20:09 18.02.2023 (обновлено: 22:29 18.02.2023)
Командир украинской армии назвал ситуацию в Артемовске сверхсложной
Командир ВС Украины с позывным Мадьяр заявил о сверхсложной ситуации в Артемовске
© AP Photo / LibkosДым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута)
© AP Photo / Libkos
Дым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Обстановка в районе Артемовска для украинских военных сверхсложная, каждую минуту они несут потери, сообщил командир ВСУ с позывным Мадьяр в видео, опубликованном в Telegram-канале издания УНИАН.
"Мы находимся на востоке, в самой горячей точке фронта — в городе Бахмут. Я обращаюсь ко всем участникам Мюнхенской конференции по безопасности — мы понимаем, что весь мир поддерживает Украину, но нельзя терять ни минуты. Каждая минута <...> увеличивает потери войска. Ситуация на фронте сверхсложная", — сказал он.
По словам украинского военного, российская армия "давит со всех сторон" большим количеством, силами техники и личного состава.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город продолжаются тяжелые бои.
В минувшую пятницу Пушилин сообщил, что российские силы наступают в районе Парасковиевки к северу от Артемовска. Освобождение села позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в городе — трассу из Часова Яра.
Пушилин подчеркивал, что союзные силы уже закрепились в северной части Артемовска, а боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости о продвижении бойцов в восточной части города.