем и радуемся каждому дню. <…> На детях, конечно, это все оставило свой отпечаток — они более серьезные стали и быстро взрослеют, но стараемся сделать все, чтобы они поменьше вспоминали (об обстрелах) и жили обычной жизнью", — поделилась Желиховская. Светлана отмечает, что и у нее изменилось отношение к повседневности. "Раньше всем хотелось лишнюю вещь купить, съездить куда-то, а теперь просто чтобы близкие были рядом и спокойно было", — сказала она. С осознанием ценности человеческой жизни пришло и желание помогать тем, кто сейчас рискует ею ради мира. "Теперь по возможности регулярно перечисляю средства для наших военных. Хочется верить, что каждый такой поступок понемногу приближает победу", — говорит мама троих детей.
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