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Командир украинской армии назвал ситуацию в Артемовске сверхсложной - РИА Новости, 18.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230218/artemovsk-1852895699.html
Командир украинской армии назвал ситуацию в Артемовске сверхсложной
Командир украинской армии назвал ситуацию в Артемовске сверхсложной - РИА Новости, 18.02.2023
Командир украинской армии назвал ситуацию в Артемовске сверхсложной
Обстановка в районе Артемовска для украинских военных сверхсложная, каждую минуту они несут потери, сообщил командир ВСУ с позывным Мадьяр в видео,... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T20:09
2023-02-18T22:29
специальная военная операция на украине
артемовск
в мире
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Обстановка в районе Артемовска для украинских военных сверхсложная, каждую минуту они несут потери, сообщил командир ВСУ с позывным Мадьяр в видео, опубликованном в Telegram-канале издания УНИАН.По словам украинского военного, российская армия "давит со всех сторон" большим количеством, силами техники и личного состава. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город продолжаются тяжелые бои.В минувшую пятницу Пушилин сообщил, что российские силы наступают в районе Парасковиевки к северу от Артемовска. Освобождение села позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в городе — трассу из Часова Яра.Пушилин подчеркивал, что союзные силы уже закрепились в северной части Артемовска, а боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости о продвижении бойцов в восточной части города.
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артемовск
украина
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артемовск, в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
20:09 18.02.2023 (обновлено: 22:29 18.02.2023)
 
Командир украинской армии назвал ситуацию в Артемовске сверхсложной

Командир ВС Украины с позывным Мадьяр заявил о сверхсложной ситуации в Артемовске

© AP Photo / LibkosДым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута)
Дым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Libkos
Дым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Обстановка в районе Артемовска для украинских военных сверхсложная, каждую минуту они несут потери, сообщил командир ВСУ с позывным Мадьяр в видео, опубликованном в Telegram-канале издания УНИАН.

"Мы находимся на востоке, в самой горячей точке фронта — в городе Бахмут. Я обращаюсь ко всем участникам Мюнхенской конференции по безопасности — мы понимаем, что весь мир поддерживает Украину, но нельзя терять ни минуты. Каждая минута <...> увеличивает потери войска. Ситуация на фронте сверхсложная", — сказал он.

По словам украинского военного, российская армия "давит со всех сторон" большим количеством, силами техники и личного состава.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город продолжаются тяжелые бои.
В минувшую пятницу Пушилин сообщил, что российские силы наступают в районе Парасковиевки к северу от Артемовска. Освобождение села позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в городе — трассу из Часова Яра.
Пушилин подчеркивал, что союзные силы уже закрепились в северной части Артемовска, а боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости о продвижении бойцов в восточной части города.
Улица в Артемовске - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 16:37Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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