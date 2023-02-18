https://ria.ru/20230218/artemovsk-1852895699.html

Командир украинской армии назвал ситуацию в Артемовске сверхсложной

Командир украинской армии назвал ситуацию в Артемовске сверхсложной - РИА Новости, 18.02.2023

Командир украинской армии назвал ситуацию в Артемовске сверхсложной

Обстановка в районе Артемовска для украинских военных сверхсложная, каждую минуту они несут потери, сообщил командир ВСУ с позывным Мадьяр в видео,... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T20:09

2023-02-18T20:09

2023-02-18T22:29

специальная военная операция на украине

артемовск

в мире

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Обстановка в районе Артемовска для украинских военных сверхсложная, каждую минуту они несут потери, сообщил командир ВСУ с позывным Мадьяр в видео, опубликованном в Telegram-канале издания УНИАН.По словам украинского военного, российская армия "давит со всех сторон" большим количеством, силами техники и личного состава. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город продолжаются тяжелые бои.В минувшую пятницу Пушилин сообщил, что российские силы наступают в районе Парасковиевки к северу от Артемовска. Освобождение села позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в городе — трассу из Часова Яра.Пушилин подчеркивал, что союзные силы уже закрепились в северной части Артемовска, а боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости о продвижении бойцов в восточной части города.

https://ria.ru/20230218/artemovsk-1852869100.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

артемовск, в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины