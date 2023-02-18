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В Германии предсказали участь ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 18.02.2023
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В Германии предсказали участь ВСУ в Артемовске
В Германии предсказали участь ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 18.02.2023
В Германии предсказали участь ВСУ в Артемовске
Взятие российскими силами Артемовска вынудит ВСУ отступить на другую линию обороны, заявили европейские эксперты газете Die Welt. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T11:22
2023-02-18T14:08
в мире
артемовск
донбасс
германия
ирина верещук
вооруженные силы украины
европейский совет по международным отношениям
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Взятие российскими силами Артемовска вынудит ВСУ отступить на другую линию обороны, заявили европейские эксперты газете Die Welt.Как пояснил полковник Маркус Рейснер, командующий гвардией Вооруженных сил Австрии, Россия получит большую пользу от взятия этого населенного пункта."Если Артемовск будет взят, то падет и вторая линия обороны, украинским войскам придется отступать в Донбассе на городскую линию Славянск — Краматорск и южнее ее", — заметил он.Кроме того, военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что ожидает отступления ВСУ из Артемовска.Ранее вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город.За Артемовск идут ожесточенные бои. Накануне украинские СМИ написали, что из города начали вывозить архивы госучреждений. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
https://ria.ru/20230216/artemovsk-1852328400.html
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в мире, артемовск, донбасс, германия, ирина верещук, вооруженные силы украины, европейский совет по международным отношениям
В мире, Артемовск, Донбасс, Германия, Ирина Верещук, Вооруженные силы Украины, Европейский совет по международным отношениям
11:22 18.02.2023 (обновлено: 14:08 18.02.2023)
 
В Германии предсказали участь ВСУ в Артемовске

Die Welt: украинскую армию ожидает отступление из Артемовска

© AP Photo / LibkosДым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута)
Дым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Libkos
Дым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Взятие российскими силами Артемовска вынудит ВСУ отступить на другую линию обороны, заявили европейские эксперты газете Die Welt.
Как пояснил полковник Маркус Рейснер, командующий гвардией Вооруженных сил Австрии, Россия получит большую пользу от взятия этого населенного пункта.
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"Если Артемовск будет взят, то падет и вторая линия обороны, украинским войскам придется отступать в Донбассе на городскую линию Славянск — Краматорск и южнее ее", — заметил он.
Кроме того, военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что ожидает отступления ВСУ из Артемовска.
"Несколько дней назад была эвакуирована близлежащая Красная Гора, я думаю, Артемовск скоро постигнет та же участь", — заявил он.
Ранее вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город.
За Артемовск идут ожесточенные бои. Накануне украинские СМИ написали, что из города начали вывозить архивы госучреждений. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
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