https://ria.ru/20230218/artilleristy-1852886532.html

Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Кременском направлении

Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Кременском направлении - РИА Новости, 18.02.2023

Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Кременском направлении

Расчет гаубицы Д-30 Западного военного округа уничтожил опорный пункт украинских солдат на Кременском направлении в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T18:55

2023-02-18T18:55

2023-02-18T19:26

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западный военный округ (зво)

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 18 фев — РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 Западного военного округа уничтожил опорный пункт украинских солдат на Кременском направлении в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости.В распоряжении агентства оказались кадры объективного контроля с беспилотника. На видео запечатлена работа гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра. После первых ударов украинские силовики понесли потери, один из них получил ранения. Позволив противнику вывезти пострадавшего и скорректировавшись, артиллеристы ЗВО продолжили огонь по укрепрайону.Накануне корреспондент РИА Новости сообщал о продвижении разведчиков ЗВО на кременском участке фронта. В числе прочего при помощи автоматического станкового гранатомета удалось нанести поражение группе украинских военных. Огонь при этом корректировали при помощи беспилотников.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

кременная

донецкая народная республика

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Уничтожение опорного пункта противника на Кременском направлении Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт противника на кременском участке в Донбассе. 2023-02-18T18:55 true PT1M32S

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донбасс, кременная, западный военный округ (зво), в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика