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Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Кременском направлении - РИА Новости, 18.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230218/artilleristy-1852886532.html
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Кременском направлении
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Кременском направлении - РИА Новости, 18.02.2023
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Кременском направлении
Расчет гаубицы Д-30 Западного военного округа уничтожил опорный пункт украинских солдат на Кременском направлении в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T18:55
2023-02-18T19:26
специальная военная операция на украине
донбасс
кременная
западный военный округ (зво)
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 18 фев — РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 Западного военного округа уничтожил опорный пункт украинских солдат на Кременском направлении в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости.В распоряжении агентства оказались кадры объективного контроля с беспилотника. На видео запечатлена работа гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра. После первых ударов украинские силовики понесли потери, один из них получил ранения. Позволив противнику вывезти пострадавшего и скорректировавшись, артиллеристы ЗВО продолжили огонь по укрепрайону.Накануне корреспондент РИА Новости сообщал о продвижении разведчиков ЗВО на кременском участке фронта. В числе прочего при помощи автоматического станкового гранатомета удалось нанести поражение группе украинских военных. Огонь при этом корректировали при помощи беспилотников.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
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донбасс
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Уничтожение опорного пункта противника на Кременском направлении
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт противника на кременском участке в Донбассе.
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донбасс, кременная, западный военный округ (зво), в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Кременная, Западный военный округ (ЗВО), В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
18:55 18.02.2023 (обновлено: 19:26 18.02.2023)
 
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Кременском направлении

Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт украинских войск на Кременском направлении

Читать ria.ru в
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 18 фев — РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 Западного военного округа уничтожил опорный пункт украинских солдат на Кременском направлении в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости.

"При помощи воздушной разведки выявили позиции противника. Получили цель — открыли огонь", — рассказал российский военнослужащий.

В распоряжении агентства оказались кадры объективного контроля с беспилотника. На видео запечатлена работа гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра. После первых ударов украинские силовики понесли потери, один из них получил ранения. Позволив противнику вывезти пострадавшего и скорректировавшись, артиллеристы ЗВО продолжили огонь по укрепрайону.
Накануне корреспондент РИА Новости сообщал о продвижении разведчиков ЗВО на кременском участке фронта. В числе прочего при помощи автоматического станкового гранатомета удалось нанести поражение группе украинских военных. Огонь при этом корректировали при помощи беспилотников.
Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассКременнаяЗападный военный округ (ЗВО)В миреВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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